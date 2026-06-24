Expiloto cubano acusado por el derribo de Hermanos al Rescate se declara no culpable en Miami

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Luis Raúl González Pardo Rodríguez, exteniente coronel de la Fuerza Aérea Cubana, se declaró no culpable este martes ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida en Miami, donde enfrenta cargos de conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses por su participación en el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996.

El acusado, de 65 años, compareció tranquilo ante la jueza y respondió en español. Según el periodista Javier Díaz, presente en la audiencia, González Pardo «no vestía de rojo, sino de un uniforme color café totalmente diferente, el pelo le había crecido». Indicó que no contaba con representación legal, por lo que el tribunal le asignó un defensor de oficio.

La fiscalía solicita cadena perpetua para González Pardo, quien no tiene derecho a fianza y permanecerá detenido durante todo el proceso. Abogados consultados estiman que el juicio podría extenderse por más de un año.

Los cargos que enfrenta incluyen conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro cargos de asesinato por las muertes de Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario Manuel de la Peña y Pablo Morales, los cuatro ciudadanos estadounidenses que fallecieron cuando sus avionetas Cessna 337 fueron derribadas en aguas internacionales del Estrecho de la Florida.

González Pardo es el único de los seis acusados en la imputación federal que se encuentra bajo custodia estadounidense.

La acusación sustitutiva, emitida por un gran jurado federal en Miami en abril de 2026 y desclasificada el 20 de mayo de 2026 por el fiscal general Todd Blanche, incluye también a Raúl Castro —quien era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en 1996— y a otros cuatro exmilitares cubanos.

El papel de González Pardo en el derribo fue pilotar el MiG-29A 911, conocido como «Código 22», en la persecución de la avioneta de José Basulto, fundador de Hermanos al Rescate, la única que logró escapar.

Aunque no fue él quien disparó los misiles que destruyeron las dos aeronaves, la fiscalía sostiene que su participación en la conspiración lo hace penalmente responsable: «El hecho de no haber disparado no quiere decir que no es responsable de una conspiración para matar a ciudadanos americanos», según argumentos recogidos por Telemundo 51.

El historial judicial de González Pardo en Estados Unidos comenzó en noviembre de 2025, cuando el FBI lo arrestó por fraude migratorio al descubrir que había ocultado casi tres décadas de historial militar cubano al solicitar parole humanitario en abril de 2024.

Fue trasladado desde Jacksonville a Miami el 9 de junio de 2026 para enfrentar los nuevos cargos federales relacionados con el derribo de 1996.

El 28 de mayo de 2026, un tribunal en Jacksonville lo sentenció a siete meses de prisión por los delitos migratorios —pena que prácticamente ya había cumplido—, pero la causa por el derribo representa un proceso mucho más grave, con la posibilidad de que pase el resto de su vida encarcelado.