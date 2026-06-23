Tras 8 años sin verse, cubano se reencuentra por fin con su padre y hermana en Punta Cana ¡Así fue!

Un cubano vivió un momento que tardó ocho años en llegar: abrazar a su padre y a su hermana en el lobby de un hotel de lujo en Punta Cana, República Dominicana, justo el Día del Padre. El emotivo reencuentro quedó documentado en un video publicado en TikTok el lunes por la cuenta @sabri_and_ya1000, identificada como «Sabrina and Yamil's page».

«Ves a tu papá y a tu hermana después de 8 años. El día de los padres. En Punta Cana», escribió el protagonista en una historia de Instagram que acompañó la publicación.

El clip, de apenas 41 segundos, muestra el encuentro en las afueras de un resort all-inclusive —reconocible por sus columnas blancas con detalles dorados, suelos de mármol y vegetación tropical— mientras suena la canción Cuando nos volvamos a encontrar, cuya letra habla del fin de la separación y del abrazo esperado.

El protagonista, de complexión atlética y tatuajes en los brazos, llevaba la pulsera azul característica de los hoteles todo incluido de la zona. En el caption del video resumió el significado del momento con una sola frase: «8 años después… un sueño hecho realidad».

La publicación etiquetó además a @lafamiliacubana, perfil dedicado a documentar historias de la diáspora cubana en redes sociales.

El reencuentro se enmarca en un fenómeno que convierte a Punta Cana en tierra de abrazos para miles de familias separadas por la migración.

República Dominicana funciona como punto neutral: los cubanos que emigraron a Estados Unidos u otros países no pueden regresar fácilmente a la isla, y sus familiares en Cuba enfrentan enormes obstáculos para obtener visado estadounidense. La política migratoria dominicana, más accesible para los cubanos, y los vuelos directos desde La Habana y Miami hacen posible estos encuentros.

Solo en los primeros seis meses de 2025, más de 43,000 viajeros con pasaporte cubano visitaron República Dominicana, muchos con el único propósito de reencontrarse con sus seres queridos. Los paquetes especializados para estos viajes —que incluyen visado, vuelo, transporte y hotel todo incluido— oscilan entre 1,800 y 2,500 dólares por persona, según agencias como RISA Travel y Yes Travel, que han desarrollado ofertas específicas para reunir familias cubanas.

No es la primera vez que un reencuentro así se viraliza. El cantante Osmani García se reunió con sus padres en Punta Cana en 2023 y describió el momento como «lo más grande de toda mi vida». Jacob Forever hizo lo propio con su hijo tras dos años de separación, y la actriz Dianelys Brito abrazó a su hermano en ese mismo destino después de 11 años.

El caso de este cubano anónimo, sin embargo, conectó con miles de personas que reconocen en ese abrazo su propia historia: la de una familia partida en dos por la dictadura y la necesidad de emigrar, que encuentra en las playas dominicanas el único lugar posible para volver a estar juntos.

El Día del Padre se celebró este año el domingo 21 de junio en Estados Unidos y gran parte de Latinoamérica —fecha que coincide con el reencuentro—, aunque en República Dominicana la festividad se conmemora el último domingo de julio.