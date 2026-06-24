Díaz-Canel llevará su versión de la crisis cubana a la televisión de República Dominicana

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Miguel Díaz-Canel volverá este miércoles a una plataforma mediática internacional para defender la posición oficial del régimen cubano sobre la crisis que atraviesa la isla, en una entrevista que concederá al periodista Roberto Cavada en la televisión dominicana.

Según informó Hoy, la conversación será transmitida a las 10:00 de la noche por Telesistema, Canal 11, dentro de la emisión estelar de Telenoticias. Según anunció el medio, el intercambio abordará la situación económica de Cuba, la crisis energética que mantiene a millones de cubanos sometidos a prolongados apagones y la visión del gobierno sobre los desafíos internos e internacionales que enfrenta el país.

La entrevista será conducida por Roberto Cavada, uno de los periodistas más conocidos de la televisión dominicana y rostro principal de Telenoticias. Nacido en Ciego de Ávila, Cuba, en 1971 y nacionalizado dominicano, Cavada ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en República Dominicana, donde se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del periodismo televisivo.

El espacio se transmitirá por Telesistema, Canal 11, una de las principales cadenas privadas de televisión del país caribeño. A través de Telenoticias, su principal programa informativo, el canal mantiene una amplia audiencia nacional y suele servir de plataforma para entrevistas con líderes políticos, funcionarios y personalidades de relevancia regional.

La aparición televisiva se produce en uno de los momentos más complejos para el régimen, marcado por el deterioro de la economía, el agravamiento de la crisis eléctrica y el creciente descontento social provocado por la escasez de alimentos, medicinas y combustible.

La entrevista forma parte de una ofensiva comunicacional que Díaz-Canel ha intensificado durante los últimos meses para exponer su narrativa ante audiencias internacionales. En esas intervenciones ha insistido en atribuir la crisis cubana a las sanciones estadounidenses, ha rechazado cualquier posibilidad de abandonar el poder y ha denunciado lo que considera campañas mediáticas contra su gobierno.

Durante 2026, el gobernante ha conversado con varios medios extranjeros. En marzo fue entrevistado por el político español Pablo Iglesias para Canal Red América Latina. Un mes después habló con la revista Newsweek, donde afirmó que «hay mucha manipulación mediática, se ha sembrado mucho odio».

También protagonizó una entrevista con la periodista Kristen Welker en el programa «Meet the Press», de NBC News, convirtiéndose en el primer gobernante cubano que participa en un espacio televisivo estadounidense de ese nivel desde la aparición de Fidel Castro en la televisión norteamericana tras el triunfo de la Revolución.

Aquella intervención generó fuertes críticas entre sectores del exilio y de la oposición cubana. La periodista independiente Mónica Baró Sánchez la calificó como «un éxito de la propaganda castrista», mientras que el senador republicano Rick Scott acusó a NBC de «darle un megáfono a Díaz-Canel».

En ese intercambio, el mandatario fue interrogado sobre la posibilidad de renunciar para facilitar una salida a la crisis cubana. Su respuesta fue tajante: «¿Le hacen esa pregunta a Trump?». Acto seguido añadió que «renunciar no forma parte de nuestro vocabulario».

El gobernante también ha concedido entrevistas al canal Al Mayadeen y al diario español elDiario.es, espacios en los que ha mantenido argumentos similares sobre la situación política y económica de la isla.

La promoción de la entrevista en República Dominicana contó además con el respaldo de la embajada cubana en ese país, que difundió el anuncio a través de sus redes sociales.

El contexto en que se produce el encuentro con Cavada es especialmente delicado. Cuba enfrenta una de las peores crisis energéticas de su historia reciente. En mayo de 2026, el déficit de generación eléctrica alcanzó los 2,174 megavatios, dejando sin servicio a amplias zonas del país. Para este miércoles, la Unión Eléctrica prevé afectaciones superiores a los 2,000 megavatios, mientras más de 1,200 permanecen fuera del sistema por falta de combustible.

En algunas localidades, los apagones han alcanzado niveles extremos. A principios de junio, vecinos de un circuito en Matanzas denunciaron haber permanecido hasta 85 horas consecutivas sin electricidad.

La entrevista tendrá además un matiz particular: Roberto Cavada nació el 4 de julio de 1971 en Ciego de Ávila y posteriormente se nacionalizó dominicano, por lo que conversará con el gobernante del país donde nació antes de desarrollar toda su carrera profesional en República Dominicana.

La importancia que el régimen concede a este tipo de espacios quedó reflejada en una declaración del propio Díaz-Canel en abril de 2025, cuando aseguró: «Vamos a luchar en las redes sociales... y vamos a luchar para vencer».