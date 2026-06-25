Marco Rubio llama a Delcy Rodríguez tras el terremoto y expresa su solidaridad con el pueblo venezolano

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, contactó telefónicamente a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para transmitirle el apoyo de Washington al pueblo venezolano tras los devastadores terremotos que sacudieron el norte del país el miércoles 24 de junio.

Fue la propia Rodríguez quien confirmó el contacto a través de su cuenta en X, citando directamente el mensaje previo de Rubio: «He sostenido una llamada telefónica con el secretario de Estado de los Estados Unidos de América, Marco Rubio, quien ha expresado su solidaridad y apoyo hacia el pueblo venezolano en estos momentos difíciles para nuestra nación».

Minutos antes, Rubio había publicado en su cuenta oficial un mensaje de condolencias en el que anunció el despliegue inmediato de recursos humanitarios: «Estados Unidos extiende sus más profundas condolencias al pueblo de Venezuela tras los devastadores terremotos. Nuestros corazones están con todos los que han perdido seres queridos, los heridos y los valientes trabajadores de rescate que trabajan incansablemente».

El secretario de Estado precisó además que, por instrucción directa del presidente Donald Trump, el Departamento de Estado enviaría de forma inmediata equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria a Venezuela.

Rodríguez agradeció públicamente el gesto de la administración estadounidense con palabras que habrían resultado impensables bajo el gobierno de Nicolás Maduro: «Agradecemos al presidente Donald Trump, y a su Gobierno, que han estado en contacto permanente con las autoridades venezolanas, brindando apoyo y solidaridad al pueblo ante la tragedia que nos enluta. Venezuela nunca olvidará la mano tendida a nuestro pueblo en estas horas tan duras».

La llamada se produce en el contexto de una relación bilateral profundamente transformada.

Tras la captura de Maduro en enero de 2026, Rodríguez asumió la presidencia encargada y adoptó una postura pragmática hacia Washington.

Ambos países restablecieron relaciones diplomáticas formalmente en marzo de 2026 y firmaron un acuerdo para la comercialización de 50 millones de barriles de petróleo venezolano.

En abril de 2026, EE.UU. eliminó las sanciones que pesaban sobre la propia Rodríguez.

Los sismos que motivaron el contacto diplomático ocurrieron el miércoles a las 6:04 de la tarde, hora local, con magnitudes de 7.2 y 7.5 separadas por apenas 39 segundos, con epicentros en los estados Carabobo y Yaracuy.

El balance oficial actualizado registra 164 fallecidos y 971 heridos, aunque fuentes no verificadas de forma independiente elevan las cifras a 236 muertos y más de 2,000 heridos.

El Servicio Geológico de Estados Unidos emitió una Alerta Roja máxima y estimó entre un 42% y 44% de probabilidad de que el número de fallecidos supere las 10,000 personas, con pérdidas económicas proyectadas de entre el 1% y el 20% del PIB venezolano.

Trump también se pronunció en Truth Social calificando los sismos como «masivos en escala» y refiriéndose a los venezolanos como «nuestros nuevos y grandes amigos», en una frase que sintetiza el giro diplomático entre ambas naciones.

Además de Estados Unidos, países como Francia, Colombia, México, Brasil, China y Qatar, entre otros, ofrecieron asistencia, mientras la ONU activó una alerta roja y coordinó equipos internacionales de rescate urbano.