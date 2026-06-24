Cubana denuncia restaurante en Matanzas: «Pagamos 16 mil pesos por sorpresas»

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Una cubana identificada como Yuliet Rojas publicó un video en Facebook denunciando su experiencia en un restaurante de Matanzas donde, según relata, gastó 16,000 pesos en una comida plagada de errores, cobros incorrectos, carne cruda y hasta una mosca.

«Gastamos 16 mil pesos en una comida que vino con sorpresitas», resume la joven al inicio del video, que acumuló casi 100,000 visualizaciones en pocos días.

Los problemas comenzaron desde el entrante: Yuliet pidió tostones a la cubana, una variante del menú rellena de ropa vieja y queso, pero el plato llegó con jamón en su lugar.

Decidió no reclamar y comerse los tostones tal como vinieron, pero la cuenta no reflejó esa condescendencia: «Al final sí me lo cobraron como ropa vieja, que cuesta un poco más caro, igual no dije nada».

El plato principal, un uruguayo especial grande, fue peor.

«No solamente tuvo sorpresita, sino que también estaba crudo, de que tenía partes rojas la carne y el empanizado no me gustó», explica Yuliet, quien intentó comerlo sin éxito: «Fue mucho, fue mucho que lo intenté, no me lo pude comer y tenía tremenda hambre».

Con el estómago vacío, tuvo que pedir una pizza adicional para llevar y así no irse del local sin haber comido.

La lista de «sorpresas» no terminó ahí: al revisar la comida que dejó sin tocar, encontró una mosca.

«Le quitamos esa parte, donde estaba la mosca. Y la otra parte, bueno, ahí está, miren, está completo. El congrito está completo para el pestífero mío», dice en el video, refiriéndose a su mascota, a quien le entregó los restos del plato.

A pesar de todo, Yuliet optó por no quejarse en el restaurante: «Obviamente no me quejé, ni dije nada», reconoce, y canalizó su malestar únicamente a través de las redes sociales.

La cifra gastada adquiere una dimensión particular en el contexto económico cubano actual.

Los 16,000 pesos de esa cuenta representan más de dos salarios mensuales promedio en Cuba, que según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información se ubica en 6,930 pesos, equivalentes a unos 12 dólares al cambio informal.

El salario mínimo, elevado a 3,210 pesos este mes de junio, sigue siendo insuficiente para cubrir el costo de vida: cubrir la canasta básica requiere al menos 96,060 pesos mensuales, unas 14 veces ese salario mínimo, según estimaciones del economista Javier Pérez Capdevila.

Las denuncias sobre la calidad de la gastronomía cubana son cada vez más frecuentes en redes sociales.

En septiembre de 2025, otra cubana encontró una cucaracha en el postre de un restaurante, y en julio de ese mismo año una clienta denunció una pésima experiencia similar en otro establecimiento.

El deterioro de la gastronomía, tanto estatal como privada, refleja la escasez de insumos y la crisis económica que atraviesa la isla, donde comer en un restaurante económico en La Habana ya ronda los 13,000 pesos por persona.

«Yo la verdad, no sé si a lo mejor lo mejore, pero no creo», concluyó Yuliet sobre el restaurante matancero, dejando claro que no tiene intención de volver.