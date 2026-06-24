Cubanos se hacen su pan ante los altos precios en la calle: «Es más económico de lo que crees»

Ante los precios desorbitados del pan en el mercado informal cubano, Anayad Sánchez publicó un video en Facebook con su receta casera que acumula más de 353,000 vistas y más de 11,400 likes, convirtiéndose en un fenómeno viral que refleja la desesperación de miles de familias por encontrar alternativas a la crisis alimentaria.

«El paso a paso del pan, una receta casera, fácil y aunque no lo creas mucho más económica que comprar en la calle a tan altos precios, además de que brindas un pan hecho con amor y calidad a tu familia», escribió Sánchez en la descripción del video.

La receta, que rinde aproximadamente 10 panecillos, requiere cuatro tazas de harina, una taza y media de agua tibia, dos cucharadas de azúcar, una cucharadita de sal, dos cucharadas de aceite y una cucharada de levadura.

El proceso incluye tres tiempos de reposo: 15 minutos para activar la levadura hasta que forme espuma, entre una y dos horas para que la masa doble su tamaño, y 30 minutos finales antes de llevar al horno.

Durante el video, Sánchez no oculta las dificultades cotidianas de cocinar en Cuba. Al mostrar el aceite que utiliza, comenta con humor: «No me preguntes de dónde lo saqué porque con ese color están vendiéndolo. Padre Dios, aceite de qué cosa es esto. Pero bueno, es el que hay».

La lógica económica del pan casero resulta clara en el contexto actual: en La Habana, una bolsa de ocho panes se vendía a 500 pesos cubanos en el mercado informal en abril de 2026, mientras que en Cienfuegos una pieza de 200 gramos alcanzó los 150 pesos.

En la Isla de la Juventud, el pan liberado se cotizaba a 110 pesos por unidad.

Al producir 10 panecillos con una sola receta, el costo por unidad resulta inferior al precio de compra en la calle, aunque los propios ingredientes también han alcanzado precios elevados: el aceite ronda los 1,800 pesos por litro y el azúcar los 400 pesos por libra en el mercado informal.

Claro, todos estos precios cambian por día y también varían de una provincia a la otra.

Este tipo de contenido se enmarca en una tendencia más amplia.

Los precios de los alimentos en Cuba han vuelto a dispararse en 2026, impulsados en parte por el dólar informal que alcanzó un récord histórico de 600 pesos por unidad este mes, encareciendo todos los productos importados, incluida la harina de trigo.

La escasez de ese insumo es crónica y ha paralizado panaderías en todo el país. En Holguín, algunas panaderías regresaron al uso de hornos de leña en febrero de 2026 para mantener la producción ante los apagones y la falta de combustible.

El 80.39% de los encuestados en un sondeo reciente reportó que su capacidad de cocinar fue afectada por los cortes eléctricos, lo que convierte el horno casero en un lujo adicional para muchas familias.