Lo que hicieron estos cubanos para intentar conservar la comida tras más de 40 horas sin luz en Cuba

Más de 40 horas sin electricidad obligaron a una familia cubana a improvisar soluciones desesperadas para no perder sus alimentos, en una escena que una tiktoker identificada como @laurenlotti5 documentó el 25 de mayo de 2026 y que acumuló más de 266,000 vistas en TikTok.

Ante la inminente pérdida de los alimentos perecederos, la familia tomó una decisión: repartirlos entre los vecinos para que los cocinaran de inmediato. «Es triste ver la comida a punto de dañarse, así que se la dimos a los vecinos para que la cocinaran hoy mismo», relató la tiktoker en el video.

El otro recurso fue salir a buscar hielo bajo el sol cubano, recorriendo largas distancias sin garantía de encontrarlo. «Mis abuelitos salieron a buscar hielo como si fuera oro. Fuimos lejísimos a buscar hielo y lo único que encontramos fue esto, porque casi nadie tiene corriente, así que nos toca picarlo y rellenar la nevera para ganarle un par de horas al apagón», describió.

La propia autora del video resumió la paradoja en pocas palabras: en Cuba, el hielo se ha vuelto más confiable que la electricidad.

La situación que muestra el video no es un caso aislado. Cubanos en toda la isla han denunciado pérdidas masivas de alimentos durante los apagones prolongados, que en algunas regiones han llegado a 85 horas consecutivas. Sin refrigeración y con temperaturas de hasta 38°C, los alimentos perecederos se vuelven inseguros en apenas dos horas.

El déficit de generación eléctrica en Cuba alcanzó 2,174 MW el 14 de mayo de 2026, dejando a más del 54% de la isla sin electricidad. En junio, el déficit seguía en 2,038 MW, con el pico de afectación registrado a las 20:30 horas. Los apagones en La Habana llegaron a durar entre 20 y 24 horas diarias.

El sistema eléctrico nacional ha colapsado completamente al menos siete veces en 18 meses. El apagón nacional del 16 de marzo de 2026 duró 29 horas y 29 minutos. Sobrecargas al restablecerse el servicio provocaron explosiones y daños en electrodomésticos de 14 casas en Santa Clara.

La crisis también corta el agua: el 87% de los acueductos cubanos depende de la electricidad para bombear, dejando a millones sin acceso regular a agua potable. Una cubana denunció el 20 de junio haber pasado 42 horas sin luz y más de tres semanas sin agua.

Otras familias han adoptado estrategias similares a las de @laurenlotti5: cocinar a las tres de la madrugada cuando llega la corriente, usar carbón o leña, o simplemente desechar lo que no se puede salvar.

Además de documentar la crisis, el video de @laurenlotti5 registra una entrega de ayuda humanitaria financiada por sus seguidores: leche instantánea, frijoles, espagueti, aceite, detergente, arroz, café, azúcar, harina y puré de tomate, llevados a un hombre en situación de necesidad. «Nada de esto sería posible sin ustedes. Gracias por cada bendición que nos envían», agradeció la tiktoker al final del video.

Al cerrar, lanzó una pregunta a sus seguidores que refleja la magnitud del problema cotidiano que enfrentan los cubanos: «Díganme en los comentarios si conocen algún método para conservar la comida».