Tras 8 años sin verse, cubano se reencuentra por fin con su padre y hermana en Punta Cana ¡Así fue!

Un cubano vivió un momento que tardó ocho años en llegar: abrazar a su padre y a su hermana en el lobby de un hotel de lujo en Punta Cana, República Dominicana, justo el Día del Padre. El emotivo reencuentro quedó documentado en un video publicado en TikTok el lunes por la cuenta @sabri_and_ya1000, identificada como «Sabrina and Yamil's page».
«Ves a tu papá y a tu hermana después de 8 años. El día de los padres. En Punta Cana», escribió el protagonista en una historia de Instagram que acompañó la publicación.
El clip, de apenas 41 segundos, muestra el encuentro en las afueras de un resort all-inclusive —reconocible por sus columnas blancas con detalles dorados, suelos de mármol y vegetación tropical— mientras suena la canción Cuando nos volvamos a encontrar, cuya letra habla del fin de la separación y del abrazo esperado.
El protagonista, de complexión atlética y tatuajes en los brazos, llevaba la pulsera azul característica de los hoteles todo incluido de la zona. En el caption del video resumió el significado del momento con una sola frase: «8 años después… un sueño hecho realidad».
La publicación etiquetó además a @lafamiliacubana, perfil dedicado a documentar historias de la diáspora cubana en redes sociales.
El reencuentro se enmarca en un fenómeno que convierte a Punta Cana en tierra de abrazos para miles de familias separadas por la migración.
República Dominicana funciona como punto neutral: los cubanos que emigraron a Estados Unidos u otros países no pueden regresar fácilmente a la isla, y sus familiares en Cuba enfrentan enormes obstáculos para obtener visado estadounidense. La política migratoria dominicana, más accesible para los cubanos, y los vuelos directos desde La Habana y Miami hacen posible estos encuentros.
Solo en los primeros seis meses de 2025, más de 43,000 viajeros con pasaporte cubano visitaron República Dominicana, muchos con el único propósito de reencontrarse con sus seres queridos. Los paquetes especializados para estos viajes —que incluyen visado, vuelo, transporte y hotel todo incluido— oscilan entre 1,800 y 2,500 dólares por persona, según agencias como RISA Travel y Yes Travel, que han desarrollado ofertas específicas para reunir familias cubanas.
No es la primera vez que un reencuentro así se viraliza. El cantante Osmani García se reunió con sus padres en Punta Cana en 2023 y describió el momento como «lo más grande de toda mi vida». Jacob Forever hizo lo propio con su hijo tras dos años de separación, y la actriz Dianelys Brito abrazó a su hermano en ese mismo destino después de 11 años.
El caso de este cubano anónimo, sin embargo, conectó con miles de personas que reconocen en ese abrazo su propia historia: la de una familia partida en dos por la dictadura y la necesidad de emigrar, que encuentra en las playas dominicanas el único lugar posible para volver a estar juntos.
El Día del Padre se celebró este año el domingo 21 de junio en Estados Unidos y gran parte de Latinoamérica —fecha que coincide con el reencuentro—, aunque en República Dominicana la festividad se conmemora el último domingo de julio.
Preguntas frecuentes sobre los reencuentros familiares de cubanos en Punta Cana
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Punta Cana se ha convertido en un lugar común para los reencuentros familiares de cubanos?
Punta Cana se ha convertido en un punto neutral debido a la accesible política migratoria de República Dominicana para los cubanos, lo que facilita los encuentros familiares. Además, los vuelos directos desde La Habana y Miami y la oferta de paquetes turísticos especializados hacen posible estos reencuentros.
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¿Qué costo tiene organizar un reencuentro familiar en Punta Cana?
Los paquetes para reencuentros familiares en Punta Cana pueden costar entre 1,800 y 2,500 dólares por persona. Estos paquetes suelen incluir visado, vuelo, transporte y alojamiento en un hotel todo incluido, lo que facilita la planificación para las familias separadas por la migración.
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¿Cuál es la situación migratoria de los cubanos que buscan reunirse en Punta Cana?
Muchos cubanos que emigran no pueden regresar fácilmente a la isla debido a restricciones políticas y económicas. República Dominicana ofrece una alternativa accesible para que las familias se reúnan, dado que el visado dominicano es más fácil de obtener para cubanos en comparación con el visado estadounidense.
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¿Cómo impacta la crisis migratoria cubana en las familias?
La crisis migratoria ha fragmentado a muchas familias cubanas, ya que alrededor del 38% de las familias tienen al menos un miembro viviendo en el extranjero. Las separaciones se prolongan durante años debido a las dificultades económicas y políticas en Cuba, lo que hace que cada reencuentro sea altamente emotivo y significativo.
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