Díaz-Canel se pone filosófico sobre los cambios en Cuba: «Son el instrumento que convierte la resistencia creativa en victoria tangible»

Miguel Díaz-Canel clausuró este jueves el VII Período Ordinario de Sesiones de la X Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) con un discurso cargado de frases enrevesadas para presentar las reformas económicas en curso.

Insistió en que los cambios en el Gobierno no son una respuesta a la presión externa, ni al colapso interno del país, ni un paso hacia el capitalismo, sino una forma de mantener el socialismo en Cuba.

En la intervención, transmitida por Cubadebate, Díaz-Canel aseguró que las nuevas medidas económicas «son el instrumento que convierte la resistencia creativa en victoria tangible, que protege los derechos conquistados mientras abrimos nuevos caminos hacia el futuro».

En junio de 2026, el mandatario había reconocido que «la resistencia por sí sola no basta» al clausurar un pleno extraordinario del Partido Comunista de Cuba.

En la sesión del 29 y 30 de julio, la ANPP aprobó cinco normativas jurídicas: la Ley de la Vivienda, el Código de Trabajo, la Ley de Organización de la Administración Central del Estado, la Ley de Tierras Agropecuarias y Forestales, y la restitución del mandato de los delegados municipales a cinco años.

Díaz-Canel presentó estas leyes como el «blindaje jurídico al heroísmo cotidiano del pueblo», y aseguró que 120 de las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas en la sesión extraordinaria del 18 y 19 de junio ya estaban listas para aplicarse.

El mandatario intentó despejar los temores sobre una apertura al capitalismo. «Las transformaciones que hoy implementamos no son para más capitalismo, sino para defender y avanzar en la construcción socialista», dijo.

En ese sentido, añadió: «No habrá, y esto debe quedar bien claro, privatización de la salud, la educación, la ciencia, la cultura ni los servicios estratégicos para la nación».

Ante quienes cuestionan si las reformas responden a presiones externas, el presidente del régimen fue categórico: «Las transformaciones no se adoptan para complacer a Estados Unidos, no responden a ningún tipo de exigencia derivada del limitado proceso de conversaciones que hemos llevado a cabo en este periodo. Son el fruto de una decisión soberana de Cuba».

El discurso combinó esa defensa interna con una dura retórica antiestadounidense. Díaz-Canel calificó a la administración Trump como un «régimen neofascista» y denunció una vez más el «cerco energético» a la isla, que solo ha recibido un buque de combustible en los últimos siete meses.

Al cierre de su discurso, hizo referencia al centenario del nacimiento de Fidel Castro y aseguró que «sus ideas están retoñando con una vitalidad sorprendente entre personas de todas las generaciones, de todos los continentes y de diversas escuelas políticas».

Mientras el régimen celebra sus nuevas leyes como un avance histórico, los cubanos de a pie siguen enfrentando apagones prolongados, escasez de alimentos y una crisis económica que ninguna retórica parlamentaria ha logrado revertir.