«Aquí no queremos más comunismo»: Cubanos reaccionan a la visita del canciller de Vietnam

Miguel Díaz-Canel recibió el lunes en La Habana al canciller vietnamita Le Hoai Trung, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam y enviado especial del secretario general To Lam, en una visita oficial que desató una avalancha de críticas en redes sociales por parte de cubanos hartos de ver a su gobierno estrechar lazos con regímenes afines mientras la Isla se hunde en la miseria.

Díaz-Canel publicó en X una fotografía del encuentro con el diplomático vietnamita y su equipo.

«Recibí al compañero Le Hoai Trung, enviado especial, miembro del Buró Político del PCV y canciller de Vietnam. Destacamos los históricos y sólidos lazos que unen a ambos partidos, gobiernos y pueblos. Agradecí la permanente solidaridad de los hermanos vietnamitas con Cuba», escribió en el tuit.

La respuesta del público no tardó en llegar, y fue demoledora.

«¿Qué ofrece Vietnam a Cuba? ¿En qué la ayuda? ¿En qué benefician los lazos históricos al pueblo cubano? Nos hemos aliado por años con países que nada aportan a nuestro país», escribió un usuario, resumiendo el sentir de decenas de comentarios.

Otro internauta fue más directo: «Eres un verdadero chiste. 67 años de lazos con países y Cuba cada vez más en la miseria».

«A ustedes Cuba los desprecia. Están a la fuerza, váyanse ya, partia de descarados y asesinos», exigió un expreso politico cubano.

Un venezolano también se sumó a las críticas: «¿Y cuándo van a sacar a este delincuente de Cuba? Esa gente está sufriendo sin luz, sin agua, sin comida, bajo una dictadura criminal y asesina».

Varios comentarios apuntaron a una paradoja que el régimen prefiere ignorar: el propio Le Hoai Trung se reunió con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio en Washington el 19 de febrero de 2026 para reforzar la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Estados Unidos.

«Es el mismo que se reunió con Marco Rubio este año en Washington. Nadie los salvará», señaló un usuario con evidente ironía.

«Hoy Trung y mañana Trump, pero de eso te vas a enterar cuando veas a los Navy Seals en tu cara. Qué reguero de mierda. PS: dice Trump que te metas el Cayo Santa María por el c.u.l.o.; sus hoteles se erigen en territorios libres, no en dictaduras», subrayó otro.

Varios foreros se refirieron a la costumbre del régimen castrista de andar mendigando por el mundo.

«Seguro le pediste una pila d donaciones y cosas regaladas», apuntó uno.

«Ustedes están hechos unas prostitutas baratas, con tal de no soltar el poder son capaces de hasta de abrirse de piernas y poner la cama, vendidas al mejor postor», escribió otro usuario.

Entre 2018 y 2024, Vietnam donó 67,940 toneladas de arroz a Cuba, y en 2025 recaudó y donó 23,3 millones de dólares al régimen en una campaña de solidaridad.

«Donación de arroz para los barrigones», resumió con sarcasmo un comentarista en la publicación, mientras otro concluía: «Ustedes son los más caradura del mundo. ¿No entienden que llegó la hora de irse, o hay que sacarlos por la fuerza?».

Durante el viaje de Le Hoai Trung a Cuba, también se reunió con el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, recorrió el proyecto arrocero conjunto Cuba-Vietnam en el municipio Los Palacios, en Pinar del Río, inspeccionó la Zona Especial de Desarrollo Mariel, donde Vietnam es el segundo país con mayor presencia de negocios, y estuvo en ViMariel S.A., empresa con capital vietnamita que opera desde 2019.

La visita ocurre mientras Cuba atraviesa su peor crisis en décadas: apagones de más de 24 horas seguidas, un déficit de generación eléctrica que superó los 2,113 megavatios en mayo, y el 33,9 % de los hogares cubanos reportando hambre, según datos publicados por el Food Monitor Program.

La ironía que más señalan los cubanos es que Vietnam aplicó en 1986 las reformas Doi Moi, que redujeron la participación estatal en la economía del 90 % al 40 % y convirtieron al país en exportador de arroz, mientras el régimen cubano mantiene una planificación central rígida con el sector privado en apenas el 13 %.