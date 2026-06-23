ICE abandona plan de usar almacenes gigantes para detener inmigrantes en EE.UU.

Vídeos relacionados:

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está desmantelando el ambicioso proyecto de convertir almacenes comerciales en mega centros de detención masiva para inmigrantes, según informó la agencia AP, poniendo fin a una de las piezas centrales de la estrategia migratoria impulsada por la entonces secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem.

El gobierno federal gastó en total $1,074 millones en la compra de 11 almacenes distribuidos en distintas ciudades del país, con la intención de albergar hasta 10,000 personas en un solo sitio, dentro de un plan de $38,000 millones para expandir la capacidad de detención.

El lunes, el gobierno informó a un juez que el almacén de Romulus, Michigan —de 249,000 pies cuadrados, adquirido por $34.7 millones— será vendido, tras una demanda presentada por el estado de Michigan y un suburbio de Detroit.

En Social Circle, Georgia, el congresista republicano Mike Collins notificó a la ciudad que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ya no perseguirá un centro de detención en esa localidad.

En Socorro, Texas, suburbio de El Paso, el director interino de ICE, David Venturella, comunicó a funcionarios locales que los tres almacenes comprados por $122 millones no serán usados para detener hasta 8,500 inmigrantes como se planeaba originalmente, sino que se convertirán en un campus de ICE con oficinas, espacio de entrenamiento y un número menor de detenidos.

Según documentos internos obtenidos por The New York Times, las autoridades de inmigración planean deshacerse de siete de los 11 inmuebles, incluyendo el almacén de Salt Lake City, el más costoso de todos con un precio de adquisición de $145.4 millones.

El plan enfrentó una oposición bipartidista desde el principio: se presentaron siete demandas federales, los estados bloquearon permisos por infraestructura insuficiente y las compras —realizadas en secreto, sin consultar a las comunidades— generaron indignación tanto en municipios demócratas como republicanos.

Las irregularidades en los precios pagados también desencadenaron una auditoría interna: el DHS desembolsó el doble del valor catastral por el almacén de New Jersey y casi cinco veces más del valor tasado por el de Social Circle.

La falta de infraestructura básica fue otro obstáculo determinante. En Salt Lake City, ICE llegó a proponer transportar agua y aguas residuales en camiones como «solución provisional» ante la ausencia de redes adecuadas.

Claire Trickler-McNulty, ex funcionaria de ICE bajo las administraciones Obama, Trump y Biden, calificó el plan de «absolutamente imprudente» y advirtió que las instalaciones de gran escala son inviables operativamente: «Las instalaciones de más de 2,000 personas simplemente se desmoronan. Es muy difícil gestionar una instalación tan grande, mantenerla con personal y hacer que todo funcione».

Noem fue despedida en marzo de 2026. Su sucesor, Markwayne Mullin, pausó de inmediato la compra de nuevos almacenes al asumir el cargo y reconoció en su audiencia de confirmación que la mayoría de los municipios carecen de capacidad en sus redes de agua y saneamiento para albergar a miles de personas.

El DHS no confirmó los reportes sobre la venta de los inmuebles, pero declaró que está «moviéndose rápidamente para utilizar el espacio de detención existente con nuestros socios estatales y del condado».

No todos los proyectos han sido cancelados: en Maryland, donde un juez bloqueó las obras por falta de evaluación ambiental, ICE sigue recopilando comentarios públicos y publicó detalles del proyecto, que incluye seis patios de recreación seguros. Patrick Dattilio, fundador del grupo opositor Hagerstown Rapid Response, se mantiene firme: «Es un gran almacén. No está pensado para personas».