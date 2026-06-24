Exespía Ramón Labañino afirma que “en Cuba el poder lo tiene el pueblo” y recibe burlas: “Dile eso a GAESA”

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El exespía Ramón Labañino Salazar, uno de los llamados «Cinco Héroes» del régimen cubano, provocó una avalancha de burlas y críticas en redes sociales tras publicar en su cuenta de Facebook que «en Cuba el poder lo tiene el pueblo».

En la misma publicación, Labañino añadió que «el mercado no dicta ni puede dictar el destino de la nación, sino el Partido y la Planificación Socialista», una contradicción que los usuarios no tardaron en señalar: si el poder lo tiene el pueblo, ¿por qué es el Partido quien decide el rumbo del país?

La respuesta más contundente y citada fue la del usuario Daniel De Jesús Pascual: «Dile eso a GAESA».

La referencia apunta directamente al Grupo de Administración Empresarial S.A., el conglomerado militar fundado por Raúl Castro en los años noventa que controla entre el 40% y el 70% del PIB cubano y el 95% de las transacciones financieras en divisas del país.

El conglomerado opera como sociedad anónima sin supervisión ciudadana ni estatal: los cubanos no son accionistas, no reciben dividendos y no pueden auditar sus libros.

Decenas de comentarios calificaron la publicación de Labañino como «meme», «chiste» y «parodia».

Yanelis Pérez Torres escribió: «Este es el mejor chiste que he leído en los últimos 47 años».

Otros usuarios apuntaron a la contradicción interna del propio texto.

RM Adrián respondió: «El poder lo tiene el pueblo y el partido es el que decide el destino de la nación. Coordínate, Cinco Héroe».

En el caso de Circe Gallardo, preguntó: «¿Cómo dices que el poder lo tiene el pueblo y luego dices que el partido dicta el destino de la nación?»

De igual forma, Colette Galvez Miranda fue más directa: «Un pueblo que agoniza con apagones, hambre y penurias no puede decir que tiene el poder».

Por su parte, Jany Mansito señaló otra realidad concreta: «O sea, ¿el USD está a 700 porque el pueblo quiere?»

Andres Rego Egues apuntó a la represión: «El pueblo no puede ni hablar porque te echan 15».

Varios comentaristas recordaron también que la hija de Labañino estudió en España mientras el pueblo cubano carece de oportunidades similares.

Barbara Prol Romero preguntó directamente: «¿El Partido fue el que envió a tu hija a estudiar en España?»

De igual parte, Ernesto Gomila resumió el sentir general con ironía: «Definitivamente eres mejor humorista que espía».

Labañino fue liberado en diciembre de 2014 tras el acuerdo de deshielo entre las administraciones de Barack Obama y Raúl Castro, después de cumplir parte de una condena por conspiración para cometer espionaje en Estados Unidos.

Desde su regreso a Cuba, el régimen lo declaró Héroe de la República y lo designó vicepresidente de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba.

No es la primera vez que sus publicaciones generan rechazo.

En enero de 2022, Labañino pidió en redes «ideas para bajar los precios» en Cuba, lo que también desató críticas masivas.

Además, en marzo de este año había publicado la frase «En Cuba mandamos los cubanos», en la misma línea de su postura habitual.

Ariel Miranda Cuellar sintetizó la reacción colectiva ante la nueva publicación: «Quisiste hacer el meme del día y metiste la guayaba del año».