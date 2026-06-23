«Cuando dependes del Estado, te mueres de mengua»: experiodista de Cubadebate critica al régimen cubano

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L. Eduardo Domínguez, quien se desempeñó como periodista y editor del portal oficialista Cubadebate, publicó en su perfil de Facebook un extenso relato sobre un apagón en La Habana que se convirtió en una crítica directa al Estado cubano y a la empresa eléctrica estatal, con una frase que resume la paradoja del sistema: «Cuando pagas por la eficiencia privada, la tienes de inmediato; cuando dependes del Estado, te mueres de mengua».

El texto, basado en hechos reales, narra cómo su edificio acumuló más de 42 horas de apagón ininterrumpido antes de que un chispazo quemara un cable en el cuarto de relojes y dejara su apartamento completamente a oscuras.

Domínguez intentó reportar la avería a través del bot de Telegram de la empresa eléctrica, pero el sistema no generó ningún número de reporte. «Mi queja cayó en un agujero negro digital», escribió.

Los vecinos acumularon lo que él llama «reportes fantasmas»: nadie tenía un papel, nadie tenía confirmación.

Ni siquiera la intervención de una vecina del edificio descrita como «ex viceministra y actual diputada a la Asamblea Nacional» logró que apareciera un camión de guardia. «Hasta el poder es impotente frente a un cable quemado», señaló el periodista.

La solución llegó de dos fuentes ajenas al Estado. El ingeniero jefe de la empresa privada que le instaló el kit solar lo llamó personalmente ese domingo por la mañana —Día de los Padres— para diagnosticar el problema a distancia: «Tienes una fase caída, el equipo está intentando arrancar una máquina de 220v usando solo 110v. Hay que invertir la conexión de los cables».

Un electricista jubilado del edificio vecino ejecutó la reparación con sus propias manos y un alicate, sin brigada ni orden de trabajo.

«El problema está resuelto, pero no por quienes cobran para resolverlo, sino por un ingeniero privado por teléfono y un jubilado con un alicate», escribió Domínguez.

El contraste que traza el periodista es demoledor: «Por un lado, tienes a una empresa privada —que tiene de todo: paneles, cables, aseguramientos, repuestos— donde el jefe principal te llama un domingo por la mañana, preocupado por resolver el problema de un cliente. Y por el otro lado, tienes a la empresa eléctrica estatal socialista, la que por ley está obligada a garantizar este servicio público, que no tiene recursos, no aparece, no contesta y no existe».

El relato incluye una dimensión humana que agrava el cuadro. La madre del autor lleva mes y medio esperando una operación en la cabeza por un bulto sin diagnosticar, con la cirugía suspendida indefinidamente por falta de anestesia.

Consume paracetamol comprado en el mercado negro y Clonazepam «a precio de petróleo».

El Día de los Padres quedó reducido a una videollamada con su hijo, sin poder llevarlo al Acuario Nacional.

«Hace mucho tiempo que dejamos de comprar para semanas; hoy el cubano compra para sobrevivir dos o tres días. El apagón nos ha robado hasta el derecho a planificar el mañana», escribió.

El texto de Domínguez se publica en el peor momento de la crisis eléctrica cubana. En junio de 2026, el déficit de generación supera los 2,000 MW, con siete de las 16 termoeléctricas del país inoperativas y apagones que en algunas zonas superan las 20 horas diarias. Matanzas registró 85 horas consecutivas sin electricidad entre el 14 y el 17 de junio.

Que un periodista del propio Cubadebate publique en sus redes personales una crítica tan directa a la inoperancia del Estado —mientras el régimen atribuye la crisis al embargo estadounidense— constituye, por sí solo, un testimonio sobre la magnitud del colapso.

«Lo único cierto es que este fin de semana aprendimos, a golpes, que el Estado nos dejó solos. Y que en este país la verdadera oscuridad no llega cuando se va la corriente, sino cuando te das cuenta de que la incertidumbre es tu única compañía», concluyó Domínguez.