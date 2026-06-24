Buque de guerra USS Fort Lauderdale opera en el Caribe

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El Comando Sur de Estados Unidos publicó este martes imágenes del buque de transporte anfibio USS Fort Lauderdale navegando en el Mar Caribe, como parte de su campaña de comunicación sobre la presencia militar continua en la región.

La fotografía, tomada desde una aeronave, corresponde al 8 de junio de 2026, cuando el USS Fort Lauderdale (LPD-28) completó un entrenamiento de tiro aéreo junto al Escuadrón de Tiltrotor Medio de Marines (VMM) 365 (Reforzado), unidad que opera aeronaves MV-22B Osprey y forma parte de la Fuerza de Combate Litoral 24 (LCF-24).

El Comando Sur precisó que las fuerzas desplegadas en el Caribe respaldan la Operación Southern Spear, dirigida por el Departamento de Guerra bajo órdenes del presidente Trump, con el objetivo declarado de «interrumpir el tráfico ilícito de drogas y proteger la patria mediante presencia continua».

El USS Fort Lauderdale actúa como plataforma principal de la LCF-24, la designación operacional de la 24ª Unidad Expedicionaria de Marines, compuesta por más de 1,300 marines y marineros bajo el mando del coronel Ryan Lynch.

Esta fuerza asumió formalmente la misión el 29 de mayo de 2026, relevando a la 22ª Unidad Expedicionaria de Marines tras casi diez meses de despliegue continuo en el teatro caribeño.

La Operación Southern Spear fue anunciada formalmente el 13 de noviembre de 2025 por el secretario de Defensa Pete Hegseth, con base legal en la Orden Ejecutiva 14157, que designó a 12 grandes cárteles internacionales como organizaciones terroristas extranjeras y autorizó el uso de fuerza letal en aguas internacionales.

La publicación del Comando Sur llega apenas dos días después de que la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear ejecutara un ataque contra una narcolancha en el Caribe, con saldo de dos muertos y seis sobrevivientes.

Desde el inicio de la operación, el Comando Sur contabiliza más de 62 ataques y más de 208 muertos acumulados, en lo que representa el mayor despliegue militar estadounidense en el Caribe desde la Crisis de los Misiles de Cuba en 1962.

El costo total del despliegue se estima en cerca de 3,000 millones de dólares, con picos de hasta 20 millones de dólares diarios, según estimaciones de prensa.

La operación involucra a más de 4,500 marineros y marines en total y cuenta con el apoyo de la base naval de Roosevelt Roads en Puerto Rico, reactivada en noviembre de 2025 con una inversión de 79 millones de dólares para sostener las misiones en la región.