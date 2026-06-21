"Tu hija te extraña y el hogar te espera": La desgarradora carta de la esposa de Despingovery en el Día del Padre

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Este domingo, Día del Padre, Daniela Escarra no pudo celebrar junto a su esposo.

En vísperas de la fecha, la esposa de Eduardo «Eddy» Ceballos, creador del canal satírico Despingovery Channel, publicó dos mensajes en Instagram que conmovieron a miles de personas: su marido lleva más de tres semanas preso en Cuba, acusado de revelar secretos de Estado, y enfrenta una posible condena de hasta 30 años.

«Se acerca el Día de los Padres y hoy no he podido evitar llorar. Duele saber que estás lejos, en un lugar frío y sin la alegría que mereces, lejos de tu hija y de la familia que te ama y te espera cada día», escribió Daniela en su cuenta @danyescarra_99.

En una segunda publicación, la joven fue más directa contra el régimen: «Por querer dar una lección una vez más, están rompiendo una familia. Por querer silenciar una voz, están dejando un hogar lleno de ausencias, preguntas y dolor».

Eddy Ceballos, de 38 años, fue detenido el 1 de junio de 2026 en el municipio Diez de Octubre, La Habana, en un operativo policial que no le permitió ni entrar a su casa ni avisar a su esposa.

El detonante fue la publicación, el 24 de mayo, de un avance de lo que él mismo llamó su «capítulo más bélico»: un recorrido por una instalación militar abandonada con misiles soviéticos de los años 60, radares y búnkeres de la Guerra Fría.

Las autoridades informaron inicialmente a la familia de un cargo por «invasión de propiedad militar», pero Cubalex denunció que ese delito no existe en los códigos penales cubanos vigentes.

El caso escaló hacia una acusación de «revelación de secretos concernientes a la Seguridad del Estado», figura procesable por tribunal militar que contempla penas de hasta 30 años de prisión.

A esa presión legal se sumó la denuncia de su madre: el 17 de junio, ella reveló que Eddy fue agredido físicamente mientras permanecía recluido.

Despingovery Channel se hizo viral desde abril de 2025 por sus parodias de documentales de naturaleza que mostraban, con tono pseudocientífico y humor, el deterioro de la infraestructura urbana cubana: baches, ruinas, edificios derrumbados. El nombre juega con el término cubano «despingo», asociado al caos y la ruina.

El caso de Eddy no es el único. Según Prisoners Defenders, Cuba contaba con 1,250 presos políticos en marzo de 2026, muchos de ellos padres de familia que celebran esta fecha desde una celda.

Daniela, sin embargo, no pierde la esperanza. «Tu inocencia será demostrada hoy, mañana y siempre, porque no existen bases reales para sostener una sanción tan injusta como la que te están imponiendo», escribió.

Su hija pequeña, cuyo cumpleaños de temática Barbie quedó inmortalizado en fotos familiares, también le envió su mensaje: un dibujo infantil con crayones que dice «Te amo papá».

«Feliz Día del Padre, mi Despingovery. Te esperamos en casa», cerró Daniela su carta.