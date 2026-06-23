Portugal responde y celebra goleada con doblete de Cristiano Ronaldo

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Cristiano Ronaldo firmó un doblete histórico y Portugal aplastó a Uzbekistán 5-0 este martes en el NRG Stadium de Houston, en la segunda jornada del Grupo K del Mundial 2026, para borrar el mal sabor del empate inicial y consolidarse como líder indiscutible del grupo.
El capitán luso abrió el marcador en el minuto seis con un remate preciso y repitió en el 39 para cerrar el primer tiempo con ventaja de tres goles. Con ese doblete, Ronaldo se convirtió en el primer futbolista de la historia en anotar en seis Copas del Mundo distintas —2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026—, elevando su cuenta mundialista a nueve goles a sus 41 años.
Entre los dos tantos del capitán, Nuno Mendes amplió la diferencia en el minuto 17 con un disparo que dejó sin respuesta al portero uzbeko, poniendo el marcador 2-0 antes del ecuador del primer tiempo.
Una de las jugadas más destacadas de la primera parte llegó en el minuto 29, cuando el VAR anuló un gol de A. Ganiev por falta previa, privando a Uzbekistán de recortar distancias y manteniendo el 3-0 al descanso.
En la segunda parte, Portugal siguió dominando con autoridad y sin concesiones. Un autogol de A. Nematov en el minuto 60 puso el 4-0, sentenciando cualquier posibilidad de remontada uzbeka.
Rafael Leão, ingresado desde el banquillo en el minuto 83, no tardó en dejar su huella: cuatro minutos después marcó el quinto tanto para redondear una actuación colectiva de alto nivel.
Las estadísticas reflejaron el dominio luso de principio a fin: 67% de posesión, 15 tiros con ocho entre los tres palos, frente a los siete intentos uzbekos con apenas dos a puerta. Cada equipo recibió una tarjeta amarilla: Khamrobekov para Uzbekistán en el minuto 14 y Veiga para Portugal en el 68.
Portugal llegaba a este partido con la necesidad urgente de reaccionar tras el empate 1-1 ante la República Democrática del Congo en su debut, donde Ronaldo no marcó y Yoane Wissa igualó en el tiempo añadido del primer tiempo para darle a RD Congo su primer gol histórico en una Copa del Mundo, 52 años después de su última participación como Zaire.
Uzbekistán, debutante absoluto en Copas del Mundo en este torneo, acumula dos derrotas consecutivas —primero cayó 1-3 ante Colombia— y queda eliminado con cero puntos y un diferencial de goles de -7 en dos partidos.
Con este triunfo, Portugal lidera el Grupo K con cuatro puntos (una victoria y un empate), seguido de Colombia con tres tras un partido disputado y RD del Congo con uno. La clasificación es aún parcial, ya que quedan encuentros por disputarse en el grupo.
El próximo compromiso de los lusos será el sábado 27 de junio ante Colombia en el Hard Rock Stadium de Miami, un duelo que definirá el liderato definitivo del Grupo K y pondrá a prueba la solidez recién recuperada de la selección portuguesa.
Preguntas frecuentes sobre la actuación de Portugal en el Mundial 2026
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo fue el desempeño de Cristiano Ronaldo en el partido contra Uzbekistán?
Cristiano Ronaldo destacó con un doblete en el partido contra Uzbekistán, convirtiéndose en el primer futbolista en anotar en seis Copas del Mundo distintas. Este logro amplía su récord personal y reafirma su importancia en la selección portuguesa.
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¿Cuál fue el resultado del partido entre Portugal y Uzbekistán en el Mundial 2026?
Portugal ganó 5-0 a Uzbekistán en la segunda jornada del Grupo K del Mundial 2026, un resultado que le permitió liderar su grupo tras el empate inicial contra la República Democrática del Congo.
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¿Qué impacto tuvo el triunfo de Portugal en la clasificación del Grupo K?
Con la victoria sobre Uzbekistán, Portugal se consolidó como líder del Grupo K, sumando cuatro puntos. El triunfo fue crucial para superar el empate inicial y mantener las aspiraciones de avanzar a la siguiente fase del Mundial 2026.
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¿Quiénes fueron otros jugadores destacados en el partido de Portugal contra Uzbekistán?
Además del doblete de Cristiano Ronaldo, Nuno Mendes y Rafael Leão también destacaron en el partido. Mendes anotó el segundo gol del partido, mientras que Leão, ingresado desde el banquillo, selló la goleada con el quinto tanto.
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¿Cuándo será el próximo partido de Portugal en el Mundial 2026?
El próximo partido de Portugal será contra Colombia el 27 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami. Este encuentro será decisivo para definir el liderato del Grupo K.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.