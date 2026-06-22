Activistas cubanos rechazan las 176 medidas del régimen: «Lo que Cuba necesita es que se larguen de una vez»

El colectivo juvenil 'Fuera de la Caja Cuba' respondió este lunes en un video a las 176 medidas económicas anunciadas por el régimen, con un mensaje directo: ninguna reforma repara décadas de sufrimiento y la única solución es que el gobierno abandone el poder.

«Unas reformas no reparan 67 años de sufrimiento. Lo único que Cuba necesita…es que se larguen de una vez», escribió el grupo en su cuenta de X, acompañado del hashtag #makecubagreatagain.

El pronunciamiento llega cuatro días después de que el primer ministro Manuel Marrero Cruz presentara ante la Asamblea Nacional el paquete de 176 medidas económicas que el régimen califica como la mayor reforma en décadas.

«Échate esto: se autorizan cadenas de tiendas internacionales, franquicias, marcas, inversión extranjera en el sector inmobiliario, incluso los campesinos pueden exportar sus producciones... ¡esto es capitalismo puro!», dice el joven Abel Alejandro Andrés Navarro en el video.

Del otro lado, la joven Amanda Beatriz Andrés Navarro le contesta con evidente ironía: «Pero, ¿y entonces para qué se metieron 67 años construyendo el socialismo? ¡Fíjate si el capitalismo es bueno, que sirve hasta para salvar al socialismo!».

Entre las medidas aprobadas figuran la autorización de banca privada, la creación de casas de cambio privadas, la eliminación del tope de 100 trabajadores para las pequeñas y medianas empresas, mayor apertura a la inversión extranjera y la introducción gradual del IVA.

El paquete también contempla la reducción del aparato ministerial de 27 a entre 20 y 21 ministerios, y un aumento del salario mínimo de 2,100 a 3,210 pesos cubanos, un incremento del 53%.

Sin embargo, las reformas no han calmado el descontento social. Según el Observatorio Cubano de Conflictos, mayo de 2026 registró 1,311 protestas, la cifra mensual más alta documentada hasta ahora. En junio continuaron los cacerolazos, la quema de gomas y los bloqueos de calles en barrios habaneros como San Miguel del Padrón, La Güinera, Carlos III y Centro Habana.

El propio gobierno de Estados Unidos calificó las reformas de «señales de humo superficiales» el 20 de junio, descartando que representen un cambio estructural real.

«¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Después de 67 años se dieron cuenta? Es que son tan descarados... todavía hay gente presa por proponer eso», preguntó Amanda antes de concluir: «Pero ya es muy tarde... ya yo lo que quiero es que se vayan, ya es que ya nadie les cree».

'Fuera de la Caja Cuba' surgió en enero de 2026 en el municipio del Cerro, La Habana, integrado por cuatro jóvenes de alrededor de 20 años: Amanda, Abel, Karel Daniel Hernández Bosques y Mauro Reigos Pérez. El grupo emplea arte, teatro y contenido digital como formas de protesta, con gorras rojas con el lema «Make Cuba Great Again» como sello identitario.

Desde su aparición pública, el colectivo ha sido blanco de represalias sistemáticas: la Seguridad del Estado inhabilitó sus teléfonos a través de ETECSA, hackeó sus cuentas de WhatsApp y realizó visitas intimidatorias a domicilios de sus familiares desde febrero de 2026.

Amnistía Internacional documentó esas intimidaciones en abril de 2026 y citó explícitamente al grupo en un informe sobre represión política en Cuba. En mayo, el jefe de misión de la Embajada de EE. UU. en La Habana, Mike Hammer, se reunió con integrantes del colectivo, y el secretario de Estado Marco Rubio les envió públicamente saludos y ánimos.