Cubanos recurren a la inventiva para sobrevivir ante el colapso provocado por la dictadura

Una cubana del municipio Arroyo Naranjo, en La Habana, se convirtió este miércoles en el rostro de la desesperación que vive la isla al aparecer en un video viral, compartido por el periodista exiliado Daniel Benítez, cocinando con carbón en una hornilla improvisada, sin agua y sin electricidad estable.
«Cuba, mira como nos tienen, cocinando que ya tú no sabes lo que vas a inventar para meter el carbón. Aquí no se puede más, no hay agua, no hay corriente, esto es horrible», denuncia la mujer en la grabación de 49 segundos, que acumuló más de 37,000 vistas en Facebook.
La cubana describe cómo la corriente eléctrica fue cortada y repuesta en repetidas ocasiones a lo largo del día: «La cogieron, la pusieron, la quitaron, la pusieron, la quitaron, la pusieron. Esto es locura viva, caballero».
Su llamado final resume el agotamiento de una población al límite: «Están acabando con los niños, con los viejos, con todo el mundo. Nos tienen matándonos del estrés. Ya no se puede más, por favor, hagan algo».
Lo que muestra el video no es un caso aislado.
Residentes del reparto Los Pinos, también en Arroyo Naranjo, reportaron el 20 de junio haber pasado 26 horas consecutivas sin electricidad. Otra residente denunció ese mismo día haber acumulado 42 horas sin luz y más de tres semanas sin agua.
El colapso energético tiene cifras que lo explican: al cierre de este miércoles, el déficit de generación eléctrica en Cuba alcanza entre 2,035 y 2,075 MW frente a una demanda nocturna de 3,250 MW.
El 14 de mayo se registró el déficit histórico máximo de 2,174 MW, dejando a más del 54% de la isla sin electricidad de forma simultánea.
Ante la ausencia de gas y electricidad, millones de cubanos han tenido que improvisar métodos para cocinar con carbón o leña, según datos del Food Monitor Program, que estima que el 35% de la población ha recurrido a esos combustibles.
El problema es que el carbón vegetal, que costaba entre 900 y 1,400 pesos el saco a finales de 2024, se disparó hasta entre 3,200 y 5,000 pesos en junio de 2026, con el salario estatal promedio rondando los 6,930 pesos mensuales.
«Yo tengo una parecida a esa hornilla de carbón. Pronto no podremos usarla porque el carbón está a más de 3,000 el saco», advirtió Yaisé Centeno en los comentarios del video.
Yumary Zamora añadió: «Estamos locos. No sabemos qué vamos a cocinar ni a los jubilados nos han pagado».
Otros cubanos que reaccionaron al video señalaron que la situación no se limita a Arroyo Naranjo.
«Si fuera en Arroyo Naranjo nada más, pero es en toda Cuba. Es cierto, no sabemos ya qué inventar», escribió Norges Dinza.
Maggy Morales fue más directa: «Así hay muchos repartos en toda Cuba, sin luz, sin agua y sin dinero».
La crisis del gas agrava el cuadro: el cilindro de gas licuado alcanzó los 50,000 pesos el 16 de junio, con unos 834,000 clientes sin suministro.
El 87% de los acueductos cubanos depende de electricidad para bombear agua, lo que convierte cada apagón en una crisis de abastecimiento múltiple.
La inventiva forzada de los cubanos ha generado soluciones tan extremas como adaptar una olla de presión en fogón de carbón o construir fogones con hojas secas de almendrón, mientras un mecánico de Mayabeque adaptó un automóvil para funcionar con carbón vegetal mediante gasificación de biomasa.
Roxana Mugica resumió la indignación de muchos con una frase que sintetiza la contradicción del régimen: «Ustedes no tienen, pero para el velorio del otro asesino sí había luz, agua y transporte. Abajo los dictadores».
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética y social en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la situación actual del suministro eléctrico en Cuba?
La situación eléctrica en Cuba es crítica, con apagones prolongados que alcanzan entre 22 y 36 horas diarias en varias provincias. El déficit de generación ronda los 2,040 MW frente a una demanda de 3,000 MW, afectando a más del 60% de la población. Esta crisis tiene un impacto directo en la vida diaria, desde la conservación de alimentos hasta el acceso al agua potable, ya que el 87% de los acueductos depende de la electricidad.
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¿Por qué los cubanos recurren al uso de carbón y leña para cocinar?
Los cubanos recurren al carbón y la leña debido a la escasez de gas y electricidad. Más de nueve millones de cubanos cocinan sin acceso estable a fuentes de energía convencionales. La situación se ve agravada por el elevado precio del carbón, que oscila entre 2,800 y 5,000 pesos por saco, en un contexto donde el salario promedio estatal es insuficiente para cubrir necesidades básicas.
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¿Cómo afecta la crisis energética a la salud de los cubanos?
La crisis energética en Cuba tiene graves repercusiones en la salud, aumentando el riesgo de enfermedades respiratorias y cardiovasculares debido al uso extendido de fogones de leña y carbón en entornos urbanos. Además, el estrés y la ansiedad derivados de los apagones prolongados contribuyen a una crisis de salud mental, con un alto porcentaje de la población sufriendo de depresión y ansiedad severa.
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¿Qué papel juega el gobierno cubano en la crisis energética actual?
El gobierno cubano no ha ofrecido soluciones efectivas a la crisis energética. En lugar de mejorar la infraestructura eléctrica, el régimen ha normalizado el uso de carbón y leña como estrategias de «resistencia creativa». Mientras tanto, el Estado continúa exportando carbón vegetal a Europa, priorizando la obtención de divisas sobre el suministro interno de energía.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.