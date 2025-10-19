Vietnam dona más de 23 millones de dólares al régimen cubano

Vídeos relacionados:

Vietnam donará al régimen cubano 23,3 millones de dólares tras el fin de la campaña de recaudación organizada a mediados de agosto por el Partido Comunista vietnamita.

La prensa oficialista vietnamita informó que luego del lanzamiento del programa, en poco más de tres semanas, se recaudaron más de 15,1 millones de dólares y luego alcanzó los 23,3 millones de dólares al 16 de octubre, es decir, 9,5 veces el objetivo inicial

El donativo fue entregado durante la ceremonia de clausura del programa “65 años de solidaridad Vietnam - Cuba” que se llevó a cabo este sábado en Hanoi, junto con la entrega de premios del concurso “Vietnam - Cuba: Canción de amistad que resuena por siempre”.

En la ceremonia estuvieron el presidente del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam, Do Van Chien, y el otrora comisario político y ahora embajador en Vietnam Rogelio Polanco Fuentes.

Polanco usó toda la melosidad de la propaganda del régimen para agradecer el donativo.

El diplomático dijo que Cuba vive en la memoria del pueblo vietnamita como un amigo fiel y dijo sentirse emocionado porque “algunos de los gestos más conmovedores provinieron de niños vietnamitas, que donaron sus pequeños ahorros y enviaron cartas y dibujos para sus amigos en Cuba, lo que ha tocado profundamente a los cubanos”.

En septiembre, en plena gira por Asia, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel ya había recibido el donativo simbólico de 15 millones de dólares como parte de esa campaña.

Aunque la campaña se presenta como un acto de “solidaridad histórica”, resulta llamativo que un país con sus propios retos de desarrollo canalice millones hacia una isla gobernada por una élite que no ha mostrado voluntad real de reformar un modelo económico fracasado.

Más aún, la entrega pública de fondos en medio de una visita oficial, y con Díaz-Canel posando sonriente ante cámaras, plantea preguntas sobre el uso y la transparencia de esos recursos.

Mientras tanto, en Cuba no se ha detallado cómo se emplearán los 15 millones, ni qué mecanismos garantizarán que ese dinero beneficie directamente a la población y no termine en los engranajes ineficientes del aparato estatal. La ausencia de instituciones independientes y auditorías públicas deja un amplio margen para la opacidad.

