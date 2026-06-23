Ulises Toirac: «A nadie le gusta poner su estilla en la cartera de alguien que no la ha devuelto históricamente»

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El humorista Ulises Toirac publicó este martes en Facebook un nuevo post sobre las 176 medidas económicas aprobadas por el régimen cubano.
«El pollo del arroz con pollo de las medidas no está en las propias medidas. Me parece muy bien que adoptándolas y llamando a lo que había antes como "trabas", se reconozca que la política económica siempre ha sido errónea», dijo en la publicación en la que aludió a la desconfianza estructural de los inversores ante un sistema que históricamente no ha respetado ni devuelto el capital ajeno.
Para Toirac, el problema no reside en el contenido de las medidas —que calificó como «del más puro corte capitalista»— sino en la credibilidad del actor que las impulsa. «A nadie le gusta poner su estilla en la cartera de alguien que no la ha devuelto históricamente ni la mueve con transparencia, ni se guía por leyes porque la ley suprema la pone un Partido político más que un Gobierno o su Constitución», escribió.
El humorista señaló también la contradicción del discurso oficial: un paquete que incluye banca privada, compraventa de acciones de empresas estatales y dolarización parcial, presentado como una vía para «salvar el socialismo». Lo resumió con una imagen coloquial: «Tigre, es como que me digas que pa que no se filtre el techo, hay que tumbarlo y con eso salvas la casa».
Toirac reconoció, sin embargo, que Cuba posee activos reales para atraer inversión. Mencionó las reservas de cobalto —mineral estratégico usado en baterías y tecnología, en el que Cuba ocupa entre el quinto y sexto lugar mundial en yacimientos— y el Puerto de Mariel, cuya posición a pocas millas del Canal de Panamá lo convierte en un punto logístico de primer orden entre Asia, la costa este de América, Europa y África. También citó las tierras para la caña de azúcar y el potencial turístico.
«No somos tan 'poca mierda'», escribió, antes de agregar el «pero» que, a su juicio, lo cambia todo: ninguno de esos activos basta si no existe un marco jurídico que proteja al inversor de la arbitrariedad.
La pregunta central que planteó es cómo generar confianza cuando quien propone el cambio es el mismo actor que durante décadas hizo exactamente lo contrario. «¿Cómo se come que quien hasta hoy hizo una cosa sostenidamente durante muchos años, de pronto haga otra? ¿Quién garantiza que cuando el agua coja su nivel, no meta mano de nuevo por la ley del viejo Oeste?», cuestionó.
La respuesta, según Toirac, no pasa únicamente por un cambio de gobierno, sino por construir instituciones que impidan que alguien con poder revierta las reglas a su conveniencia. «Se necesita un marco político y jurídico que garantice que si se mete la magua, no la va manichear alguien con una chapita en tres vasos viraos al revés», advirtió.
Esta publicación es la más reciente de una serie de reflexiones que Toirac ha dedicado a las reformas durante la última semana. El 19 de junio pasado exigió una «cláusula excluyente» para impedir que cuadros del Partido Comunista, oficiales de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior participen en el nuevo entramado económico, alertando sobre el riesgo de una oligarquía al estilo soviético. Poco después advirtió que el gobierno solo intenta «comprar tiempo» mientras los apagones se agravan y las protestas se multiplican.
El contexto en que se producen estas reflexiones es de máxima tensión: la Unión Eléctrica reporta déficits superiores a 2,000 MW en el pico nocturno, con cortes de más de 24 horas seguidas en La Habana, y el Observatorio Cubano de Conflictos contabilizó 1,311 manifestaciones solo en mayo de 2026.
Cuba arrastra además un historial documentado de impagos: suspendió el servicio de su deuda con el Club de París en 1987 y acumula una deuda externa estimada en más de 29,500 millones de dólares, cifra que, para cualquier inversor, resulta difícil ignorar.
Preguntas Frecuentes sobre las Medidas Económicas en Cuba y la Crítica de Ulises Toirac
CiberCuba te lo explica:
¿Cuáles son las críticas de Ulises Toirac a las nuevas medidas económicas en Cuba?
Ulises Toirac critica principalmente la falta de credibilidad del gobierno cubano, que históricamente no ha respetado ni devuelto el capital ajeno. Además, ve las medidas como capitalistas, en contradicción con el discurso oficial de salvar el socialismo. También señala que, sin un marco jurídico sólido que proteja a los inversores de la arbitrariedad, los activos de Cuba no bastan para atraer inversión.
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¿Por qué Toirac considera que las reformas económicas no funcionarán?
Toirac argumenta que las reformas no funcionarán porque el gobierno que las propone es el mismo que ha implementado políticas erróneas por décadas. Además, la falta de un marco político y jurídico que garantice la estabilidad y protección a los inversores hace que cualquier cambio sea visto con desconfianza.
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¿Qué potencial tiene Cuba para atraer inversiones según Ulises Toirac?
Toirac reconoce que Cuba tiene activos reales para atraer inversión, como sus reservas de cobalto, el Puerto de Mariel, las tierras para la caña de azúcar y el potencial turístico. Sin embargo, enfatiza que estos no son suficientes sin un marco jurídico que proteja a los inversores.
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¿Cuál es la postura de Toirac sobre la participación de cuadros del PCC y militares en la economía?
Toirac exige una cláusula excluyente para impedir que cuadros del PCC, oficiales de las FAR y el MININT participen en el nuevo entramado económico, argumentando que esto podría llevar a una oligarquía similar a la de la ex Unión Soviética, donde la nomenclatura se enriqueció con recursos del pueblo.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.