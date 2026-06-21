“Siempre te amaré”: Descemer Bueno anuncia la muerte de su madre en República Dominicana

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El cantautor cubano Descemer Bueno anunció este sábado el fallecimiento de su madre, Mercedes Martínez, quien murió en República Dominicana en brazos de su hijo, confirmó el propio artista en un emotivo mensaje publicado en Facebook donde le dedicó sus últimas palabras.

"Mi querida Madre, descansa en la paz perfecta de Dios, siempre vivirás en mi corazón, siempre te amaré", escribió el compositor, quien agradeció a Dios por haberle permitido disfrutar a su madre en República Dominicana junto a la familia que la cuidaba.

El fallecimiento pone fin a una historia de separación forzada que duró más de cuatro años y ocho meses, causada directamente por la posición política de Descemer contra la dictadura cubana.

Captura de Facebook/Descemer Bueno

El músico participó en febrero de 2021 en Patria y Vida, canción que se convirtió en himno de la oposición al régimen, y desde entonces no pudo regresar a Cuba por razones de seguridad, lo que lo mantuvo alejado de su madre, mientras el Alzheimer avanzaba en ella.

Durante ese tiempo, Descemer luchó a distancia para conseguirle medicamentos y apoyo familiar, y solicitó durante dos años el parole humanitario a Estados Unidos sin obtener respuesta favorable.

En octubre de 2024, Descemer logró sacar a su madre de Cuba y trasladarla a República Dominicana, único país donde podían reunirse. Mercedes llegó en silla de ruedas, con la enfermedad muy avanzada y prácticamente sin abrir los ojos durante el viaje.

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En enero de 2025, el artista criticó públicamente al gobierno estadounidense por negarle ese beneficio migratorio mientras otros lo obtenían.

"Muchos incluso de Patria o Muerte han logrado llegar a EEUU y algunos de Patria y Vida tuvimos que conformarnos con el olvido. Gracias a Dios la República Dominicana sacó la cara por nosotros los cubanos mientras el primer mundo nos ha dado la espalda", sostuvo en ese momento.

Desde el reencuentro, el compositor viajaba semanalmente desde Miami a República Dominicana para acompañar a su madre, cantarle y tomarle las manos.

Aunque el Alzheimer le había arrebatado muchos recuerdos, el vínculo entre ambos permaneció intacto hasta el final, recordó por su parte la página en Facebook Suena Cubano.

En su mensaje de despedida, Descemer también destacó el papel de Mercedes como "una Madre llena de luces y determinación" y agradeció el cariño de sus seguidores y compatriotas cubanos.

El artista, nacido en La Habana Vieja en 1971 y ganador del Premio Goya 2006 por la banda sonora de la película Habana Blues, logró cumplir lo que él mismo describió como una de las promesas más importantes de su vida, volver a abrazar a su madre, cuidarla y estar a su lado hasta el último momento.