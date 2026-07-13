Joven que cuestionó a Díaz-Canel protesta en El Cobre envuelto en sábana blanca: «Libertad, democracia...»

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Yoel Alejandro Pérez Serrano, el joven cuentapropista de El Cobre que se hizo conocido por confrontar directamente al gobernante Miguel Díaz-Canel, volvió este domingo a desafiar al régimen cubano con una protesta en plena calle: descalzo y en ropa interior, sostuvo una sábana blanca con las palabras «LIBERTAD», «DEMOCRACIA», «JUSTICIA» y «DIGNIDAD» escritas en letras rojas, según documentó el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada en sus redes sociales bajo el título «La Sábana de la Dignidad en El Cobre».
Las imágenes, captadas frente a una pared de ladrillos rojos sin repello, muestran al joven del reparto Guamuta sosteniendo la tela con ambos brazos extendidos: por un lado, las palabras «Libertad» y «Democracia»; por el otro, «Justicia» y «Dignidad».
Pérez Serrano es un rostro desconocido para quienes siguen la realidad cubana. En noviembre de 2025, durante la visita oficial de Díaz-Canel a El Cobre para evaluar los daños del huracán Melissa, el joven lo encaró públicamente y le reclamó el abandono de los damnificados con una frase directa: «Nos dejaron solos».
Aquel intercambio se viralizó internacionalmente y lo identificó como símbolo del descontento ciudadano en una zona donde el huracán había dejado al 90% de la comunidad de Guamuta sin nada.
En aquella misma visita, Díaz-Canel respondió a una damnificada que había perdido su cama con la frase: «Yo tampoco tengo para dártela ahora».
Lejos de retroceder ante las presiones que siguieron a aquella confrontación, Pérez Serrano canalizó su activismo también en la escritura. Es autor del libro testimonial «La dictadura bajo las sombras del miedo», disponible en Amazon en edición física y digital, en el que narra desde adentro la crisis cubana: colas interminables, hospitales sin recursos y educación manipulada.
El propio joven describió su obra como «un acto de supervivencia y un legado para que su verdad siga hablando por él en caso de sufrir represalias».
En publicaciones recientes en redes sociales, Pérez Serrano reconoció el peso de mantenerse activo bajo el régimen: «Un camino lleno de desafíos, especialmente cuando se vive bajo un régimen que ahoga las esperanzas y los sueños», escribió, añadiendo que «el cansancio personal se convierte en un compañero constante».
Sin embargo, reafirmó que no abandonará sus convicciones: «La libertad es más que un concepto; es la esencia misma de nuestro ser», sostuvo, definiéndola como «el derecho a vivir sin miedo, a expresarnos sin censura y a soñar sin límites».
La protesta de este domingo se produce en un contexto de escalada sostenida de la disidencia individual en Cuba. Ante la imposibilidad de organizar manifestaciones colectivas por la severa respuesta penal del Código Penal vigente, los ciudadanos han recurrido a pancartas caseras, sábanas escritas y transmisiones en directo desde redes sociales.
El Observatorio Cubano de Conflictos registró 1,311 protestas en mayo de 2026, un aumento del 65.3% respecto al mismo mes del año anterior, con 527 casos clasificados como desafíos directos al Estado policial. En abril de 2026, 775 personas permanecían privadas de libertad por razones políticas en la isla.
Como resumió el propio Pérez Serrano: «Aunque el camino sea largo, sé que cada paso cuenta en esta búsqueda por un futuro donde los derechos humanos sean una realidad, no un anhelo».
Preguntas frecuentes sobre la protesta de Yoel Alejandro Pérez Serrano contra el régimen cubano
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es Yoel Alejandro Pérez Serrano y por qué es conocido en Cuba?
Yoel Alejandro Pérez Serrano es un joven cuentapropista de El Cobre que se hizo conocido por confrontar públicamente al gobernante Miguel Díaz-Canel en noviembre de 2025. Durante una visita oficial del presidente a la región, Pérez Serrano reclamó el abandono de los damnificados por el huracán Melissa, convirtiéndose en un símbolo del descontento ciudadano en Cuba.
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¿Cuál fue la reciente acción de protesta de Pérez Serrano y qué mensaje transmitió?
Pérez Serrano realizó una protesta en El Cobre, descalzo y en ropa interior, sosteniendo una sábana blanca con las palabras «LIBERTAD», «DEMOCRACIA», «JUSTICIA» y «DIGNIDAD» escritas en letras rojas. Esta acción simboliza su demanda de derechos y libertades fundamentales en un contexto de represión política en Cuba.
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¿Cómo ha sido la respuesta del gobierno cubano ante las protestas ciudadanas?
El gobierno cubano ha respondido con represión y penalización a las manifestaciones colectivas. El Código Penal vigente impide la organización de protestas masivas, lo que ha llevado a los ciudadanos a recurrir a formas individuales de disidencia, como pancartas caseras y transmisiones en redes sociales, para expresar su descontento.
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¿Cuál es el contexto actual de la disidencia en Cuba?
Cuba vive un aumento de la disidencia individual debido a la represión de manifestaciones colectivas. En mayo de 2026 se registraron 1,311 protestas, un incremento del 65.3% respecto al año anterior. Este contexto refleja un creciente descontento social frente a la falta de soluciones del régimen ante las crisis económicas y sociales.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.