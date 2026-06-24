Croacia vence 1-0 a Panamá y suma sus primeros tres puntos en el Mundial 2026

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Croacia derrotó a Panamá por 1-0 este martes en el BMO Field de Toronto, en la segunda jornada del Grupo L del Mundial 2026, con un gol de Ante Budimir en el minuto 54 que resultó suficiente para que los europeos sumen sus primeros tres puntos en el torneo.

El primer tiempo transcurrió sin goles y con escasa producción ofensiva de ambos lados. Al descanso, el seleccionador croata Zlatko Dalić movió el banquillo: Budimir y Andrej Kramarić ingresaron en el minuto 46 en lugar de Petar Musa y Josip Gvardiol, respectivamente.

La apuesta dio resultado casi de inmediato. A los nueve minutos del segundo tiempo, Budimir apareció en el segundo poste para empujar un centro desde la banda derecha y abrir el marcador.

Panamá no logró responder. El equipo centroamericano terminó el partido con apenas un tiro total y ninguno a puerta, frente a los dos tiros de Croacia, uno de ellos el gol.

La posesión también fue ampliamente favorable a los croatas: 64% contra 36%.

Yoel Bárcenas recibió tarjeta amarilla para Panamá en el minuto 61, mientras que Petar Sucic vio la misma cartulina para Croacia en el descuento.

Luka Modrić abandonó el terreno de juego en el minuto 81, sustituido por Mario Pasalic, en lo que pudo ser una de sus últimas apariciones en una fase de grupos mundialista.

Con esta derrota, Panamá queda eliminada del Mundial 2026 con cero puntos en dos partidos, cero goles a favor y dos en contra.

Es el segundo Mundial consecutivo del equipo centroamericano sin sumar un solo punto, tras su debut en Rusia 2018.

Croacia, en cambio, escala hasta los tres puntos y se sitúa tercera en el Grupo L en posición de «mejor tercero», con opciones de avanzar a la siguiente ronda.

Ese mismo martes, Inglaterra y Ghana empataron 0-0 en el Gillette Stadium de Boston, lo que dejó a ambas selecciones con cuatro puntos y ya clasificadas como primero y segundo del grupo.

La clasificación provisional queda así: Inglaterra (4 pts), Ghana (4 pts), Croacia (3 pts) y Panamá (0 pts).

El sábado 27 de junio se disputará la tercera jornada: Croacia se medirá a Ghana en el Lincoln Financial Field, mientras Panamá cerrará su participación ante Inglaterra en el MetLife Stadium.