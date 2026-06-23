Régimen cubano anuncia homenaje póstumo a Ramiro Valdés en La Habana y todas las provincias

Vídeos relacionados:

El régimen cubano anunció este lunes el programa de actos póstumos en honor a Ramiro Valdés Menéndez, fallecido el domingo a los 94 años y pilar de la represión en el país, con ceremonias simultáneas previstas para este martes en La Habana y en cada capital provincial del país.

Según el comunicado oficial publicado en el diario estatal Granma, el homenaje en la capital comenzará a las 10:00 horas en la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, donde estarán expuestos los restos mortales del comandante.

A la misma hora, todas las capitales provinciales y el Municipio Especial Isla de la Juventud celebrarán sus propias ceremonias de tributo.

El régimen también decretó duelo oficial mediante el Decreto Presidencial 1247, firmado por Miguel Díaz-Canel, que establece la bandera cubana a media asta en edificios públicos e instituciones militares durante todo este martes, desde las 6:00 a.m. hasta la medianoche.

El texto del decreto, publicado en la Gaceta Oficial, describe a Valdés como «héroe de la República de Cuba y del Trabajo» y encarga del cumplimiento a los ministros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, del Interior y de Relaciones Exteriores.

Los restos del comandante serán trasladados a Santa Clara para su inhumación definitiva el jueves 25 de junio, con honores militares, en el Mausoleo del Frente de Las Villas, dentro del Complejo Escultórico Ernesto Che Guevara.

El comunicado oficial señala que la elección del lugar responde a «su última voluntad de descansar junto a sus compañeros de lucha y cerca del Guerrillero Heroico», en referencia al Che Guevara, bajo cuyas órdenes Valdés combatió como segundo jefe de la columna invasora No. 8 «Ciro Redondo» durante la batalla de Santa Clara en 1958.

Valdés fue el primer titular del Ministerio del Interior (MININT), fundado en 1961, y el arquitecto del aparato de seguridad del Estado cubano: creó el Departamento de Seguridad del Estado y la Dirección General de Inteligencia, estructuras que han sostenido la represión política del régimen durante más de seis décadas.

Su figura genera valoraciones opuestas. Para el régimen es un héroe revolucionario; para opositores, exiliados y legisladores cubanoamericanos fue el responsable de décadas de vigilancia y crímenes contra el pueblo cubano, lo que le valió los apodos «Charco de Sangre» y «el Carnicero de Artemisa».

La representante cubanoamericana María Elvira Salazar reaccionó a su muerte con dureza: «Otro más que se muere y no puede pagar en la tierra todo el daño que hizo».

Por su parte, el representante Carlos A. Giménez lamentó que Valdés falleciera «sin nunca tener que enfrentar la justicia por los innumerables crímenes de lesa humanidad, torturas y aberraciones que cometió en contra del pueblo cubano».

Valdés llevaba meses alejado de la vida pública. Su última aparición verificable fue en septiembre de 2025 en la inauguración de un parque solar en Sancti Spíritus, y estuvo ausente incluso del acto por el 65 aniversario del MININT celebrado el 6 de junio de 2026, donde Díaz-Canel le rindió homenaje en su ausencia.

Con su muerte, Raúl Castro, de 95 años, queda como el único sobreviviente del núcleo fundador del castrismo con vida e influencia política activa.