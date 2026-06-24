Colombia derrota 1-0 a RD del Congo con gol de Muñoz al minuto 76 en el Mundial 2026

Vídeos relacionados:

Daniel Muñoz anotó el único tanto del encuentro al minuto 76 para sellar la victoria de Colombia sobre RD del Congo por 1-0 en la segunda jornada del Grupo K del Mundial 2026, disputada el martes 23 de junio en el Estadio Akron de Guadalajara, México.

Con este resultado, la selección cafetera acumula 6 puntos en dos partidos y se clasifica anticipadamente a los dieciseisavos de final como líder indiscutible del grupo, según el marcador oficial del partido.

Colombia ejerció un dominio aplastante durante los noventa minutos, aunque le costó romper la resistencia congoleña hasta bien entrada la segunda mitad. Las cifras hablan por sí solas: 64% de posesión frente al 36% de RD del Congo, 19 tiros contra apenas cinco, y nueve remates entre los tres palos por ninguno del rival.

La gran figura ofensiva de la noche fue Luis Díaz, quien estuvo a punto de abrir el marcador en dos ocasiones distintas. Sin embargo, vio anulados sendos goles: el primero por una falta previa en la jugada, y el segundo por fuera de juego tras un pase de Jefferson Lerma. Como recogió la Revista Semana, «a Luis Díaz le anularon dos goles en dos minutos contra RD Congo».

Fue Muñoz, lateral derecho del Crystal Palace inglés, quien resolvió el partido con un disparo certero al minuto 76. El gol ante los congoleños fue su segundo tanto en el torneo: ya había marcado ante Uzbekistán en el minuto 41 de la primera jornada, cuando Colombia se impuso 3-1 en el Estadio Azteca de Ciudad de México con goles también de Díaz y Jáminton Campaz.

En el plano disciplinario, Jhon Lucumí recibió tarjeta amarilla al minuto 56, la única amonestación del encuentro. RD del Congo, pese a cometer 14 faltas frente a las 11 de Colombia, terminó el partido sin ninguna cartulina.

En cuanto a los movimientos en el banquillo, Colombia realizó tres sustituciones estratégicas: Luis Suárez y James Rodríguez abandonaron el campo juntos al minuto 58 para dar paso a Córdoba y Quintero respectivamente. Un minuto después del gol, Ríos reemplazó a Arias para ayudar a administrar la ventaja en el tramo final.

RD del Congo también recurrió a sus cambios para intentar revertir el marcador, con hasta cinco sustituciones a lo largo del partido, entre ellas la entrada de Banza por Bakambu al minuto 57 y la de Mbuku por Moutoussamy al minuto 82, sin que ninguna alterara el resultado.

Tras esta segunda jornada, la tabla del Grupo K queda encabezada por Colombia con 6 puntos y diferencia de goles de +3. Portugal ocupa el segundo puesto con 4 puntos y diferencia de +5, después de golear 5-0 a Uzbekistán en el NRG Stadium de Houston en la misma fecha. RD del Congo se queda con 1 punto —producto del empate 1-1 ante Portugal en la primera jornada— y Uzbekistán cierra la tabla con 0 puntos, ambas selecciones eliminadas de facto del torneo.

El cierre del grupo se disputará el sábado 27 de junio: Colombia medirá fuerzas con Portugal en el Hard Rock Stadium de Miami, mientras RD del Congo y Uzbekistán se verán las caras en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.