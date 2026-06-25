Nicolás Maduro envía mensaje desde prisión tras devastadores terremotos en Venezuela

Arresto de Nicolás Maduro (i) y Edificio derrumbado por terremoto en Venezuela (d)

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Un mensaje de solidaridad dirigido al pueblo venezolano tras los devastadores terremotos que sacudieron el país fue publicado este jueves en la cuenta oficial de Nicolás Maduro, quien permanece recluido en una prisión federal de Nueva York.

El texto, difundido en sus redes sociales y fechado en Nueva York, es el cuarto mensaje público que el exmandatario emite desde su encarcelamiento el 3 de enero de 2026, cuando fue capturado en Caracas por fuerzas especiales estadounidenses y trasladado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

El mensaje completo de Maduro

El comunicado, dirigido al «amado pueblo de Venezuela», arranca con una invocación junto a su esposa Cilia Flores, también detenida y acusada en el mismo proceso:

«Pueblo amado de Venezuela: ante el poderoso terremoto que ha golpeado a nuestra Patria, Cilia y yo elevamos nuestras oraciones por cada familia afectada, por los heridos, por quienes sufren y por todo nuestro pueblo. Hoy la palabra es una sola: máxima unión, máxima solidaridad y máxima acción».

A continuación, Maduro pidió que ningún venezolano quedara desamparado ante la catástrofe:

«Que nadie se quede solo, que cada comunidad cuide a sus niños, a sus abuelos, a sus enfermos, y que todos acompañemos el trabajo de los cuerpos de rescate, PNB, FANB, protección civil, médicos, bomberos, trabajadores y voluntarios».

En el tramo central del texto, el exgobernante apeló a la unidad como respuesta colectiva a la tragedia:

«En esta hora difícil llamamos a la unión nacional, a la serenidad y al amor concreto: ayudar, proteger, compartir, levantar y reconstruir. Venezuela ha enfrentado grandes pruebas y de esta también vamos a salir fuertes, con fe, disciplina y solidaridad».

El mensaje concluyó con una invocación religiosa: «Nuestro corazón y nuestras oraciones están con ustedes. ¡Que Dios bendiga y proteja a Venezuela!».

En el apartado comentarios de la publicación, las opiniones fueron muy diversas: desde quienes dijeron sentirse amparados por las palabras de Maduro, hasta quienes aseguraron que Nicolás Maduro Guerra, hijo del exgobernante encarcelado, es quien maneja la cuenta en redes sociales.

La tragedia que motivó el mensaje

Los dos sismos -de magnitud 7.2 y 7.5- ocurrieron el miércoles con apenas 39 segundos de diferencia, con epicentros en el estado Yaracuy.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el de mayor intensidad es el terremoto más potente registrado en Venezuela desde 1900, con una profundidad de solo 10 kilómetros que amplificó considerablemente su impacto.

El estado La Guaira fue declarado «zona de desastre» por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien describió la situación con crudeza:

«El Estado de La Guaira es una verdadera tragedia. Hay decenas de edificios colapsados y estamos en este momento en labores muy arduas de rescate para salvar las vidas que Dios nos permita salvar».

En Caracas colapsaron edificios en los sectores de Los Palos Grandes, Altamira y Chacao, entre ellos el residencial Petunia de 14 pisos y al menos una torre de 22 pisos en Altamira.

El Aeropuerto Internacional de Maiquetía, el Metro de Caracas y el Ferrocarril de los Valles del Tuy permanecen cerrados por daños estructurales.

Los sismos se sintieron incluso en la Amazonía de Brasil, a unos 1,700 kilómetros de Caracas.

La respuesta internacional y el silencio de Cuba

La respuesta de la comunidad internacional fue inmediata.

Rodríguez agradeció públicamente al presidente estadounidense Donald Trump, cuya administración anunció el envío de equipos de búsqueda y rescate, suministros médicos y asistencia humanitaria.

También confirmaron apoyo República Dominicana, El Salvador, Qatar, Panamá, Ecuador, Colombia, Reino Unido, Brasil y México.

Llamativamente, Cuba -aliada histórica del chavismo durante décadas- no figuró entre los países mencionados por Rodríguez al agradecer la solidaridad internacional, según el balance oficial de la tragedia.

El USGS emitió su Alerta Roja —nivel máximo— y estimó con un 42% de probabilidad que el número final de fallecidos podría situarse entre 10,000 y 100,000 personas, aunque se trata de proyecciones probabilísticas automáticas, no de conteos reales.

Las autoridades venezolanas advirtieron que el saldo de víctimas podría continuar aumentando a medida que avancen las labores de rescate.

Hasta el cierre de esta nota, hay al menos 164 muertos y 971 heridos mientras se busca a personas atrapadas bajo los escombros.