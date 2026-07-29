Cuba fija en 7,045 CUP el salario básico de un médico recién graduado, equivalente a unos 14 dólares al mes

El régimen cubano estableció en 7,045 pesos cubanos (CUP) mensuales el salario básico de un médico recién graduado, según la Resolución 17/2026 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, publicada este martes en la Gaceta Oficial como Edición Especial No. 8, una versión corregida de la edición ordinaria del 17 de julio.

La norma ubica a los médicos no especializados en el Grupo XVII de una escala salarial de 32 grupos, y forma parte del paquete de incrementos para el sector presupuestado que entró en vigor el 1 de julio de 2026, con pago efectivo en la nómina de agosto.

El aumento supone una mejora nominal respecto a los 4,610 CUP que percibía un médico recién graduado tras la reforma salarial de 2021, conocida como Tarea Ordenamiento.

Sin embargo, con un tipo de cambio informal que supera los 510 CUP por dólar, esos 7,045 pesos equivalen a apenas entre 13 y 14 dólares mensuales, una cifra que refleja el profundo deterioro del poder adquisitivo en la Isla.

La escala aprobada para el sector salud establece una progresión por categoría: el médico residente percibe 8,115 CUP (Grupo XX), el especialista de primer grado 8,500 CUP (Grupo XXI), y el especialista de segundo grado o con dos especialidades 8,880 CUP (Grupo XXII).

Para las especialidades consideradas críticas —Anestesiología y Reanimación, Neonatología, Medicina Intensiva Pediátrica y Medicina Intensiva Adulto— la resolución aprueba 100 CUP por hora nocturna y un pago adicional de 20 CUP por hora por «alto desempeño».

El resto del personal de salud también recibe tarifas diferenciadas por nocturnidad: 50 CUP por hora para médicos y estomatólogos, 40 CUP para enfermeros y 30 CUP para tecnólogos y técnicos, en el horario comprendido entre las 7 de la noche y las 7 de la mañana.

El propio régimen reconoció que los nuevos salarios «todavía resultan insuficientes para cubrir la canasta básica de bienes y servicios», una admisión que contrasta con la presentación oficial del ajuste como un avance social.

El economista Javier Pérez Capdevila estimó que una persona necesita alrededor de 96,000 CUP al mes para cubrir sus necesidades básicas en Cuba, de los cuales más de 70,000 corresponderían solo a alimentos, lo que deja al nuevo salario médico muy por debajo de ese umbral.

La brecha entre ingresos y costo de vida ha impulsado una sangría de profesionales sin precedentes: más de 30,000 médicos abandonaron el Sistema Nacional de Salud entre 2021 y 2024, y el propio gobierno confirmó en julio de 2025 que más de 24,000 trabajadores de salud prestaban servicios en el exterior.

La Gaceta Oficial aclaró en la nota introductoria de la edición especial que la publicación original del 17 de julio contenía «datos inexactos» consignados por error del organismo emisor, razón por la cual se emitió esta versión rectificada con las resoluciones 15, 17, 18 y 23, todas del 15 de julio de 2026.

El aumento salarial general del sector presupuestado elevó el salario mínimo de 2,100 a 3,210 CUP, un incremento del 53%, con un costo estimado de 42,500 millones de pesos para el presupuesto estatal, en un contexto donde la inflación interanual en el mercado formal cubano se ubicaba en 15,89% en mayo de 2026, según la agencia EFE.