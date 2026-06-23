«Aquí no queremos más comunismo»: Cubanos reaccionan a la visita del canciller de Vietnam

Miguel Díaz-Canel recibió el lunes en La Habana al canciller vietnamita Le Hoai Trung, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam y enviado especial del secretario general To Lam, en una visita oficial que desató una avalancha de críticas en redes sociales por parte de cubanos hartos de ver a su gobierno estrechar lazos con regímenes afines mientras la Isla se hunde en la miseria.
Díaz-Canel publicó en X una fotografía del encuentro con el diplomático vietnamita y su equipo.
«Recibí al compañero Le Hoai Trung, enviado especial, miembro del Buró Político del PCV y canciller de Vietnam. Destacamos los históricos y sólidos lazos que unen a ambos partidos, gobiernos y pueblos. Agradecí la permanente solidaridad de los hermanos vietnamitas con Cuba», escribió en el tuit.
La respuesta del público no tardó en llegar, y fue demoledora.
«¿Qué ofrece Vietnam a Cuba? ¿En qué la ayuda? ¿En qué benefician los lazos históricos al pueblo cubano? Nos hemos aliado por años con países que nada aportan a nuestro país», escribió un usuario, resumiendo el sentir de decenas de comentarios.
Otro internauta fue más directo: «Eres un verdadero chiste. 67 años de lazos con países y Cuba cada vez más en la miseria».
«A ustedes Cuba los desprecia. Están a la fuerza, váyanse ya, partia de descarados y asesinos», exigió un expreso politico cubano.
Un venezolano también se sumó a las críticas: «¿Y cuándo van a sacar a este delincuente de Cuba? Esa gente está sufriendo sin luz, sin agua, sin comida, bajo una dictadura criminal y asesina».
Varios comentarios apuntaron a una paradoja que el régimen prefiere ignorar: el propio Le Hoai Trung se reunió con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio en Washington el 19 de febrero de 2026 para reforzar la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Estados Unidos.
«Es el mismo que se reunió con Marco Rubio este año en Washington. Nadie los salvará», señaló un usuario con evidente ironía.
«Hoy Trung y mañana Trump, pero de eso te vas a enterar cuando veas a los Navy Seals en tu cara. Qué reguero de mierda. PS: dice Trump que te metas el Cayo Santa María por el c.u.l.o.; sus hoteles se erigen en territorios libres, no en dictaduras», subrayó otro.
Varios foreros se refirieron a la costumbre del régimen castrista de andar mendigando por el mundo.
«Seguro le pediste una pila d donaciones y cosas regaladas», apuntó uno.
«Ustedes están hechos unas prostitutas baratas, con tal de no soltar el poder son capaces de hasta de abrirse de piernas y poner la cama, vendidas al mejor postor», escribió otro usuario.
Entre 2018 y 2024, Vietnam donó 67,940 toneladas de arroz a Cuba, y en 2025 recaudó y donó 23,3 millones de dólares al régimen en una campaña de solidaridad.
«Donación de arroz para los barrigones», resumió con sarcasmo un comentarista en la publicación, mientras otro concluía: «Ustedes son los más caradura del mundo. ¿No entienden que llegó la hora de irse, o hay que sacarlos por la fuerza?».
Durante el viaje de Le Hoai Trung a Cuba, también se reunió con el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, recorrió el proyecto arrocero conjunto Cuba-Vietnam en el municipio Los Palacios, en Pinar del Río, inspeccionó la Zona Especial de Desarrollo Mariel, donde Vietnam es el segundo país con mayor presencia de negocios, y estuvo en ViMariel S.A., empresa con capital vietnamita que opera desde 2019.
La visita ocurre mientras Cuba atraviesa su peor crisis en décadas: apagones de más de 24 horas seguidas, un déficit de generación eléctrica que superó los 2,113 megavatios en mayo, y el 33,9 % de los hogares cubanos reportando hambre, según datos publicados por el Food Monitor Program.
La ironía que más señalan los cubanos es que Vietnam aplicó en 1986 las reformas Doi Moi, que redujeron la participación estatal en la economía del 90 % al 40 % y convirtieron al país en exportador de arroz, mientras el régimen cubano mantiene una planificación central rígida con el sector privado en apenas el 13 %.
Preguntas frecuentes sobre la visita del canciller vietnamita a Cuba y la situación actual en la isla
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué la visita del canciller de Vietnam a Cuba ha generado críticas?
La visita ha sido criticada porque muchos cubanos ven los lazos con regímenes afines como Vietnam como una perpetuación de la miseria en la isla. Los cubanos se muestran escépticos sobre los beneficios reales que estas relaciones traen al pueblo, considerando que la situación económica y social sigue deteriorándose. Además, el contraste entre las reformas económicas de Vietnam y la rigidez del sistema cubano alimenta el descontento.
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¿Cómo ha ayudado Vietnam a Cuba en los últimos años?
Vietnam ha donado arroz, dinero y ha invertido en proyectos en Cuba, pero el impacto no ha sido evidente para la población. Entre 2018 y 2024, Vietnam donó 67,940 toneladas de arroz y en 2025 recaudó 23,3 millones de dólares para el régimen cubano. Sin embargo, la ayuda no ha resuelto los problemas estructurales, y muchos cubanos sienten que estas donaciones no se traducen en mejoras tangibles en sus vidas.
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¿Cuál es la situación energética actual en Cuba?
Cuba enfrenta una grave crisis energética, con apagones de más de 24 horas y un déficit de generación eléctrica significativo. La isla produce internamente 40,000 barriles diarios de petróleo frente a una demanda de hasta 110,000 barriles, lo que ha llevado a apagones en más del 55% del territorio y un déficit energético de 1,750 megavatios. Las restricciones externas y la falta de inversión en infraestructuras agravan la situación.
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¿Qué papel juega Vietnam en la estrategia internacional de Cuba?
Vietnam es uno de los principales aliados del régimen cubano, junto con Rusia y China, en un momento de aislamiento financiero. La relación con Vietnam se ha consolidado a través de donaciones e inversiones, especialmente en sectores como la agricultura y el desarrollo empresarial. A pesar de la ayuda, la población cubana sigue experimentando dificultades económicas y sociales.
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