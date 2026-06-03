¡Cuerpazo! Claudia Artiles muestra su silueta un mes después de su operación: «Estoy amando los resultados»

Claudia Artiles sorprendió a sus seguidores al mostrar su figura en TikTok a un mes y cuatro días de haberse sometido a una cirugía estética en Miami, desatando una avalancha de elogios en los comentarios.

En el video, la influencer cubana aparece luciendo su nueva silueta mientras presenta la faja postoperatoria. "Estoy amando estos resultados míos", comentó la joven.

La cirugía de Claudia Artiles se realizó el 28 de abril en Miami e incluyó remodelación corporal con eliminación de exceso abdominal y cirugía de senos. Días antes, el 23 de abril, también se había sometido a un endolift en la papada como primer procedimiento estético.

La reacción del público fue abrumadoramente positiva.

Entre los comentarios más destacados se leen frases como «la cuerpaaaa», «qué bonita silueta le dejaron, se le ve tremendo cuerpazo» y «siempre fuiste hermosa, ahora lo estás mucho más».

Algunos seguidores preguntaron por el estado de las cicatrices, y otros respondieron que estaban «perfectas y muy sanas».

No faltaron las voces críticas: un comentario señaló que «hay que quedar en proporción cuando se decide hacer una cirugía» y cuestionó el volumen en la zona trasera en relación con los brazos y la espalda, aunque reconoció: «eres linda y si a ti te gusta tu resultado eso es lo que importa».

Ante una seguidora que confesó tener miedo de pasar por el quirófano, Claudia respondió con firmeza: «Cuando estás en las manos correctas no hay miedo».

Este video es el más reciente en una serie de apariciones durante su recuperación. El 18 de mayo se mostró sin faja por primera vez.

El 26 de mayo, en su salida de cumpleaños —cuando cumplió 25 años—, explicó que seguía usando faja con tabla y describió su nueva talla con humor: «Soy S de cintura pero medium de fundillo».

La decisión de operarse estuvo motivada, según la propia Claudia, por un descontrol hormonal severo y el deseo de sentirse más cómoda con su cuerpo, tras un difícil inicio de año en el que ella y su pareja Ultrack perdieron al bebé que esperaban en enero de 2026.