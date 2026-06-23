Marco Rubio: «Un grupo de patriotas desafió a un imperio y cambió el mundo»

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, invitó este lunes a la ciudadanía a participar en el evento «Salute to America 250», la gran celebración del 4 de julio en Washington D.C., evocando la firma de la Declaración de Independencia como acto fundacional de la nación americana.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, Rubio escribió: «En 1776, un pequeño grupo de patriotas firmó un documento que desafió a un imperio y cambió el mundo. El Salute to America del 4 de julio en Washington D.C. honrará ese legado con música de primer nivel, entretenimiento y un espectáculo de fuegos artificiales que batirá récords».

El acto se celebrará en el National Mall, entre el Lincoln Memorial y el Monumento a Washington, a partir de las 7:00 p.m., y las entradas son gratuitas a través de freedom250.org.

El programa contempla más de 300 músicos militares, sobrevuelos y exhibiciones aéreas, un discurso del presidente Donald Trump y un espectáculo pirotécnico diseñado para batir un récord Guinness.

La empresa Pyrotecnico fue contratada para ejecutar el show, que incluirá más de 850,000 efectos en 40 minutos desde 10 puntos de lanzamiento distribuidos por la capital.

Se espera la asistencia de más de un millón de personas, lo que convertiría al evento en uno de los más concurridos en la historia de Washington D.C.

El acto se enmarca en las celebraciones del 250 aniversario de la independencia estadounidense, organizadas bajo la plataforma público-privada Freedom250, vinculada a la Casa Blanca.

En el video que acompañó su publicación, Rubio amplió la invitación: «Nos reunimos para honrar ese sagrado legado con una noche de música y entretenimiento de primer nivel y un espectáculo de fuegos artificiales que iluminará el cielo. Vengan a celebrar el milagro americano y el futuro que estamos construyendo juntos».

El histórico operativo de seguridad para las celebraciones fue anunciado el domingo por el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, quien coordinó al Departamento de Seguridad Nacional con cuerpos policiales locales y estatales de todo el país.

«Veremos el lanzamiento de fuegos artificiales que batirán el récord mundial. Veremos a cada estado representado en el National Mall, destacando lo que cada uno aporta y la grandeza que los últimos 250 años han traído a Estados Unidos», declaró Mullin en Fox News.

El evento no ha estado exento de polémica: artistas como Martina McBride, Young MC y Morris Day and The Time se retiraron del cartel alegando que no fueron informados del carácter político del acto.

Trump respondió a las bajas comparando su capacidad de convocatoria con la de Elvis Presley.

En el marco de la campaña global #Freedom250 del Departamento de Estado, la Embajada de Estados Unidos en Cuba lanzó este lunes una convocatoria pidiendo a los cubanos mensajes sobre la libertad, extendiendo el alcance de las celebraciones más allá de las fronteras estadounidenses.

Rubio, primer hispano en ocupar el cargo de secretario de Estado, ha sido figura central en la promoción de estas celebraciones tanto en el plano doméstico como en la proyección internacional del mensaje de libertad que la administración Trump busca proyectar en el 250 aniversario de la nación.