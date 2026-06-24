Intento de robo de aceite en transformadores deja un muerto y un detenido acusado de sabotaje en Santiago de Cuba

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Un hombre murió electrocutado y otro fue detenido y acusado de sabotaje tras intentar robar aceite dieléctrico de un banco de transformadores eléctricos en el poblado El Cobre, municipio de Santiago de Cuba, según una nota oficial de la Fiscalía Provincial publicada este miércoles.
Los hechos ocurrieron el 9 de mayo de 2026, cerca de la 1:00 de la madrugada, cuando tres personas se acercaron a un banco de transformadores ubicado junto a una fábrica de pienso en el kilómetro 8 de la carretera Central.
Según la Fiscalía, uno de los tres subió al poste eléctrico, destapó los transformadores con una llave española y comenzó a extraer el aceite dieléctrico mediante una manguera, mientras los otros dos vigilaban y ayudaban a depositar el líquido en porrones.
En ese momento, el fluido eléctrico llegó repentinamente al sistema y la persona que estaba sobre el poste recibió un impacto que le provocó la muerte.
La Fiscalía registró el caso como Expediente de Fase Preparatoria 65 del 2026, instruido por la Unidad Provincial del Órgano de Investigación Criminal y Operaciones.
Al único detenido se le imputan cargos por el delito de sabotaje, previsto en el artículo 125.1 del Código Penal vigente, y se le impuso la medida cautelar de prisión provincial.
La nota oficial fue emitida más de 45 días después de ocurridos los hechos, sin que las autoridades explicaran la demora en la comunicación pública del caso, aunque es algo bastante común en la «justicia cubana».
El robo de aceite dieléctrico de transformadores se ha convertido en un fenómeno creciente en Cuba, directamente vinculado a la crisis energética y la escasez de combustibles.
Este aceite, esencial como refrigerante y aislante en los transformadores, se revende en el mercado negro como sustituto de combustible para tractores y maquinaria agrícola, a precios de entre 500 y más de 1,000 pesos cubanos por litro.
Su extracción inutiliza los transformadores de forma permanente y provoca apagones que pueden extenderse durante días o semanas. Un solo transformador puede costar entre 4 y 5 millones de dólares en el mercado internacional.
El poblado El Cobre, donde ocurrió el incidente, sufre una crisis eléctrica severa en Santiago de Cuba: el circuito Loma del Burro acumulaba 22 días sin servicio eléctrico en junio de 2026, según reportes locales.
Un sacerdote de la zona describió la situación de sus feligreses como «enterradas en vida, sin luz, sin ilusiones, sin sueños y sin esperanza».
Para frenar estos robos, el régimen cubano ha endurecido las penas.
El Dictamen 475/2025 del Tribunal Supremo Popular instruyó que estos actos se califiquen como sabotaje y no como hurto común, con penas que van de siete a 30 años de prisión, cadena perpetua o incluso pena de muerte en casos graves.
Los juicios ejemplarizantes se han multiplicado: en Artemisa, un acusado de robar 70 litros de aceite dieléctrico fue sentenciado a 12 años de prisión, y en Ciego de Ávila se impusieron condenas similares por delitos equivalentes.
Entre enero de 2025 y marzo de 2026, el 100% de los acusados por sabotaje eléctrico en Cuba recibieron condenas superiores a 10 años de prisión.
Preguntas frecuentes sobre el robo de aceite dieléctrico en Cuba y sus consecuencias
CiberCuba te lo explica:
¿Qué ocurrió en el incidente de robo de aceite dieléctrico en Santiago de Cuba?
Un hombre murió electrocutado y otro fue detenido tras intentar robar aceite dieléctrico de un banco de transformadores en el poblado El Cobre, municipio de Santiago de Cuba. El detenido fue acusado de sabotaje, según la Fiscalía Provincial.
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¿Por qué el robo de aceite dieléctrico es un problema creciente en Cuba?
El robo de aceite dieléctrico se ha incrementado debido a la crisis energética y la escasez de combustibles en Cuba. Este aceite se revende en el mercado negro como combustible para tractores y maquinaria agrícola, lo que provoca apagones prolongados y daños irreparables a los transformadores eléctricos.
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¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para frenar el robo de aceite dieléctrico?
El gobierno cubano ha endurecido las penas legales para estos actos. Los robos de aceite dieléctrico son considerados como sabotaje, con sanciones que van desde siete hasta 30 años de prisión, cadena perpetua o incluso la pena de muerte en casos graves, según el Dictamen 475/2025 del Tribunal Supremo Popular.
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¿Cuáles son las consecuencias del robo de aceite dieléctrico para la infraestructura eléctrica cubana?
La extracción de aceite dieléctrico inutiliza los transformadores de forma permanente, provocando apagones que pueden durar días o semanas. Además, un solo transformador puede costar entre 4 y 5 millones de dólares en el mercado internacional, lo que significa un golpe económico significativo para la infraestructura eléctrica del país.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.