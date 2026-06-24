Economista Mauricio de Miranda advierte que sin democracia, las reformas en Cuba crearán oligarcas

El economista cubano Mauricio de Miranda, integrante del grupo Cuba Transformación, advirtió este lunes que si las reformas económicas anunciadas por el régimen de Díaz-Canel se aplican sin transformaciones políticas democráticas, Cuba podría reproducir el modelo de capitalismo autoritario y patrimonial que emergió en Rusia tras el colapso soviético.

Para De Miranda, esa medida encierra un riesgo estructural que el gobierno no ha solventado «¿Con qué leyes, con qué normas, cuáles serán los mecanismos de transparencia? ¿Cómo se va a evitar que los recursos públicos sean captados por un grupo determinado de personas asociadas al poder u otras que se han enriquecido gracias a vínculos con el poder?», preguntó el economista en una entrevista con Tania Costa en CiberCuba.

El diagnóstico de Mauricio de Miranda apunta directamente al sistema político. «El peligro de que estas transformaciones se produzcan en una situación de un régimen político autoritario de partido único, ausente de democracia y, por tanto, ausente de control social, es que se crearían las condiciones para una captura del Estado por grupos oligárquicos que surjan de vínculos familiares con las estructuras de poder, con la clase burocrática que a lo largo de todos estos años ha dirigido el país».

El economista rechaza que lo que propone el régimen sea comparable a la Perestroika soviética. «Algunas personas creen que esto es la Perestroika. Nada de Perestroika. La Perestroika fue otra cosa, otra cosa total y completamente diferente», afirmó, y precisó que lo que se perfila es «un salto al capitalismo autoritario y patrimonial como el que se estableció en Rusia durante la época de Yeltsin y que ha continuado con Putin».

Este riesgo no es solo teórico. El conglomerado GAESA, controlado por las Fuerzas Armadas cubanas, y sancionado por EEUU, que le acusa de tener secuestrados 18 mil millones de dólares en activos, no aparece mencionado en las 176 medidas de Díaz-Canel y éste es uno de los puntos más criticados por los economistas independientes.

El paquete de 176 medidas aprobado el 19 de junio en la Asamblea Nacional incluye, entre sus puntos más polémicos, la conversión de empresas estatales en sociedades mercantiles por acciones, lo que permitiría la compra de participaciones por parte de privados, actores no estatales y capital extranjero.

La organización Food Monitor Program también alertó sobre el riesgo de capitalismo de compinches si la venta de participaciones en empresas estatales se realiza sin licitaciones transparentes, en línea con la advertencia de Mauricio de Miranda.

De Miranda integra Cuba Transformación, un grupo de cinco economistas independientes, apoyado por Cuba Study Group y el Observatorio sobre la Economía Cubana—junto a Pedro Monreal, Pavel Vidal, Omar Everleny y Ricardo Torres— que trabaja desde marzo de 2026 en una propuesta para salir de la crisis en Cuba estructurada en tres fases: estabilización de emergencia, recuperación productiva e institucional, y desarrollo a mediano y largo plazo.

El grupo propone un modelo de economía social de mercado, pero Mauricio de Miranda subraya que ese modelo tiene una condición innegociable: «Esa economía social de mercado tiene que lograrse, construirse en un contexto político e institucional característico de un Estado de derecho democrático».

Cuba Transformación opera de forma independiente al gobierno y no trabaja para el equipo asesor convocado por Díaz-Canel el 17 de junio, aunque uno de sus integrantes, Omar Everleny, sí fue llamado por el régimen como asesor externo.

La propuesta completa de la primera fase de estabilización, con un horizonte de dos a tres años, estaba prevista para publicarse en las semanas siguientes a la entrevista.