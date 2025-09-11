Cubanos denuncian pérdidas de alimentos por apagón masivo en la isla

Vídeos relacionados:
Después de que el régimen anunciara el restablecimiento del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), luego del colapso nacional de este miércoles, comienzan a salir a la luz las historias domésticas de las consecuencias del apagón masivo: pérdidas económicas, alimentos echados a perder y familias afectadas.
Este jueves, el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada compartió en Facebook la denuncia de un trabajador por cuenta propia que aseguró haber perdido parte de su mercancía debido a la falta de refrigeración durante el apagón masivo.
En el intercambio privado, al que Mayeta tuvo acceso, el emprendedor —cuyo nombre fue resguardados para evitar represalias— expresó con angustia: “Se me están corrompiendo. He tenido muchas pérdidas”.
Junto a su mensaje compartió imágenes de embutidos en evidente estado de deterioro.
La situación refleja el drama de numerosos negocios particulares que dependen de equipos de refrigeración para conservar sus productos y que, al enfrentar apagones prolongados, sufren cuantiosas pérdidas económicas que luego el régimen no se responsabiliza.
Sin embargo, más allá de la pérdida económica, testimonios como este muestran la vulnerabilidad de pequeños negocios que, en medio de la crisis, se ven obligados a desechar alimentos que representan meses de inversión y sacrificio.
Por otro lado, ese mismo drama padecen las personas que, en medio de una de las peores crisis económicas en la historia cubana, logran hacerse de algunos alimentos, por demás a costos que superan el poder adquisitivo, y ahora se les echan a perder por la incapacidad del régimen.
La escena se compara a la miseria que dejan atrás los fenómenos naturales, cuando la furia del viento, el mar o las lluvias, arrastran miseria y abandono.
Sin embargo, este problema no aflora solo en medio de un apagón masivo, sino que forma de la dura realidad cotidiana.
Una madre cubana expuso el calvario que atraviesa por la falta de electricidad, explicando que tiene que planificar cada día en función de cuándo podrá cocinar o refrigerar alimentos, una realidad compartida por miles de familias en la isla. Su denuncia resume la incertidumbre permanente que afecta incluso la alimentación infantil.
En otro caso reciente, una cubana narró las 30 horas sin corriente que vivió con su hija enferma, sin poder conservar medicamentos ni alimentos básicos.
La experiencia fue calificada como traumática y dejó al descubierto el nivel de abandono que sufren los ciudadanos frente a la ineficiencia del sistema eléctrico y la falta de respuestas gubernamentales.
Meses atrás, una reflexión compartida por una usuaria cubana se hizo viral al denunciar que en Cuba tener comida en casa se ha convertido en un lujo.
La autora resaltó la frustración de no poder mantener los alimentos por la inestabilidad del servicio eléctrico, lo que agrava aún más la inseguridad alimentaria. Su mensaje apeló al sentido común y a la dignidad que se pierde cuando ni siquiera se puede preservar la comida.
Este patrón se repite desde hace años. En Santa Clara, un grupo de vecinos protestó públicamente cuando los apagones arruinaron los alimentos que habían logrado reunir con esfuerzo.
Los gritos desesperados y la indignación colectiva fueron captados en video y evidenciaron una situación que ya entonces era crítica, y que solo ha empeorado con el tiempo.
Por su parte, otro testimonio, recogido el mes pasado, dio cuenta del sacrificio diario que implica poner un plato de comida en la mesa. La autora del relato criticó la indiferencia de las autoridades frente al sufrimiento de la población, que además de enfrentar escasez y altos precios, debe lidiar con pérdidas constantes por la falta de electricidad.
Preguntas frecuentes sobre el impacto de los apagones en Cuba
¿Cómo afectan los apagones masivos a los pequeños negocios en Cuba?
Los apagones masivos afectan gravemente a los pequeños negocios en Cuba porque muchos dependen de la refrigeración para conservar sus productos. La falta de electricidad provoca que los alimentos se echen a perder, lo que representa una pérdida económica significativa para los emprendedores que ya enfrentan una crisis económica profunda en la isla.
¿Qué consecuencias tienen los apagones en la vida diaria de las familias cubanas?
Los apagones prolongados afectan la vida diaria de las familias cubanas al impedir el uso de electrodomésticos esenciales, como ventiladores y refrigeradores, lo que provoca deterioro de alimentos y dificulta el descanso, especialmente en condiciones de calor extremo. Además, los apagones prolongados generan un desgaste emocional y psicológico, afectando la salud mental y el bienestar general de la población.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para solucionar la crisis energética?
El gobierno cubano ha intentado implementar soluciones como la construcción de parques solares, pero estas medidas han sido insuficientes para resolver la crisis energética. La falta de inversión en infraestructura energética y el continuo deterioro de las plantas generadoras han dejado al sistema eléctrico al borde del colapso, sin perspectivas claras de una solución a corto plazo.
¿Cuál es la respuesta del régimen cubano ante las protestas por los apagones?
La respuesta del régimen cubano ante las protestas ha sido limitada y represiva. Las autoridades no ofrecen soluciones concretas ni explicaciones detalladas sobre las causas de los apagones. En algunos casos, las manifestaciones de descontento han sido criminalizadas, y el gobierno ha optado por el silencio o respuestas evasivas, lo que ha incrementado el descontento popular.
