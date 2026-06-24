Cuatro cubanos son procesados en Cancún por venta de marihuana a través de Facebook

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Cuatro ciudadanos cubanos fueron vinculados a proceso en Cancún, Quintana Roo, acusados de distribuir marihuana a través de Facebook, informó la Fiscalía General del Estado (FGE) tras presentar las pruebas correspondientes ante un juez de control.

De acuerdo con informaciones de medios locales, los imputados, identificados como Edilberto «N», Nicolás «N», Pablo «N» y Hans «N», fueron detenidos en el Boulevard Puerto Cancún durante un operativo derivado de investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo.

De acuerdo con la autoridad judicial, Edilberto «N» y Nicolás «N» enfrentarán cargos por suministro de cannabis sativa L., mientras que Pablo «N» y Hans «N» fueron procesados por posesión de la misma sustancia con fines de suministro.

Según las investigaciones, los cuatro cubanos utilizaban Facebook para coordinar la venta y distribución de la droga, una modalidad cada vez más empleada por grupos dedicados al narcomenudeo para contactar clientes y concretar entregas mediante mensajes privados, dificultando así la detección de sus actividades.

Sin embargo, las pesquisas no se limitan al tráfico de drogas. La Fiscalía señaló que existen líneas de investigación que apuntan a una posible participación de los acusados en robos y extorsiones mediante el llamado «cobro de piso», principalmente en la Zona Hotelera de Cancún, uno de los principales polos turísticos de México.

Ante la gravedad de las acusaciones, el juez ordenó prisión preventiva justificada para los cuatro procesados durante el tiempo que dure el procedimiento judicial.

El caso podría formar parte de una estructura criminal más amplia. Un reportaje del medio Informado Caribe aseguró que los detenidos integrarían una organización delictiva compuesta mayoritariamente por ciudadanos cubanos que opera en Cancún desde hace varios meses. La publicación afirmó además que más de 17 personas presuntamente vinculadas a ese grupo han sido arrestadas en las últimas semanas, aunque esa información no ha sido confirmada oficialmente por la Fiscalía estatal.

Las detenciones se producen en medio de una serie de operativos contra presuntas redes de narcomenudeo en las que han estado involucrados ciudadanos cubanos. El pasado 1 de junio, otros cuatro nacionales de la isla —identificados como Osiel «N», Enrique «N», Rubén «N» y Luis «N»— fueron vinculados a proceso por delitos relacionados con la venta de marihuana en la Supermanzana 23 de Cancún.

Meses antes, en enero, las autoridades mexicanas arrestaron a Remigio «N», un ciudadano cubano señalado como integrante de una célula criminal cubanoamericana presuntamente vinculada al Cártel de Sinaloa y dedicada al tráfico y distribución de drogas.

Los antecedentes también se remontan a 2024. En agosto de ese año, tres cubanos fueron detenidos por narcomenudeo durante un operativo en Cancún, mientras que en julio 17 cubanos y tres venezolanos fueron arrestados en Pachuca, Hidalgo, donde las autoridades decomisaron 100 dosis de cristal y 83 de marihuana.

De acuerdo con el principio de presunción de inocencia, los cuatro imputados serán considerados inocentes mientras no exista una sentencia firme que determine su responsabilidad penal.