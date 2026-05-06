¡Ni el aguacero los paró! Jóvenes cubanos descalzos bailan reparto bajo la lluvia en una calle de Cuba

Un grupo de jóvenes cubanos se convirtió en el más reciente fenómeno viral del reparto al bailar descalzos bajo un intenso aguacero en un video de 33 segundos publicado el 25 de abril por la cuenta de TikTok @free.steps8.

La descripción del clip lo dice todo: «Señore que rico aguacero!!». La lluvia no frenó los pasos ni el entusiasmo, y la única frase audible en la grabación —«¡Muyo! Ay,»— resume la energía desinhibida de la escena.

El video acumuló 43,000 visualizaciones, 4,461 likes, 79 comentarios y 143 compartidos bajo el hashtag #repartocubano, consolidándose como un nuevo capítulo en la cadena de virales que protagoniza este género urbano cubano.

El reparto nació a mediados de los 2000 en los barrios populares de La Habana —los llamados «repartos»— como una fusión de reggaeton con elementos de la música cubana tradicional: timba, rumba y guaguancó. Sus primeros exponentes fueron Elvis Manuel, Adonis MC, El Uniko y Chocolate MC, conocido como «El Rey de los Reparteros», quien consolidó el género con temas como «Parapapampan» y «Guachineo».

Desde 2025, el reparto no ha parado de generar momentos virales. Una abuela cubana de 97 años llamada Luisa se hizo famosa bailando «Tacto que llegó el reparto» de Bebeshito, y un cubano en chancletas dentro de una cocina desató un challenge que se extendió por España y México.

La racha continuó en septiembre de 2025, cuando un joven cubano encendió las calles de Brasil con sus pasos frente a un edificio histórico, y en diciembre de ese año una cubana de 70 años se convirtió en sensación de TikTok con su sabrosura.

Ya en 2026, el género no ha dado tregua. El 4 de abril, un cubano puso a una bailarina japonesa a mover el reparto en una fusión de ballet y ritmo urbano que se viralizó en todo el mundo. Y apenas ayer, una abuela cubana volvió a arrasar en TikTok con más de 154,000 vistas.

El video de los jóvenes bajo el aguacero se inscribe en esa misma narrativa: la lluvia no es un obstáculo, sino un escenario más para la expresión cultural. El reparto, que Los 40 Principales ya describía en abril como «tendencia global», sigue demostrando que la vitalidad de la juventud cubana no tiene techo ni paraguas.