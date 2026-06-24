ICE traslada a detenidos en Krome por incendio en Miami-Dade

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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ordenó este martes la evacuación del Centro de Procesamiento de Servicios Krome, ubicado en el 18201 SW 12th St., en el oeste del condado de Miami-Dade, ante el avance de varios incendios forestales que han consumido al menos 22,157 acres en la zona, según confirmó la agencia en una declaración escrita.

«ICE comenzó la evacuación del Centro de Procesamiento de Servicios Krome debido a incendios forestales de vegetación que se registran en los alrededores del centro de detención», indicó la agencia federal.

Los detenidos fueron trasladados a otras instalaciones de ICE dentro y fuera del estado de Florida, sin que la agencia precisara el número total de migrantes afectados ni sus identidades.

Los fuegos más cercanos a la instalación son los denominados Corrections y Quarry 2, según los mapas de monitoreo del Servicio Forestal de Florida. El incendio Corrections, ubicado al sur de la calle 8 y al oeste de la avenida Krome, había quemado entre 305 y 330 acres y apenas alcanzaba un 15% de contención al 21 de junio.

El Quarry 2, el mayor de los tres focos activos, se inició el 16 de junio y llegó a arrasar aproximadamente 19,000 acres, aunque registraba un 97% de contención al 20 de junio. Un tercer foco, el Well Fire, surgió el 17 de junio y afectó 1,425 acres con un 70% de contención.

La emergencia también provocó el cierre de la avenida Krome en ambas direcciones entre Okeechobee Road y Tamiami Trail, la evacuación de unos 200 residentes del campamento Jones Fish Camp —que pudieron regresar el 21 de junio— y una alerta por mala calidad del aire emitida por el Servicio Nacional de Meteorología para sectores como Doral, Sweetwater y Westchester.

ICE aseguró que la evacuación transcurrió de forma ordenada y sin incidentes. «ICE considera la salud y la seguridad de las personas bajo su custodia como una de sus principales prioridades», señaló la agencia, que agregó que continuará coordinando con el Servicio Forestal de Florida para monitorear la evolución de los fuegos.

Entre los trasladados figura el exministro del Interior de Ecuador, José Serrano, quien permanecía recluido en Krome desde agosto de 2025 y fue enviado este martes al Centro Correccional del Condado de Adams, en Mississippi, según reportó El Diario NY.

El Centro Krome opera desde 1980 y fue diseñado originalmente para albergar a refugiados cubanos y haitianos, con capacidad para unas 600 personas. Desde el inicio de la administración Trump, la población detenida en Krome se disparó hasta casi 1,700 personas —casi el triple de su capacidad—, lo que generó denuncias de hacinamiento, falta de atención médica y trato inhumano. En 2025, cuatro personas fallecieron mientras estaban recluidas en la instalación.

La temporada de incendios de 2026 en Florida es considerada la más activa en más de una década. Desde enero, más de 1,916 incendios han quemado aproximadamente 120,000 acres en todo el estado, en un contexto de sequía extrema donde más del 70% del territorio registra precipitaciones 50% por debajo del promedio desde septiembre de 2025.