Exasesor de Obama dice que es probable que EE.UU. termine atacando a Cuba y explica por qué

Ricardo Zúñiga, exasesor principal para el Hemisferio Occidental durante la administración de Barack Obama y uno de los arquitectos del deshielo diplomático entre Washington y La Habana en 2014, lanzó una dura advertencia sobre el futuro inmediato de las relaciones bilaterales.

Según el exdiplomático estadounidense, es muy probable que Estados Unidos termine recurriendo a una acción militar contra Cuba si los canales de comunicación actuales se cierran por completo ante la falta de resultados.

La advertencia fue formulada durante una entrevista con la periodista Gloria Ordaz en el programa Encuentro Virtual, de Telemundo 51, en un momento de máxima tensión en el que Washington endurece sus sanciones contra el régimen y los contactos bilaterales no arrojan resultados visibles.

El peligro de la frustración en Washington

Zúñiga no anduvo con rodeos al describir el escenario que avizora si la diplomacia fracasa.

"Mirando la situación como está en este momento, mi temor es que habrá frustración por parte del lado de Estados Unidos por la falta de lo que ellos ven como progreso en las conversaciones y puedan decidir atacar de una forma militar", explicó de forma directa.

El exasesor de la Casa Blanca aclaró que este panorama no implicaría un despliegue de tropas en el terreno, aunque tampoco lo ve como la salida ideal para la crisis de la isla.

"No sería una invasión, queda claro que sería un ataque aéreo", detalló, tras lo cual sentenció con la frase más contundente de la entrevista: "Sí es posible y yo creo que es probable que así va a terminar".

No obstante, el exdiplomático reconoció las limitaciones de una operación de esa envergadura, admitiendo que un bombardeo "tampoco sería la solución" definitiva porque por sí solo no garantizaría un cambio político ni una transición democrática estable.

Zúñiga enfatizó que esta evaluación es estrictamente personal y no refleja ninguna posición oficial.

Sin embargo, sus palabras adquieren un peso específico innegable al provenir de un negociador que pasó meses conversando en secreto con el régimen cubano y conoce de primera mano los resortes de su liderazgo.

"Ya tienen con qué convencer": El momento de usar la palanca

Para el exfuncionario, la estrategia de la administración de Donald Trump de seguir ahogando la economía cubana de manera indefinida ha llegado a su límite de utilidad y ahora corre el riesgo de volverse contraproducente para los propios ciudadanos.

"Para mí hemos llegado al punto donde uno tiene que analizar cuál es el costo de seguir asfixiando a la economía cubana y más que todo a la población cubana", reflexionó.

Zúñiga argumentó que Washington ya ha acumulado suficiente presión política y económica como para forzar una negociación real con La Habana, por lo que el enfoque debería cambiar hacia la diplomacia directa.

"Si necesita palanca el gobierno del presidente Trump, ya la tiene, ya tienen con qué convencer", afirmó.

Como prueba de que el cerco de la Casa Blanca ha surtido efecto, reveló que las autoridades cubanas "han anunciado, pero no llevado a cabo, cosas que hasta ahora habían rechazado platicar", lo que demuestra que la presión actual ha funcionado para abrir grietas en la histórica intransigencia del régimen.

Esa presión acumulada incluye más de 240 sanciones impuestas desde enero de 2026 y el vencimiento el pasado 5 de junio del plazo para que corporaciones extranjeras rompieran lazos con GAESA, el conglomerado militar que controla entre el 40% y el 70% de la economía de la isla.

El mito del nieto de Raúl Castro y el "consorcio del poder"

Al analizar la estructura interna que sostiene al régimen en este momento de crisis extrema, Zúñiga abordó el verdadero trasfondo de lo que teme la élite verde olivo.

El exdiplomático señaló que el mayor pavor de la cúpula no es el colapso financiero del país, sino la pérdida del control político absoluto y las consecuencias personales de ello: quedar expuestos a perder la vida o terminar en una prisión federal en los Estados Unidos.

Al ser cuestionado sobre quién maneja realmente los hilos del país y el rol emergente de figuras como Raúl Guillermo Rodríguez Castro -apodado "El Cangrejo"- Zúñiga fue categórico al desmitificar su influencia.

"¿Él manda en Cuba? No, no manda en Cuba", aseguró con firmeza.

En su lugar, describió el sistema de mando de la isla no como un feudo unipersonal, sino como una estructura corporativa colegiada.

"En Cuba hay un consorcio del poder", explicó, señalando que la toma de decisiones recae en una alianza multifactorial compuesta por las Fuerzas Armadas (FAR), el Ministerio del Interior (MININT) y el Partido Comunista de Cuba (PCC).

Por esta razón, el exasesor de Obama descartó la viabilidad de buscar a un interlocutor único en el panorama actual.

Cualquier negociación seria con Washington tendría que entablarse con una delegación colectiva que represente a estas tres ramas del aparato estatal, que son "quienes realmente están en control".

Esta advertencia coincide con el contexto de junio, cuando Pete Hegseth confirmó que las opciones militares contra la isla, incluyendo la captura o eliminación de Díaz-Canel, siguen vigentes sobre la mesa de la Casa Blanca.

Alejandro Castro Espín: El negociador "súper ortodoxo"

Zúñiga aprovechó el espacio para desclasificar detalles sobre la naturaleza de las conversaciones secretas que sostuvieron en 2014.

Reveló que en aquel momento, la contraparte enviada por La Habana para encabezar la delegación cubana fue el coronel Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro.

Al describirlo, el exdiplomático no ahorró calificativos sobre su rigidez ideológica.

"Nosotros conversamos con él, él era una persona súper ortodoxa, con una formación del gobierno de Fidel Castro y con una visión del mundo que jamás compartíamos y que jamás íbamos a compartir", apuntó.

Irónicamente, tanto Castro Espín como su esposa se encuentran hoy sancionados por el gobierno de los Estados Unidos mientras los canales oficiales vuelven a cerrarse.

Una crisis mucho peor que en 2016

Finalmente, Zúñiga contrastó la realidad actual de la isla con el escenario que existía al término del mandato de Obama, concluyendo que Cuba se encuentra hoy en una posición de extrema debilidad y con un margen de maniobra prácticamente nulo.

El propio Trump prometió en junio ocuparse de Cuba tras resolver la crisis con Irán, calificando al régimen de "nación fallida".

"Estamos hablando de un momento donde la situación es bastante peor en Cuba que en 2016", advirtió Zúñiga, criticando que la cúpula cubana desperdiciara las oportunidades del deshielo.

"Ya tomaron las decisiones equivocadas después de la apertura iniciada por el presidente Obama. Ahora tienen que mejorar las condiciones para la población con medidas que antes resistieron y que hoy probablemente ni siquiera sean suficientes", aseveró.

"Es muy difícil para Estados Unidos también negociar con un gobierno que piensa que tiene todo a perder, pero que tampoco tiene soluciones internas para mejorar la condición del país", concluyó.

Mientras tanto, en La Habana el pesimismo también empieza a ganar terreno.

Aunque el régimen reconoce que los contactos técnicos de bajo perfil se mantienen, la viceministra de Relaciones Exteriores, Josefina Vidal, admitió públicamente que "no ha habido mucho progreso en los diálogos".

Esta parálisis, sumada a un análisis reciente sobre la posibilidad de acción militar contra Cuba, advierte que el escenario de las armas es algo que ya no puede ignorarse.