Cubana tuvo que sacar a su madre de Cuba de urgencia por esta razón: "Allá fue imposible"

Una cubana emigrada tuvo que trasladar a su madre desde Cuba hasta México para que pudiera ser operada, luego de que el sistema de salud de la Isla fuera incapaz de realizarle la cirugía. El caso, compartido en un video publicado el 18 de junio en TikTok por la creadora de contenido conocida como Lisy_vlogs (@elizabeth_guerra_guedes), se convirtió además en un emotivo reencuentro tras cuatro años de separación.

«Tuve que sacar a mi mamá de Cuba para que la pudieran operar porque allá fue imposible realizarle la cirugía», explicó la joven en el video, donde también se preparaba para el viaje con visible emoción.

Según relató, su madre padecía varios cálculos en el riñón, pero ninguna opción quirúrgica resultó viable en Cuba. Tras investigar alternativas, eligió Mérida, Yucatán, como destino: «Elegí la ciudad de Mérida porque además de encontrar al especialista que ella necesitaba, es considerada una de las ciudades más seguras del país», detalló, un factor determinante dado que el grupo viajaba con un bebé.

El reencuentro en el aeropuerto mexicano, después de cuatro años sin verse, quedó registrado en el video. «Hay abrazos que sanan, que llenan el corazón y que te hacen sentir en casa otra vez, y definitivamente nada se compara con el abrazo de mamá», expresó al llegar.

La autora también reflexionó sobre lo que implica emigrar y atravesar etapas cruciales de la vida sin el apoyo familiar: «Yo me convertí en mamá lejos de mi mamá, y las que hemos emigrado sabemos lo difícil que puede ser vivir una etapa tan importante en nuestras vidas sin tener a mamá».

El caso refleja una crisis sanitaria que el propio régimen cubano ha reconocido. En mayo de 2026, el Ministerio de Salud admitió que unos 100,000 pacientes, entre ellos 12,000 niños, aguardaban en lista de espera quirúrgica debido a los apagones y la escasez de insumos. La cartera ordenó reducir la actividad en quirófanos a solo intervenciones urgentes o impostergables.

La situación ha derivado en imágenes que ilustran el colapso: médicos realizaron una cirugía en La Habana en plena oscuridad, alumbrándose con teléfonos móviles durante un apagón, según se documentó en febrero de 2026. En mayo, una madre cubana pedía ayuda para su hijo con un tumor cerebral cuya operación era inviable en la Isla por falta de recursos y especialistas.

Quienes tienen familiares en el exterior y recursos suficientes optan por buscar atención médica fuera de Cuba, principalmente en México, España o Estados Unidos. Mérida se ha consolidado como polo de turismo médico gracias a sus hospitales privados, especialistas disponibles y costos relativamente accesibles.

A la crisis sanitaria se suma la migratoria: más de un millón de cubanos han abandonado la Isla desde 2020, con más de 250,000 salidas registradas solo en 2024. Las separaciones familiares se prolongan durante años, en parte porque los pasajes de regreso pueden superar los 1,000 dólares. Los reencuentros emotivos se han vuelto un fenómeno recurrente en redes sociales; el 1 de junio, Pedro Solano regresó a Cuba tras 20 años fuera y se abrazó con su madre en otro video que se hizo viral.

En el caso de Lisy_vlogs, la urgencia médica aceleró un reencuentro que de otro modo podría haber tardado más. «Yo tengo una emoción que todavía no me la creo: de cuatro años sin ver a mi mamá, por fin vamos a reencontrarnos», dijo antes de abordar el avión.