Comando Sur muestra preparación de su Fuerza de Combate Litoral 24

El Comando Sur de Estados Unidos difundió este lunes en su cuenta oficial de X un video que exhibe las capacidades tácticas de la Fuerza de Combate Litoral 24 (LCF-24), unidad de élite desplegada en el área de responsabilidad del SOUTHCOM para apoyar operaciones contra el narcotráfico en el hemisferio occidental.

La publicación muestra a varios Marines en posición táctica sobre la cubierta de un buque anfibio, mientras un helicóptero Bell UH-1Y Venom —con el número de cola 63 y la inscripción «MARINES» en el fuselaje— realiza vuelo estacionario a baja altura con las puertas laterales abiertas.

El personal en cubierta porta equipo táctico completo: cascos, chalecos, radios, mochilas, visores nocturnos y rifles de asalto, con uniformes de camuflaje MARPAT del Cuerpo de Marines.

El SOUTHCOM acompañó la imagen con el mensaje: «Siempre listos: los Marines y marineros de la Fuerza de Combate Litoral 24 demuestran continuamente su preparación y habilidades de combate de élite mientras están desplegados en el área de responsabilidad del SOUTHCOM».

La institución precisó además que la LCF-24 «apoya la Operación Southern Spear, las operaciones dirigidas por el Departamento de Guerra y las prioridades del presidente de interrumpir el narcotráfico ilícito y proteger la patria mediante presencia continua».

La LCF-24 es la redesignación operacional de la 24ª Unidad Expedicionaria de Marines, que asumió formalmente la misión el 29 de mayo relevando a la 22ª MEU tras casi diez meses de despliegue. Está bajo el mando del coronel Ryan Lynch y cuenta con más de 1,300 marines y marineros organizados como Fuerza Aérea-Terrestre de Marines (MAGTF).

La unidad opera desde la base naval de Roosevelt Roads en Puerto Rico —reactivada en noviembre de 2025 con una inversión de 79 millones de dólares— y a bordo del buque de transporte anfibio USS Fort Lauderdale (LPD-28).

La LCF-24 está certificada para operaciones de reacción rápida, entre ellas refuerzo de embajadas, recuperación táctica de aeronaves y personal, e interdicción marítima.

La Operación Southern Spear fue lanzada el 28 de enero de 2025 como misión de vigilancia marítima y expandida formalmente el 13 de noviembre de ese año por el secretario de Defensa Pete Hegseth como campaña contra el narcoterrorismo.

Desde septiembre de 2025 hasta la fecha, la operación ha ejecutado al menos 62 ataques aéreos, destruyendo 63 embarcaciones y causando más de 208 muertos entre presuntos narcotraficantes.

Apenas un día antes de la publicación del SOUTHCOM, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear destruyó una narcolancha en el Caribe, con un saldo de dos muertos y seis sobrevivientes.

El 12 de junio, un ataque de la campaña acabó con la vida de Niño Guerrero, líder del Tren de Aragua, en coordinación con autoridades venezolanas, en uno de los golpes más significativos de la operación hasta ahora.

El general Francis L. Donovan, comandante del SOUTHCOM, resumió la postura de la institución en marzo pasado: «Es el momento de que nuestros socios tomen acciones decisivas contra este flagelo de narcoterrorismo».