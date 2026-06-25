Robo de aceite dieléctrico deja sin luz al Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad

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El Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, el lugar más sagrado del catolicismo cubano, amaneció el miércoles sin electricidad tras el robo del aceite dieléctrico del transformador que abastece de luz tanto al templo como a su hospedería.

El hecho fue denunciado públicamente mediante una nota oficial del Arzobispado de Santiago de Cuba, firmada por el Padre Rogelio Deán, quien describió lo ocurrido en la noche del martes al miércoles: «personas inescrupulosas robaron el aceite del transformador que abastece de electricidad al Santuario de El Cobre y su hospedería, dejando sin este servicio vital la casa sagrada de la Madre de todos los cubanos».

El robo se produjo en el parqueo de la hospedería del Santuario, donde la policía inició de inmediato las investigaciones. Las autoridades del gobierno provincial también fueron notificadas del hecho.

A pesar del apagón, el Santuario permanece abierto a los peregrinos y visitantes.

«El equipo de seguridad del Santuario ya ha tomado también nuevas medidas de protección interna», precisó el Padre Deán, quien añadió que la empresa eléctrica trabaja para restablecer el servicio.

La nota del sacerdote fue contundente en su rechazo: «Rechazamos profundamente estos actos delictivos, en espera de que se conozcan los responsables. Hechos como éstos, no deben ser tolerados».

Este nuevo golpe al Santuario se produce cuando el templo aún se recupera de los daños causados por el huracán Melissa, que impactó el oriente de Cuba el 29 de octubre de 2025 y destruyó más del 80% de sus vitrales.

La recuperación de la iluminación de la escalinata se logró apenas en marzo de 2026, y en Pascua se recolocaron los vitrales superiores.

El robo de aceite dieléctrico se ha convertido en una epidemia que agrava la ya crítica situación eléctrica de Cuba.

El aceite es indispensable para el funcionamiento de los transformadores; al ser extraído, el equipo queda inutilizado de forma permanente.

El propio municipio de El Cobre ya había sufrido una tragedia vinculada a este delito: un hombre murió electrocutado al intentar robar aceite de un banco de transformadores en ese mismo poblado, en la noche del 8 al 9 de mayo de 2026, y otro implicado fue detenido y acusado de sabotaje.

El fenómeno ha afectado a prácticamente todas las provincias del país.

En abril de 2026, el robo de 600 litros de aceite dieléctrico dejó sin electricidad al 40% del municipio de Amancio, en Las Tunas. En Matanzas, alrededor de 40 personas fueron procesadas por este delito solo en el primer trimestre de 2026.

Ante la escalada, el Tribunal Supremo Popular emitió el Dictamen 475 en mayo de 2025, tipificando el robo de aceite dieléctrico como sabotaje con penas de 7 a 30 años de prisión, cadena perpetua o incluso pena de muerte en casos graves.

Pese a las condenas ejemplarizantes —como los 8 años impuestos en Isla de la Juventud por el robo de 60 litros— los robos no se detienen, y ahora han alcanzado el corazón espiritual de Cuba.