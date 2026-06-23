¡Se formó! Cubanos bailando reparto en pleno barrio de La Habana: "Se cogieron la calle para ustedes"

Dos mujeres convirtieron una calle del barrio La Corbata, en La Habana, en una pista de baile improvisada al ritmo del reparto, en un video publicado el 18 de junio en TikTok por la cuenta @la_proferepa que se viralizó rápidamente.

El clip de 15 segundos muestra a las dos protagonistas —una con top de malla y shorts rosa fucsia, otra con top blanco y leggings morados— bailando sobre el pavimento deteriorado de una calle rodeada de casas de colores típicas del barrio popular habanero.

El texto en pantalla del video lo ubica con precisión: «Desde la Corbata un barrio de la Habana», mientras el comentario que acompaña la publicación resume el espíritu de la escena: «Se cogieron la calle para ustedes».

El video acumuló más de 113,000 vistas, casi 4,850 likes y 223 compartidos en pocos días, sumándose a una tendencia que no para de crecer en TikTok.

La Corbata es una comunidad periférica del municipio de Playa, en el Consejo Popular Cubanacán, con alrededor de 1,800 habitantes. A pesar de haber sido objeto de programas de revitalización gubernamental —que incluyeron la construcción de un Centro Tecnológico Cultural y mejoras de infraestructura—, el barrio conserva el aspecto visual de un asentamiento popular habanero, con calles deterioradas y arquitectura humilde, tal como se aprecia en el video.

El reparto es un género musical urbano nacido en los barrios populares de La Habana alrededor de 2006 y 2007, con epicentro en Arroyo Naranjo. Fusiona reguetón con timba, rumba y guaguancó, y su baile característico se conoce como «chocolateo». En 2026 vive su mayor pico de proyección internacional, impulsado por colaboraciones con artistas como Maluma y una masiva presencia en plataformas digitales.

Este video se inserta en una tendencia viral recurrente que documenta a cubanos bailando reparto en los espacios más inesperados. El lunes, un video de cubanos bailando en medio de la calle también había enamorado a miles en TikTok, y en abril otro clip grabado en la Plaza de San Francisco de Asís, en La Habana Vieja, se volvió viral con el mismo ritmo.

La lista de escenarios es larga: bajo un aguacero con los pies descalzos, durante los apagones, en bodas callejeras o incluso abuelitas de más de 90 años moviéndose al ritmo del chocolateo.

El fenómeno refleja la capacidad del pueblo cubano de encontrar alegría colectiva en el espacio público, incluso en medio de la grave crisis económica, la escasez y los cortes de electricidad que marcan la vida cotidiana en la Isla.