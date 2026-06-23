Ulises Toirac: «A nadie le gusta poner su estilla en la cartera de alguien que no la ha devuelto históricamente»

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El humorista Ulises Toirac publicó este martes en Facebook un nuevo post sobre las 176 medidas económicas aprobadas por el régimen cubano.

«El pollo del arroz con pollo de las medidas no está en las propias medidas. Me parece muy bien que adoptándolas y llamando a lo que había antes como "trabas", se reconozca que la política económica siempre ha sido errónea», dijo en la publicación en la que aludió a la desconfianza estructural de los inversores ante un sistema que históricamente no ha respetado ni devuelto el capital ajeno.

Para Toirac, el problema no reside en el contenido de las medidas —que calificó como «del más puro corte capitalista»— sino en la credibilidad del actor que las impulsa. «A nadie le gusta poner su estilla en la cartera de alguien que no la ha devuelto históricamente ni la mueve con transparencia, ni se guía por leyes porque la ley suprema la pone un Partido político más que un Gobierno o su Constitución», escribió.

El humorista señaló también la contradicción del discurso oficial: un paquete que incluye banca privada, compraventa de acciones de empresas estatales y dolarización parcial, presentado como una vía para «salvar el socialismo». Lo resumió con una imagen coloquial: «Tigre, es como que me digas que pa que no se filtre el techo, hay que tumbarlo y con eso salvas la casa».

Toirac reconoció, sin embargo, que Cuba posee activos reales para atraer inversión. Mencionó las reservas de cobalto —mineral estratégico usado en baterías y tecnología, en el que Cuba ocupa entre el quinto y sexto lugar mundial en yacimientos— y el Puerto de Mariel, cuya posición a pocas millas del Canal de Panamá lo convierte en un punto logístico de primer orden entre Asia, la costa este de América, Europa y África. También citó las tierras para la caña de azúcar y el potencial turístico.

«No somos tan 'poca mierda'», escribió, antes de agregar el «pero» que, a su juicio, lo cambia todo: ninguno de esos activos basta si no existe un marco jurídico que proteja al inversor de la arbitrariedad.

La pregunta central que planteó es cómo generar confianza cuando quien propone el cambio es el mismo actor que durante décadas hizo exactamente lo contrario. «¿Cómo se come que quien hasta hoy hizo una cosa sostenidamente durante muchos años, de pronto haga otra? ¿Quién garantiza que cuando el agua coja su nivel, no meta mano de nuevo por la ley del viejo Oeste?», cuestionó.

Facebook / Ulises Toirac

La respuesta, según Toirac, no pasa únicamente por un cambio de gobierno, sino por construir instituciones que impidan que alguien con poder revierta las reglas a su conveniencia. «Se necesita un marco político y jurídico que garantice que si se mete la magua, no la va manichear alguien con una chapita en tres vasos viraos al revés», advirtió.

Esta publicación es la más reciente de una serie de reflexiones que Toirac ha dedicado a las reformas durante la última semana. El 19 de junio pasado exigió una «cláusula excluyente» para impedir que cuadros del Partido Comunista, oficiales de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior participen en el nuevo entramado económico, alertando sobre el riesgo de una oligarquía al estilo soviético. Poco después advirtió que el gobierno solo intenta «comprar tiempo» mientras los apagones se agravan y las protestas se multiplican.

El contexto en que se producen estas reflexiones es de máxima tensión: la Unión Eléctrica reporta déficits superiores a 2,000 MW en el pico nocturno, con cortes de más de 24 horas seguidas en La Habana, y el Observatorio Cubano de Conflictos contabilizó 1,311 manifestaciones solo en mayo de 2026.

Cuba arrastra además un historial documentado de impagos: suspendió el servicio de su deuda con el Club de París en 1987 y acumula una deuda externa estimada en más de 29,500 millones de dólares, cifra que, para cualquier inversor, resulta difícil ignorar.