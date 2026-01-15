Detienen en Cancún a cubano ligado a red criminal internacional y al cártel de Sinaloa

Vídeos relacionados:
Un ciudadano cubano señalado como pieza clave de una red criminal internacional con tentáculos en Estados Unidos y México fue detenido el pasado miércoles en Cancún.
El arresto ocurrió en plena avenida Huayacán, una de las zonas de mayor crecimiento urbano del municipio de Benito Juárez, y estuvo a cargo de un operativo conjunto de fuerzas estatales y federales, según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo.
De acuerdo con reportes de medios locales, el detenido fue identificado como Remigio “N”, de nacionalidad cubana, considerado un objetivo prioritario dentro del atlas delictivo de Quintana Roo.
Las autoridades lo vinculan con una célula criminal cubano-americana dedicada al tráfico de personas indocumentadas y relacionada directamente con una filial del cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas de México.
La captura se produjo durante recorridos de vigilancia, cuando agentes del Grupo Centurión detectaron al hombre manipulando varias bolsitas con droga. La escena, aparentemente menor, destapó un historial mucho más grave.
En su poder se encontraron drogas, un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y municiones de alto calibre, además de dinero en efectivo y un teléfono celular, según confirmaron fuentes oficiales citadas por los medios locales.
Pero el caso va más allá de Cancún. Remigio “N” contaba con antecedentes penales por robo en el estado de Florida y estaba bajo seguimiento del Buró Federal de Investigaciones (FBI), lo que refuerza la dimensión internacional de la red a la que presuntamente pertenece, según detallaron NotiCaribe y 24 Horas Quintana Roo.
El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo, que determinará su situación jurídica en los próximos días.
Mientras tanto, el caso sacude tanto a Cancún como a la comunidad cubana, al exponer una vez más el lado más oscuro de las redes criminales que operan entre el Caribe, México y Estados Unidos, aprovechándose del caos migratorio y de la falta de oportunidades que empuja a miles de cubanos a salir de su país.
Preguntas frecuentes sobre la detención de cubanos en México y su vinculación con el crimen organizado
¿Quién es Remigio “N” y por qué fue detenido en Cancún?
Remigio “N” es un ciudadano cubano detenido en Cancún por su presunta vinculación con una red criminal internacional que opera en Estados Unidos y México. El arresto se llevó a cabo en un operativo conjunto de fuerzas estatales y federales en la avenida Huayacán de Cancún. Está acusado de formar parte de una célula criminal cubano-americana dedicada al tráfico de personas y relacionada con el cártel de Sinaloa.
¿Qué encontraron las autoridades en posesión de Remigio “N”?
Durante su detención, las autoridades encontraron en posesión de Remigio “N” drogas, un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, municiones de alto calibre, dinero en efectivo y un teléfono celular. Estos hallazgos refuerzan su perfil como un objetivo prioritario dentro del atlas delictivo de Quintana Roo.
¿Cómo afecta este arresto a la comunidad cubana en Cancún?
El arresto de Remigio “N” expone el lado más oscuro de las redes criminales que operan entre el Caribe, México y Estados Unidos. Este caso sacude tanto a Cancún como a la comunidad cubana, resaltando el caos migratorio y la falta de oportunidades que empujan a muchos cubanos a salir de su país y, en algunos casos, involucrarse en actividades ilícitas.
¿Cuál es la relación entre las detenciones de cubanos en México y el tráfico de drogas?
Las detenciones de cubanos en México, como la de Remigio “N”, se enmarcan en un contexto de creciente involucramiento de migrantes en actividades delictivas, incluidas el tráfico de drogas y el narcomenudeo. Los cubanos detenidos a menudo forman parte de redes criminales más amplias que operan en el sur y el norte de México. Estos incidentes reflejan la vulnerabilidad de los migrantes y los desafíos de seguridad en zonas urbanas y fronterizas del país.
