“Siempre te amaré”: Descemer Bueno anuncia la muerte de su madre en República Dominicana

Vídeos relacionados:
El cantautor cubano Descemer Bueno anunció este sábado el fallecimiento de su madre, Mercedes Martínez, quien murió en República Dominicana en brazos de su hijo, confirmó el propio artista en un emotivo mensaje publicado en Facebook donde le dedicó sus últimas palabras.
"Mi querida Madre, descansa en la paz perfecta de Dios, siempre vivirás en mi corazón, siempre te amaré", escribió el compositor, quien agradeció a Dios por haberle permitido disfrutar a su madre en República Dominicana junto a la familia que la cuidaba.
El fallecimiento pone fin a una historia de separación forzada que duró más de cuatro años y ocho meses, causada directamente por la posición política de Descemer contra la dictadura cubana.
El músico participó en febrero de 2021 en Patria y Vida, canción que se convirtió en himno de la oposición al régimen, y desde entonces no pudo regresar a Cuba por razones de seguridad, lo que lo mantuvo alejado de su madre, mientras el Alzheimer avanzaba en ella.
Durante ese tiempo, Descemer luchó a distancia para conseguirle medicamentos y apoyo familiar, y solicitó durante dos años el parole humanitario a Estados Unidos sin obtener respuesta favorable.
En octubre de 2024, Descemer logró sacar a su madre de Cuba y trasladarla a República Dominicana, único país donde podían reunirse. Mercedes llegó en silla de ruedas, con la enfermedad muy avanzada y prácticamente sin abrir los ojos durante el viaje.
En enero de 2025, el artista criticó públicamente al gobierno estadounidense por negarle ese beneficio migratorio mientras otros lo obtenían.
"Muchos incluso de Patria o Muerte han logrado llegar a EEUU y algunos de Patria y Vida tuvimos que conformarnos con el olvido. Gracias a Dios la República Dominicana sacó la cara por nosotros los cubanos mientras el primer mundo nos ha dado la espalda", sostuvo en ese momento.
Desde el reencuentro, el compositor viajaba semanalmente desde Miami a República Dominicana para acompañar a su madre, cantarle y tomarle las manos.
Aunque el Alzheimer le había arrebatado muchos recuerdos, el vínculo entre ambos permaneció intacto hasta el final, recordó por su parte la página en Facebook Suena Cubano.
En su mensaje de despedida, Descemer también destacó el papel de Mercedes como "una Madre llena de luces y determinación" y agradeció el cariño de sus seguidores y compatriotas cubanos.
El artista, nacido en La Habana Vieja en 1971 y ganador del Premio Goya 2006 por la banda sonora de la película Habana Blues, logró cumplir lo que él mismo describió como una de las promesas más importantes de su vida, volver a abrazar a su madre, cuidarla y estar a su lado hasta el último momento.
Preguntas frecuentes sobre Descemer Bueno y su relación con Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Descemer Bueno no pudo regresar a Cuba durante varios años?
Descemer Bueno no pudo regresar a Cuba por razones de seguridad tras su participación en la canción "Patria y Vida", que se convirtió en un himno de la oposición al régimen cubano. Su postura crítica hacia el gobierno cubano y su activismo político lo mantuvieron alejado de la isla durante más de cuatro años.
Publicidad
¿Cómo logró Descemer Bueno reunirse con su madre antes de su fallecimiento?
Descemer Bueno logró sacar a su madre de Cuba y llevarla a República Dominicana en octubre de 2024, ya que era el único país donde podían reunirse. Desde entonces, él viajaba regularmente desde Miami para estar con ella hasta su fallecimiento.
Publicidad
¿Cuál ha sido el impacto de "Patria y Vida" en la vida de Descemer Bueno?
"Patria y Vida" ha tenido un impacto significativo en la vida de Descemer Bueno, consolidándolo como una figura clave de la oposición al régimen cubano. La canción le valió dos Latin Grammy y lo catapultó como una voz prominente de la diáspora cubana, pero también le trajo consecuencias personales, como la imposibilidad de regresar a Cuba y una disminución en la asistencia a sus conciertos debido a su postura política.
Publicidad
¿Qué postura ha adoptado Descemer Bueno respecto a las políticas de Estados Unidos hacia Cuba?
Descemer Bueno ha adoptado una postura crítica respecto a las políticas de Estados Unidos, especialmente hacia la administración demócrata, resaltando que históricamente los gobiernos republicanos han actuado más firmemente contra dictaduras como la cubana. Ha expresado su apoyo a Donald Trump y Marco Rubio, confiando en que sus políticas llevarán a un cambio en Cuba.
Publicidad
¿Cómo ha sido la vida artística de Descemer Bueno fuera de Cuba?
Descemer Bueno ha mantenido una vida artística activa fuera de Cuba, especialmente en España, donde ha colaborado con otros artistas como Gente de Zona y ha apoyado a músicos cubanos en el exilio. A pesar de las dificultades y las críticas por su postura política, sigue siendo una figura destacada en la diáspora cubana, promoviendo la dignidad y el talento de los cubanos en el extranjero.
Publicidad
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.