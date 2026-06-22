Régimen cubano decreta duelo oficial por la muerte de Ramiro Valdés, histórico hombre fuerte del castrismo

Díaz-Canel ordena duelo oficial por Ramiro Valdés, uno de los pilares de la dictadura cubana

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El régimen cubano decretó duelo oficial este lunes tras la muerte de Ramiro Valdés Menéndez, uno de los últimos comandantes históricos de la Revolución y principal arquitecto del aparato represivo del Estado cubano, fallecido el domingo a los 94 años.

El Decreto Presidencial 1247, firmado por Miguel Díaz-Canel el mismo día de su muerte y publicado este lunes en la Gaceta Oficial, establece el duelo para el 23 de junio desde las 6:00 a.m. hasta las 12 de la noche.

Durante ese período, la bandera cubana deberá izarse a media asta en edificios públicos e instituciones militares de todo el país, según dispone el decreto.

Los ministros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, del Interior y de Relaciones Exteriores quedaron encargados de su cumplimiento.

En el texto del decreto, el régimen describió a Valdés como «héroe de la República de Cuba y del Trabajo» y enumeró sus credenciales revolucionarias: participante en el asalto al Cuartel Moncada en 1953, expedicionario del yate Granma en 1956, combatiente en la Sierra Maestra y segundo jefe de la columna invasora No. 8 «Ciro Redondo» junto al Che Guevara en la batalla de Santa Clara.

Nacido el 28 de abril de 1932 en Artemisa, Valdés fue el primer titular del Ministerio del Interior (MININT), fundado en 1961, y el creador del Departamento de Seguridad del Estado y la Dirección General de Inteligencia, estructuras que han sostenido el control político del régimen durante más de seis décadas.

Ocupó la cartera del Interior en dos períodos —1961-1968 y 1979-1985— y fue también vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, además de ministro de Informática y Comunicaciones entre 2006 y 2011, etapa en que supervisó el control estatal de las telecomunicaciones y el acceso a internet en la isla.

Investigaciones periodísticas señalan que Valdés mantuvo vínculos estructurales con el KGB soviético, convirtiendo a Cuba en una plataforma de inteligencia para Moscú en el hemisferio occidental.

Para sus detractores —opositores, exiliados y legisladores cubanoamericanos— fue el responsable de la maquinaria de vigilancia interna y la represión política, lo que le valió los apodos de «Charco de Sangre» y «el Carnicero de Artemisa».

Las reacciones de congresistas cubanoamericanos fueron contundentes. La representante María Elvira Salazar escribió: «Otro más que se muere y no puede pagar en la tierra todo el daño que hizo», y añadió: «En el infierno junto a Fidel».

El representante Carlos A. Giménez lamentó que el «esbirro Ramiro Valdés falleciera sin enfrentar la justicia por innumerables crímenes de lesa humanidad, torturas y aberraciones contra el pueblo cubano».

Valdés llevaba meses alejado de la vida pública sin explicación oficial. Su última aparición verificable fue en octubre de 2025, en los actos por el 60 aniversario del primer Comité Central del Partido Comunista de Cuba junto a Raúl Castro, el único sobreviviente del núcleo fundador del castrismo que permanece con vida e influencia política, a sus 95 años.