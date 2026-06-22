Grupo G del Mundial 2026: cómo queda tras la jornada 2 y qué se juegan en la última

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Egipto manda en el Grupo G del Mundial 2026 con autoridad. Tras dos jornadas, los africanos son el único equipo que ha ganado un partido y llegan a la última fecha como líderes con cuatro puntos y diferencia de goles de +2.

La primera jornada, disputada el 15 de junio, arrancó con dos empates que no dejaron a nadie satisfecho del todo. Bélgica y Egipto se repartieron los puntos en un 1-1 en Seattle: Emam Ashour adelantó a los africanos al minuto 19 y un autogol de Mohamed Hany al 66' igualó el marcador. En el otro partido, Irán y Nueva Zelanda protagonizaron el duelo más entretenido del grupo con un 2-2 en Los Ángeles: Elijah Just marcó dos veces para los All Whites (7' y 54'), pero Ramin Rezaeian y Mohammad Mohebi respondieron para los iraníes.

La segunda jornada, este domingo, confirmó la jerarquía egipcia. Mientras Bélgica e Irán volvían a no encontrar el gol con un decepcionante 0-0 en el SoFi Stadium, Egipto goleó 3-1 a Nueva Zelanda en Vancouver para consolidar el liderato.

La tabla tras dos jornadas

Egipto encabeza con cuatro puntos y DG +2. Irán y Bélgica comparten el segundo y tercer puesto con dos puntos cada uno, aunque los iraníes tienen ventaja en diferencia de goles (0 frente a 0, pero con más goles a favor). Nueva Zelanda cierra con un punto y DG -2, ya eliminada matemáticamente.

Egipto e Irán están clasificados directamente a dieciseisavos. Bélgica ocupa provisionalmente la plaza de mejor tercero, pero su pase no está garantizado.

Lo que se juega cada equipo en la jornada 3

El viernes 26 de junio, ambos partidos arrancan en simultáneo a las 23:00 hora Cuba (20:00 hora sede): Egipto vs. Irán en el Lumen Field de Seattle y Nueva Zelanda vs. Bélgica en el BC Place de Vancouver. El formato simultáneo es el estándar FIFA para evitar acuerdos de última hora.

Egipto llega sin presión de clasificación, pero con el primer puesto en juego. Si gana o empata ante Irán, termina líder del grupo.

Irán necesita ganar para asegurarse el primer puesto. Un empate le mantiene segundo, y una derrota lo deja segundo siempre que Bélgica no sume más puntos —algo imposible si los belgas ganan, lo que forzaría un desempate por diferencia de goles.

Bélgica es el equipo con más en juego. Con dos puntos y un máximo alcanzable de cinco, puede pelear incluso el liderato si gana a Nueva Zelanda y Egipto derrota a Irán. Si empata o pierde, su suerte como tercer clasificado depende de que sus números (puntos, DG, goles a favor) sean suficientes para estar entre los ocho mejores terceros de los 12 grupos del torneo —la vía que el nuevo formato de 48 equipos habilitó para completar los 32 clasificados a dieciseisavos.

Nueva Zelanda necesita una victoria para apurar sus opciones de clasificación.