Exespía Ramón Labañino afirma que “en Cuba el poder lo tiene el pueblo” y recibe burlas: “Dile eso a GAESA”

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El exespía Ramón Labañino Salazar, uno de los llamados «Cinco Héroes» del régimen cubano, provocó una avalancha de burlas y críticas en redes sociales tras publicar en su cuenta de Facebook que «en Cuba el poder lo tiene el pueblo».
En la misma publicación, Labañino añadió que «el mercado no dicta ni puede dictar el destino de la nación, sino el Partido y la Planificación Socialista», una contradicción que los usuarios no tardaron en señalar: si el poder lo tiene el pueblo, ¿por qué es el Partido quien decide el rumbo del país?
La respuesta más contundente y citada fue la del usuario Daniel De Jesús Pascual: «Dile eso a GAESA».
La referencia apunta directamente al Grupo de Administración Empresarial S.A., el conglomerado militar fundado por Raúl Castro en los años noventa que controla entre el 40% y el 70% del PIB cubano y el 95% de las transacciones financieras en divisas del país.
El conglomerado opera como sociedad anónima sin supervisión ciudadana ni estatal: los cubanos no son accionistas, no reciben dividendos y no pueden auditar sus libros.
Decenas de comentarios calificaron la publicación de Labañino como «meme», «chiste» y «parodia».
Yanelis Pérez Torres escribió: «Este es el mejor chiste que he leído en los últimos 47 años».
Otros usuarios apuntaron a la contradicción interna del propio texto.
RM Adrián respondió: «El poder lo tiene el pueblo y el partido es el que decide el destino de la nación. Coordínate, Cinco Héroe».
En el caso de Circe Gallardo, preguntó: «¿Cómo dices que el poder lo tiene el pueblo y luego dices que el partido dicta el destino de la nación?»
De igual forma, Colette Galvez Miranda fue más directa: «Un pueblo que agoniza con apagones, hambre y penurias no puede decir que tiene el poder».
Por su parte, Jany Mansito señaló otra realidad concreta: «O sea, ¿el USD está a 700 porque el pueblo quiere?»
Andres Rego Egues apuntó a la represión: «El pueblo no puede ni hablar porque te echan 15».
Varios comentaristas recordaron también que la hija de Labañino estudió en España mientras el pueblo cubano carece de oportunidades similares.
Barbara Prol Romero preguntó directamente: «¿El Partido fue el que envió a tu hija a estudiar en España?»
De igual parte, Ernesto Gomila resumió el sentir general con ironía: «Definitivamente eres mejor humorista que espía».
Labañino fue liberado en diciembre de 2014 tras el acuerdo de deshielo entre las administraciones de Barack Obama y Raúl Castro, después de cumplir parte de una condena por conspiración para cometer espionaje en Estados Unidos.
Desde su regreso a Cuba, el régimen lo declaró Héroe de la República y lo designó vicepresidente de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba.
No es la primera vez que sus publicaciones generan rechazo.
En enero de 2022, Labañino pidió en redes «ideas para bajar los precios» en Cuba, lo que también desató críticas masivas.
Además, en marzo de este año había publicado la frase «En Cuba mandamos los cubanos», en la misma línea de su postura habitual.
Ariel Miranda Cuellar sintetizó la reacción colectiva ante la nueva publicación: «Quisiste hacer el meme del día y metiste la guayaba del año».
Preguntas frecuentes sobre el poder y control de GAESA en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Quién controla realmente el poder económico en Cuba?
El poder económico en Cuba está controlado por GAESA, un conglomerado militar fundado por Raúl Castro, que maneja entre el 40% y el 70% del PIB cubano. GAESA controla sectores clave como el turismo, la banca, el comercio y las telecomunicaciones en la isla.
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¿Qué críticas ha recibido Ramón Labañino por su afirmación sobre el poder del pueblo en Cuba?
Ramón Labañino fue criticado por afirmar que «en Cuba el poder lo tiene el pueblo», mientras que en realidad es GAESA quien controla la economía del país, lo que contradice su declaración. Los usuarios en redes sociales señalaron esta contradicción y mencionaron que el Partido Comunista es quien realmente dicta el rumbo de la nación.
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¿Por qué GAESA es considerado un conglomerado opaco en Cuba?
GAESA es considerado un conglomerado opaco porque opera como una sociedad anónima sin supervisión ciudadana ni estatal. No publica balances financieros, no paga impuestos sobre ganancias en divisas y no rinde cuentas al pueblo cubano, lo que le permite acumular vastos recursos sin transparencia ni rendición de cuentas.
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¿Qué impacto tienen las sanciones de EE.UU. sobre GAESA y la economía cubana?
Las sanciones de EE.UU. contra GAESA han tenido un impacto significativo, provocando la salida de cadenas hoteleras y navieras de la isla, lo que agrava la crisis económica. El régimen cubano depende de GAESA para sus ingresos en divisas, y sin estos ingresos, queda debilitado económicamente.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.