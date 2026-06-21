Cristóbal Soria pide el fin de la dictadura con los Pichy Boys: «Viva Cuba... y, si puede ser libre, mejor»

El colaborador de El Chiringuito de Jugones Cristóbal Soria visitó el estudio de Los Pichy Boys en Miami el sábado y grabó un podcast especial sobre el Mundial 2026 que terminó con un emotivo intercambio sobre Cuba, la dictadura y el sueño de ver a la isla en un Mundial de fútbol.

Al cierre del programa, el dúo cubano le agradeció públicamente su respaldo: «Te quiero dar gracias en nombre de todos los cubanos, cada vez que apoyas nuestro activismo por el tema de la libertad de nuestro país, como nos ayudas a denunciar la dictadura, como siempre estás pendiente». Soria respondió sin titubear: «Es mutuo. Yo tengo con los cubanos un cariño especial. Sé lo que sigue sufriendo el pueblo cubano con esa represión que sigue habiendo allí en las islas».

El sevillano fue más allá y expresó su deseo de ver caer la dictadura cubana con la misma esperanza con que celebró el fin del régimen venezolano: «Espero que más pronto que tarde podamos ver el final de esa dictadura cubana, igual que hemos visto recientemente el final de la dictadura venezolana, y sabéis que os deseo siempre cosas buenas a todo el pueblo cubano».

El momento más viral, sin embargo, llegó a través de las redes. Soria publicó en su perfil oficial de Facebook un reel de 11 segundos junto a los Pichy Boys con el texto «Viva Cuba Libre…!!! Mis hermanos Los PichyBoys…!!!», que acumuló más de 365,000 visualizaciones, 18,000 likes y más de 1,100 comentarios de la comunidad cubana. El famoso colaborador de El Chiringuito dice en el video: «Viva Cuba... y si puede ser libre, mejor».

Durante el episodio, que duró casi hora y media, los tres también soñaron en voz alta con ver a Cuba clasificar al Mundial 2030, que se celebrará en España, Portugal y Marruecos. Los Pichy Boys recordaron que Cuba participó en una Copa del Mundo en 1938 y le ganó a Francia, y que la isla llegó a tener jugadores en el Real Madrid. «No hay cosa que me gustaría más en el mundial de España que Cuba pueda volver al mundial de fútbol», respondió Soria.

La relación entre el comentarista español y el dúo cubano viene de años atrás. En julio de 2021, durante las protestas del 11J, Soria publicó un mensaje de apoyo al pueblo cubano con el hashtag #SOSCuba que fue ampliamente agradecido dentro y fuera de la isla.

En cuanto al fútbol, Soria señaló a Francia como máxima favorita del torneo por contar con «tres de los cinco mejores jugadores del mundo»: Mbappé, Olisé y Dembélé, aunque advirtió su punto débil: «Francia no tiene portero, y el portero es una posición en el campo muy muy importante». Sus cuatro semifinalistas pronosticados fueron Argentina, España, Francia y Marruecos.

Sobre la selección española, defendió al equipo pese al empate ante Cabo Verde y puso a Pedri en el centro de todo: «Es el mejor centrocampista del mundo, el que marca de alguna forma las pautas, el que marca el juego del equipo». Respecto a Pochettino y Estados Unidos, fue directo: «Ganar un mundial es para mayores de 18 años. Hay que poner dos rombos. Estados Unidos todavía está en la adolescencia».

También cuestionó la convocatoria de Neymar por Brasil —«fue populismo, un fichaje para la grada»— y las decisiones recientes de Florentino Pérez en el Real Madrid, asegurando que «la solución de los problemas del Real Madrid no pasa por la contratación de Mourinho, ni mucho menos».

El episodio cerró con el brindis implícito que resumió el espíritu del encuentro: una Cuba libre jugando contra Estados Unidos en el Mundial de España. «Ojalá que ese sea el problema del próximo mundial y que lo vivamos los tres juntos», dijo Soria.