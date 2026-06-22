Una madre con leucemia y su hijo viven en la miseria en Las Tunas mientras el régimen los ignora

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Una mujer de 38 años que padece leucemia y su hijo sobreviven en condiciones de pobreza extrema en la comunidad de La Posta, municipio de Majibacoa, en Las Tunas, sin recibir ningún tipo de asistencia del Estado cubano.

La situación se hizo pública gracias a una publicación en el grupo de Facebook «Revolico lo que necesitas, Las Tunas», donde las fotografías de la mujer -con signos visibles de desnutrición severa-, de su niño y de su vivienda de madera muy deteriorada conmovieron a decenas de usuarios.

Merisleydis Pérez, autora de la publicación, describió la situación con urgencia.

«Acudo a la solidaridad que nos caracteriza a los tuneros para aportar un granito de arena y brindar ayuda a esta madre y a su hijo, ya sea con alimentos, ropa, aseo, o cualquier cosita que les sea de utilidad», dijo.

Pérez precisó que también se necesitan medicamentos para el dolor y que cualquier donación, «aunque sean 20 pesos en tarjeta», será bienvenida.

Aseguró que todo se manejará «de forma transparente para tranquilidad de los donantes» y que ella misma planea llevar ayuda personalmente.

Captura de Facebook / Revolico lo que necesitas, Las Tunas / Merisleydis Pérez

Quienes deseen contactar pueden llamar al 58256825; para quienes prefieran ir en persona, precisó que la familia vive frente a la panadería y el círculo social de La Posta Majibacoa, a unos 12 km de la ciudad de Las Tunas por la carretera de Bayamo, pasado el terraplén colorado.

Lo que más indignó a los comentaristas no fue solo la imagen de la mujer enferma, sino el abandono institucional que refleja. «El gobierno sí sabe y no ahora, de hace años ellos necesitan ayuda», escribió un usuario. Otro fue más directo: «Al gobierno no le interesa el pueblo en absoluto. El pueblo está abandonado a su suerte… ahí están las consecuencias».

El caso estalla en un momento especialmente crítico. Apenas días antes de la publicación, el régimen publicó la Resolución 150/2026, que elimina los topes de precios para alimentos básicos como pollo, aceite, leche en polvo, pastas y salchichas.

Los comentaristas conectaron directamente esa medida con el deterioro de los más vulnerables: «Ahora todo se pondrá peor, porque ahora no hay precios tope, las mipymes pueden vender al precio que quieran todos sus productos y el pueblo que aguante».

Acerca de la medida que flexibiliza las mipymes, eliminando el tope de 100 trabajadores y liberando sus precios, otro comentarista advirtió: «Con estas leyes nuevas, los casos sociales y vulnerables los van a reducir y ayuda nada».

Majibacoa es uno de los municipios más rezagados de Las Tunas, una provincia que perdió el 11,5 % de su población en ocho años y cerró 2024 con 475,343 habitantes. Su cabecera municipal carece de acueducto y otros servicios básicos elementales.

En toda Cuba, el 96,91% de la población carece de acceso adecuado a alimentos, según datos de 2026, y los pacientes oncológicos enfrentan interrupciones en sus tratamientos por falta de medicamentos, una crisis que se agudiza desde que en enero de 2025 más del 64 % de los fármacos que debía suministrar BioCubaFarma estaban en falta.

En marzo de 2026, directivos de Trabajo y Seguridad Social admitieron que no hay presupuesto suficiente para atender a todas las personas vulnerables.

patrón se repite: enfermedad grave, pobreza extrema, abandono del Estado y solidaridad ciudadana en redes sociales como único salvavidas. «Qué triste por Dios, cada caso es peor que el anterior… Cuba duele en el alma», resumió un comentarista.