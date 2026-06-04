Vecinos de El Vedado detienen a un hombre tras atacar a una joven para robarle su moto eléctrica

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Vecinos del Consejo Popular Rampa, en el Vedado habanero, capturaron este miércoles a un hombre que agredió a una joven para robarle su moto eléctrica en la intersección de las calles J y 21, y lo entregaron a la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).

El hecho fue difundido en redes sociales por Pedro Lizardo Garcés Escalona, presidente del Consejo Popular Rampa y delegado de la Circunscripción 6, quien publicó fotos del detenido e instó a posibles víctimas anteriores a presentarse en la unidad policial de Zapata y C, en el Vedado.

«En horas tempranas de la mañana de ayer, el sujeto que le muestro en fotos agredió a una joven que transitaba en su moto eléctrica por la intersección de calle J y 21 en el Consejo Popular Rampa con el objetivo de sustraerle su medio de transporte. Como es costumbre, nuestra población impidió la acción, detuvo al elemento y lo entregó a la Policía Nacional Revolucionaria», escribió Garcés Escalona.

El funcionario señaló que cualquier persona que haya sido víctima de este individuo puede acudir directamente a la unidad de Zapata y C para presentar su denuncia.

En su publicación, Garcés Escalona usó la expresión popular «¡En Rampa, saca la mano que te pica el gallo!» para advertir a posibles delincuentes, y describió al Consejo Popular como «una zona de paz y tranquilidad» donde quienes intenten alterarla «tendrán la fuerza de nuestra gente y de la ley».

El episodio se repite en un patrón que se ha vuelto frecuente en distintas provincias del país. En mayo pasado, vecinos del Vedado atraparon a un presunto ladrón que robó el teléfono a una anciana mientras estaba de pase de prisión. Ese mismo mes, fue detenida una persona por robo de un triciclo eléctrico en Santiago de Cuba.

En febrero, vecinos de Santiago de Cuba retuvieron a presuntos ladrones tras varios intentos de robo, incluyendo uno contra una moto eléctrica. Y a finales de 2024, una ola de robos de motos eléctricas sacudió Matanzas con entradas a viviendas durante la noche.

Las motos eléctricas se han convertido en uno de los bienes más codiciados por los delincuentes en Cuba, dado su alto valor en el mercado informal en medio de la crisis económica y energética que atraviesa la isla.

El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC) registró 2,833 delitos verificados en 2025, un aumento del 115% respecto a 2024 y del 337% frente a 2023, siendo los robos el delito más frecuente con 1,536 casos documentados. Las provincias más afectadas fueron Matanzas, Granma, La Habana y Santiago de Cuba.