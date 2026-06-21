Cristóbal Soria pide el fin de la dictadura con los Pichy Boys: «Viva Cuba... y, si puede ser libre, mejor»

El colaborador de El Chiringuito de Jugones Cristóbal Soria visitó el estudio de Los Pichy Boys en Miami el sábado y grabó un podcast especial sobre el Mundial 2026 que terminó con un emotivo intercambio sobre Cuba, la dictadura y el sueño de ver a la isla en un Mundial de fútbol.
Al cierre del programa, el dúo cubano le agradeció públicamente su respaldo: «Te quiero dar gracias en nombre de todos los cubanos, cada vez que apoyas nuestro activismo por el tema de la libertad de nuestro país, como nos ayudas a denunciar la dictadura, como siempre estás pendiente». Soria respondió sin titubear: «Es mutuo. Yo tengo con los cubanos un cariño especial. Sé lo que sigue sufriendo el pueblo cubano con esa represión que sigue habiendo allí en las islas».
El sevillano fue más allá y expresó su deseo de ver caer la dictadura cubana con la misma esperanza con que celebró el fin del régimen venezolano: «Espero que más pronto que tarde podamos ver el final de esa dictadura cubana, igual que hemos visto recientemente el final de la dictadura venezolana, y sabéis que os deseo siempre cosas buenas a todo el pueblo cubano».
El momento más viral, sin embargo, llegó a través de las redes. Soria publicó en su perfil oficial de Facebook un reel de 11 segundos junto a los Pichy Boys con el texto «Viva Cuba Libre…!!! Mis hermanos Los PichyBoys…!!!», que acumuló más de 365,000 visualizaciones, 18,000 likes y más de 1,100 comentarios de la comunidad cubana. El famoso colaborador de El Chiringuito dice en el video: «Viva Cuba... y si puede ser libre, mejor».
Durante el episodio, que duró casi hora y media, los tres también soñaron en voz alta con ver a Cuba clasificar al Mundial 2030, que se celebrará en España, Portugal y Marruecos. Los Pichy Boys recordaron que Cuba participó en una Copa del Mundo en 1938 y le ganó a Francia, y que la isla llegó a tener jugadores en el Real Madrid. «No hay cosa que me gustaría más en el mundial de España que Cuba pueda volver al mundial de fútbol», respondió Soria.
La relación entre el comentarista español y el dúo cubano viene de años atrás. En julio de 2021, durante las protestas del 11J, Soria publicó un mensaje de apoyo al pueblo cubano con el hashtag #SOSCuba que fue ampliamente agradecido dentro y fuera de la isla.
En cuanto al fútbol, Soria señaló a Francia como máxima favorita del torneo por contar con «tres de los cinco mejores jugadores del mundo»: Mbappé, Olisé y Dembélé, aunque advirtió su punto débil: «Francia no tiene portero, y el portero es una posición en el campo muy muy importante». Sus cuatro semifinalistas pronosticados fueron Argentina, España, Francia y Marruecos.
Sobre la selección española, defendió al equipo pese al empate ante Cabo Verde y puso a Pedri en el centro de todo: «Es el mejor centrocampista del mundo, el que marca de alguna forma las pautas, el que marca el juego del equipo». Respecto a Pochettino y Estados Unidos, fue directo: «Ganar un mundial es para mayores de 18 años. Hay que poner dos rombos. Estados Unidos todavía está en la adolescencia».
También cuestionó la convocatoria de Neymar por Brasil —«fue populismo, un fichaje para la grada»— y las decisiones recientes de Florentino Pérez en el Real Madrid, asegurando que «la solución de los problemas del Real Madrid no pasa por la contratación de Mourinho, ni mucho menos».
El episodio cerró con el brindis implícito que resumió el espíritu del encuentro: una Cuba libre jugando contra Estados Unidos en el Mundial de España. «Ojalá que ese sea el problema del próximo mundial y que lo vivamos los tres juntos», dijo Soria.
Preguntas Frecuentes sobre el Activismo y el Futuro de Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la postura de Cristóbal Soria sobre la dictadura en Cuba?
Cristóbal Soria se muestra abiertamente en contra de la dictadura cubana y expresa su deseo de ver a la isla libre. Durante su participación en un podcast con Los Pichy Boys, enfatizó su esperanza de que el régimen caiga pronto, mostrando su solidaridad con el pueblo cubano que sufre represión.
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¿Qué relación tienen Los Pichy Boys con el activismo anticastrista?
Los Pichy Boys son reconocidos por su activismo anticastrista. Este dúo humorístico cubano-americano utiliza el humor y las redes sociales para denunciar las violaciones de derechos humanos en Cuba y criticar al régimen. Han sido voces activas en la diáspora cubana, organizando y participando en campañas y eventos que buscan la libertad de la isla.
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¿Cuál es la situación actual de Cuba según el contexto político?
Cuba enfrenta una grave crisis económica y social, marcada por apagones prolongados, escasez de alimentos y una fuerte represión política. La administración Trump ha incrementado las sanciones contra el régimen, y figuras influyentes como Marco Rubio han pronosticado un cambio inminente. La diáspora cubana mantiene la esperanza de un próximo colapso del régimen.
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¿Qué papel juega el deporte en la política cubana según los contextos proporcionados?
El deporte en Cuba está fuertemente politizado. El régimen utiliza los logros deportivos con fines propagandísticos, mientras que la participación de cubanos en eventos internacionales es motivo de controversia. Aquiles Correa, por ejemplo, ha criticado que los atletas que han huido del país no deberían representar a Cuba, ya que eso beneficiaría al régimen que los obligó a escapar.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.