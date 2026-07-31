Díaz-Canel se pone filosófico sobre los cambios en Cuba: «Son el instrumento que convierte la resistencia creativa en victoria tangible»

Miguel Díaz-Canel clausuró este jueves el VII Período Ordinario de Sesiones de la X Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) con un discurso cargado de frases enrevesadas para presentar las reformas económicas en curso.
Insistió en que los cambios en el Gobierno no son una respuesta a la presión externa, ni al colapso interno del país, ni un paso hacia el capitalismo, sino una forma de mantener el socialismo en Cuba.
En la intervención, transmitida por Cubadebate, Díaz-Canel aseguró que las nuevas medidas económicas «son el instrumento que convierte la resistencia creativa en victoria tangible, que protege los derechos conquistados mientras abrimos nuevos caminos hacia el futuro».
En junio de 2026, el mandatario había reconocido que «la resistencia por sí sola no basta» al clausurar un pleno extraordinario del Partido Comunista de Cuba.
En la sesión del 29 y 30 de julio, la ANPP aprobó cinco normativas jurídicas: la Ley de la Vivienda, el Código de Trabajo, la Ley de Organización de la Administración Central del Estado, la Ley de Tierras Agropecuarias y Forestales, y la restitución del mandato de los delegados municipales a cinco años.
Díaz-Canel presentó estas leyes como el «blindaje jurídico al heroísmo cotidiano del pueblo», y aseguró que 120 de las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas en la sesión extraordinaria del 18 y 19 de junio ya estaban listas para aplicarse.
El mandatario intentó despejar los temores sobre una apertura al capitalismo. «Las transformaciones que hoy implementamos no son para más capitalismo, sino para defender y avanzar en la construcción socialista», dijo.
En ese sentido, añadió: «No habrá, y esto debe quedar bien claro, privatización de la salud, la educación, la ciencia, la cultura ni los servicios estratégicos para la nación».
Ante quienes cuestionan si las reformas responden a presiones externas, el presidente del régimen fue categórico: «Las transformaciones no se adoptan para complacer a Estados Unidos, no responden a ningún tipo de exigencia derivada del limitado proceso de conversaciones que hemos llevado a cabo en este periodo. Son el fruto de una decisión soberana de Cuba».
El discurso combinó esa defensa interna con una dura retórica antiestadounidense. Díaz-Canel calificó a la administración Trump como un «régimen neofascista» y denunció una vez más el «cerco energético» a la isla, que solo ha recibido un buque de combustible en los últimos siete meses.
Al cierre de su discurso, hizo referencia al centenario del nacimiento de Fidel Castro y aseguró que «sus ideas están retoñando con una vitalidad sorprendente entre personas de todas las generaciones, de todos los continentes y de diversas escuelas políticas».
Mientras el régimen celebra sus nuevas leyes como un avance histórico, los cubanos de a pie siguen enfrentando apagones prolongados, escasez de alimentos y una crisis económica que ninguna retórica parlamentaria ha logrado revertir.
Preguntas frecuentes sobre las reformas económicas en Cuba bajo el régimen de Díaz-Canel
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es el objetivo principal de las reformas económicas impulsadas por Díaz-Canel en Cuba?
El objetivo principal de las reformas económicas impulsadas por Díaz-Canel es defender y avanzar en la construcción socialista en Cuba, asegurando que las transformaciones no significan una apertura al capitalismo, sino un perfeccionamiento del socialismo para enfrentar la crisis económica actual. El régimen busca mantener la independencia y soberanía nacional, a la vez que intenta mejorar la eficiencia económica y la justicia social.
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¿Qué medidas específicas incluyen las reformas económicas en Cuba?
Las reformas incluyen la autorización de banca privada y casas de cambio privadas, la eliminación del límite de 100 trabajadores para las mipymes, la apertura a la inversión extranjera en el sector no estatal, y la conversión de empresas estatales en sociedades mercantiles por acciones. También implican la introducción gradual del IVA y la eliminación de topes generales de precios, entre otras medidas diseñadas para liberar las fuerzas productivas y fortalecer los sistemas empresariales.
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¿Cómo justifica Díaz-Canel la implementación de reformas con tintes capitalistas en Cuba?
Díaz-Canel justifica las reformas afirmando que son necesarias para perfeccionar el socialismo en el contexto actual de crisis, y asegura que no representan una traición al modelo socialista. El mandatario insiste en que las transformaciones no responden a presiones externas, como las de Estados Unidos, sino que son decisiones soberanas pensadas para mejorar la situación económica del país sin abandonar el sistema político vigente.
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¿Qué preocupaciones existen entre los cubanos sobre las reformas económicas?
Existen preocupaciones sobre el crecimiento del capital privado, la concentración de la riqueza, los derechos de usufructo y uso inmobiliario, y una eventual privatización de empresas estatales. Díaz-Canel reconoce las inquietudes sobre el aumento de las desigualdades y la eliminación de subsidios, pero asegura que las medidas no buscan modificar el carácter socialista del sistema.
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