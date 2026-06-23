Madre cubana: «Resistir, mantener la esperanza de días mejores que nunca llegan»

Una madre cubana identificada como Arianelis Ramírez compartió en redes sociales una reflexión sobre las dificultades que provocan los apagones en la vida cotidiana de las familias cubanas, un testimonio marcado por la situación de su hija con parálisis cerebral y que ha generado miles de reacciones.

En la grabación, Arianelis aparece cocinando un sofrito en una sartén colocada sobre un fogón improvisado mientras enfrenta otro corte eléctrico. Al describir las dificultades que generan los apagones en su hogar, explicó que la situación es especialmente dura para su hija con parálisis cerebral: «Cuando se le va la carga a los ventiladores, empieza a llorar empapada de sudor, los mosquitos, y lo más relevante es que no te avisan y no sabemos a la hora que la van a poner».

La escena del video lo dice todo: una mujer joven, inclinada sobre una sartén de hierro fundido colocada sobre ladrillos y madera, usando un pequeño ventilador para avivar el fuego, mientras prepara frijoles en el patio de su casa de paredes turquesas.

«Un día sin corriente en Cuba no es solo la ausencia de electricidad, es un reto que se siente en cada rincón de la vida», escribió Arianelis en la descripción de la publicación. «El calor se vuelve más intenso, los alimentos corren el riesgo de echarse a perder y la rutina diaria se detiene o se vuelve mucho más difícil».

Su testimonio llega en medio de la peor crisis eléctrica de la historia reciente de Cuba. En junio de 2026, el déficit de generación alcanza casi 2.000 MW en horarios pico, con una disponibilidad de apenas 970-1.090 MW frente a una demanda de hasta 3.200 MW, según datos que reflejan el borde del colapso eléctrico.

Los apagones superan las 20 horas diarias en provincias como Granma, Holguín y Matanzas, donde se registraron hasta 85 horas consecutivas sin electricidad entre el 14 y el 17 de junio. En La Habana, los cortes llegan a 22 horas.

El sistema eléctrico cubano ha sufrido siete colapsos totales en 18 meses, incluyendo un apagón nacional el 16 de marzo de 2026 que dejó a toda la isla sin electricidad durante 29 horas. Cuba no ha recibido barcos con combustible desde diciembre de 2025.

El caso de Arianelis no es aislado. Una madre de Ciego de Ávila denunció apagones de más de 22 horas que dificultan el cuidado de sus dos hijos gravemente enfermos, y otro niño con parálisis cerebral no recibió ambulancia por falta de combustible, en el contexto del colapso del sistema sanitario.

La crisis también priva de agua potable a 2,7 millones de personas, dado que el 87% de los acueductos cubanos depende de la red eléctrica. Entre el 17 y el 19 de junio, protestas nocturnas y cacerolazos sacudieron La Habana, Matanzas y Santiago de Cuba.

Un estudio publicado en mayo de 2026 reveló el devastador impacto psicológico de la crisis: el 55,4% de los adultos cubanos sufre depresión extremadamente grave, el 66% ansiedad severa y el 65,8% estrés extremo.

Arianelis cerró su publicación con una frase que resonó entre miles de cubanos dentro y fuera de la isla: «Resistir, mantener la esperanza de días mejores que nunca llegan».