¿Empleos verdes en Cuba? El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se pone creativo

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Mientras un alto por ciento de la población cubana en edad laboral ni trabaja ni busca empleo y el país registra una de las peores caídas económicas de América Latina, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) anunció este lunes la validación de una metodología nacional para la transición hacia «empleos verdes».

Los llamados «empleos verdes» son trabajos que contribuyen a proteger el medio ambiente, reducir la contaminación, combatir el cambio climático o hacer un uso más eficiente de los recursos naturales.

El estudio piloto se realizó en la Empresa Agroindustrial Azucarera (EAA) Melanio Hernández, ubicada en el municipio de Taguasco, provincia de Sancti Spíritus, donde se evaluaron 15 puestos de trabajo para identificar, clasificar y certificar cuáles podrían considerarse «verdes» según criterios laborales y ambientales.

Onixa Mazorra Fuentes, directora de Ciencia e Innovación del MTSS, declaró que el ejercicio «sentó las bases para implementarlos en sectores estratégicos de la economía cubana».

La metodología, diseñada conjuntamente por el MTSS y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) en coordinación con el Grupo Empresarial Azucarero (Azcuba), opera sobre dos ejes: el laboral —que incluye formalidad, remuneración justa, seguridad y diálogo social— y el ambiental, centrado en gestión de residuos, eficiencia energética y economía circular.

La iniciativa se enmarca en el proyecto internacional «Fortalecimiento de políticas y capacidades para empleos verdes para jóvenes», al que se suman el Pacto de Empleos Verdes para Jóvenes, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, junto a varios ministerios cubanos.

Según Mazorra Fuentes, los jóvenes participantes «no fueron meros espectadores: se dividieron en grupos para codiseñar rutas de transición y analizar barreras para su inserción laboral».

Las lecciones del piloto en Sancti Spíritus se replicarán en otras tres empresas azucareras: la Carlos Baliño, en Villa Clara; la Ciro Redondo, en Ciego de Ávila; y la Antonio Guiteras, en Las Tunas.

El anuncio, sin embargo, contrasta de forma llamativa con la realidad que vive el mercado laboral cubano. Cuba ocupa el último lugar en el ranking económico regional, con una caída del PIB proyectada en 6,5% para 2026 y una contracción acumulada del 26% desde 2020.

El salario medio estatal ronda los 6,930 pesos mensuales, equivalente a unos 15 dólares, una cifra insuficiente para cubrir las necesidades básicas de cualquier familia.

En marzo de este año, el propio MTSS estaba enfocado en reubicar trabajadores ante la paralización por escasez de combustible, no en programas de transición ecológica.

En ese contexto, la presentación de una metodología de «empleos verdes» —concepto propio de economías en plena transición energética con mercados laborales funcionales— resulta difícil de separar de un ejercicio de imagen institucional desconectado de las urgencias reales de los cubanos.

La OIT define los empleos verdes como trabajos decentes que contribuyen a preservar o restaurar el medioambiente, basados en sostenibilidad ambiental y condiciones laborales dignas: salario justo, seguridad, protección social y oportunidades de desarrollo. Precisamente los atributos que escasean en la Cuba de 2026.