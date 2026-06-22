¿Qué ganan las empresas que reconstruyan el sistema sanitario en Cuba? Responde Julio César Alfonso

La pregunta fue directa y sin rodeos: si nadie cambia duros por pesetas, ¿qué obtienen las compañías privadas que se sumen a reconstruir el sistema de salud cubano? Julio César Alfonso, presidente de Solidaridad Sin Fronteras, respondió sin ambigüedades durante una entrevista a CiberCuba en la que la periodista Tania Costa le planteó el incentivo real detrás del programa «911 Cuba».

«Las compañías que se apunten a todo esto van a tener los contratos y beneficios del contrato para operar financieramente dentro de la Isla en medida que se va estableciendo no solo el sistema de salud sino toda la infraestructura de gobierno e industrial dentro de Cuba», afirmó Alfonso.

El directivo de la organización aclaró que el retorno no se limita al sector sanitario: quien invierta en la reconstrucción médica estará posicionado para operar en toda la economía cubana una vez que el país funcione como cualquier otra nación del mundo.

«Los empresarios trabajan a largo plazo. Hacen una inversión y tú no tienes un tiempo para recuperarla. Y una vez que se haga toda esa infraestructura política e industrial en todos los campos de la economía y la sociedad cubana ya se empieza a operar todo como es correspondiente a cualquier país del mundo», explicó.

El argumento de Alfonso descansa en una premisa: Cuba, liberada de la dictadura, replicaría a escala nacional el modelo de prosperidad que los cubanos ya han demostrado en el exilio.

«Cuba es un país muy interesante, muy receptivo, y el laboratorio de lo que va a pasar en el futuro de Cuba está en Miami», sostuvo.

«Miami es un laboratorio donde se ve lo que es capaz de hacer la persona que llega a un país libre. El cubano lo ha demostrado», concluyó Alfonso, sintetizando tanto el argumento empresarial como la apuesta política detrás de la iniciativa.

El programa «911 Cuba» fue presentado públicamente en Hialeah por Solidaridad Sin Fronteras y Cruz Verde Internacional, con La Colonia Medical Center como aliada institucional.

La iniciativa contempla una primera fase de asistencia humanitaria gratuita -con hospitales de campaña y voluntarios médicos- y una segunda de reconstrucción estructural con empresas privadas de Estados Unidos, Europa, Australia y Canadá.

El colapso que motiva el plan es severo.

Alfonso ha señalado que los hospitales en Cuba trabajan en condiciones de guerra por los apagones, y que ningún país donde ha trabajado -incluyendo Haití y naciones africanas- presenta condiciones tan precarias como las de la Isla.

En 2025, el propio Ministerio de Salud Pública reconoció una cobertura de medicamentos de apenas el 30 %, mientras registros independientes documentaron al menos 87 fallecidos por arbovirosis entre octubre y noviembre de ese año, frente a 33 muertes reconocidas oficialmente.