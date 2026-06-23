Portugal responde y celebra goleada con doblete de Cristiano Ronaldo

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Cristiano Ronaldo firmó un doblete histórico y Portugal aplastó a Uzbekistán 5-0 este martes en el NRG Stadium de Houston, en la segunda jornada del Grupo K del Mundial 2026, para borrar el mal sabor del empate inicial y consolidarse como líder indiscutible del grupo.

El capitán luso abrió el marcador en el minuto seis con un remate preciso y repitió en el 39 para cerrar el primer tiempo con ventaja de tres goles. Con ese doblete, Ronaldo se convirtió en el primer futbolista de la historia en anotar en seis Copas del Mundo distintas —2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026—, elevando su cuenta mundialista a nueve goles a sus 41 años.

Entre los dos tantos del capitán, Nuno Mendes amplió la diferencia en el minuto 17 con un disparo que dejó sin respuesta al portero uzbeko, poniendo el marcador 2-0 antes del ecuador del primer tiempo.

Una de las jugadas más destacadas de la primera parte llegó en el minuto 29, cuando el VAR anuló un gol de A. Ganiev por falta previa, privando a Uzbekistán de recortar distancias y manteniendo el 3-0 al descanso.

En la segunda parte, Portugal siguió dominando con autoridad y sin concesiones. Un autogol de A. Nematov en el minuto 60 puso el 4-0, sentenciando cualquier posibilidad de remontada uzbeka.

Rafael Leão, ingresado desde el banquillo en el minuto 83, no tardó en dejar su huella: cuatro minutos después marcó el quinto tanto para redondear una actuación colectiva de alto nivel.

Las estadísticas reflejaron el dominio luso de principio a fin: 67% de posesión, 15 tiros con ocho entre los tres palos, frente a los siete intentos uzbekos con apenas dos a puerta. Cada equipo recibió una tarjeta amarilla: Khamrobekov para Uzbekistán en el minuto 14 y Veiga para Portugal en el 68.

Portugal llegaba a este partido con la necesidad urgente de reaccionar tras el empate 1-1 ante la República Democrática del Congo en su debut, donde Ronaldo no marcó y Yoane Wissa igualó en el tiempo añadido del primer tiempo para darle a RD Congo su primer gol histórico en una Copa del Mundo, 52 años después de su última participación como Zaire.

Uzbekistán, debutante absoluto en Copas del Mundo en este torneo, acumula dos derrotas consecutivas —primero cayó 1-3 ante Colombia— y queda eliminado con cero puntos y un diferencial de goles de -7 en dos partidos.

Con este triunfo, Portugal lidera el Grupo K con cuatro puntos (una victoria y un empate), seguido de Colombia con tres tras un partido disputado y RD del Congo con uno. La clasificación es aún parcial, ya que quedan encuentros por disputarse en el grupo.

El próximo compromiso de los lusos será el sábado 27 de junio ante Colombia en el Hard Rock Stadium de Miami, un duelo que definirá el liderato definitivo del Grupo K y pondrá a prueba la solidez recién recuperada de la selección portuguesa.