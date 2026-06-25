Trump moviliza un gigantesco operativo de ayuda y 150 millones de dólares para Venezuela tras terremotos

El presidente Donald Trump autorizó este jueves un operativo de respuesta a gran escala tras los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela la noche del miércoles, comprometiendo 150 millones de dólares en asistencia humanitaria y desplegando equipos militares y de rescate, según anunció el Departamento de Estado en un comunicado oficial.
Los fondos se distribuyen en dos vías: 50 millones de dólares en acuerdos bilaterales directos con organizaciones ya presentes en Venezuela —entre ellas World Vision, Samaritan's Purse, Catholic Relief Services, el Cuerpo Médico Internacional, la Organización Internacional para las Migraciones y el Programa Mundial de Alimentos— y 100 millones de dólares adicionales canalizados al fondo mancomunado de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) para Venezuela.
El secretario de Estado Marco Rubio subrayó la urgencia del momento: «Ya estamos desplegando equipos de búsqueda y rescate del condado de Fairfax, Virginia, y de Los Ángeles. Habrá otros que sumaremos». Rubio fijó una ventana crítica de 48 a 72 horas para localizar sobrevivientes bajo los escombros.
El Departamento de Estado activó un equipo regional DART (Equipo de Respuesta a Desastres) integrado por expertos en catástrofes, diplomáticos y personal consular.
Los dos equipos de búsqueda y rescate urbano —procedentes de los cuerpos de bomberos del condado de Fairfax (Virginia) y del condado de Los Ángeles (California)— cuentan con bomberos, médicos, ingenieros estructurales y especialistas con perros de rastreo.
Ambas unidades ya habían operado en Jamaica durante el Huracán Melissa en octubre de 2025.
Paralelamente, el Departamento de Guerra aporta aeronaves de ala fija y de rotor para garantizar la movilidad logística, mientras el Comando Sur (SOUTHCOM) coordina sobre el terreno con el DART.
Rubio también confirmó que Washington proporciona imágenes satelitales de zonas costeras donde las autoridades venezolanas carecen de visibilidad completa sobre los daños.
«Tenemos una respuesta de todo el gobierno. Será grande, rápida y efectiva», declaró Rubio.
El operativo se produce en un contexto diplomático sin precedentes. Tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero de 2026, Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada de Venezuela.
EE.UU. reconoció su gobierno y reabrió su embajada en Caracas el 30 de marzo de 2026, lo que explica la rapidez y la magnitud de la respuesta estadounidense.
Rodríguez agradeció públicamente la ayuda en términos que habrían sido impensables bajo el gobierno de Maduro: «Quiero agradecer al presidente Donald Trump y a su gobierno que ha estado en contacto permanente con el gobierno venezolano, brindando apoyo, solidaridad, y en las primeras horas estaremos recibiendo rescatistas».
Los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 golpearon el norte de Venezuela la noche del miércoles con apenas 39 segundos de diferencia.
El balance oficial actualizado asciende a 188 muertos, 1.520 heridos, 157 desaparecidos y 200 personas atrapadas bajo escombros, con el estado La Guaira como la zona más devastada.
El Aeropuerto Internacional de Maiquetía sufrió daños estructurales graves con al menos una pista agrietada, lo que complica el ingreso de suministros y obliga a depender de los activos militares estadounidenses para garantizar la logística del operativo.
El Departamento de Estado precisó que continuará explorando vías adicionales de asistencia y que su prioridad inmediata es asegurar la cadena logística para el movimiento de personal de rescate y bienes de primera necesidad hacia las zonas afectadas.
Preguntas frecuentes sobre la ayuda de EE.UU. a Venezuela tras los terremotos
CiberCuba te lo explica:
¿Cuánto dinero ha comprometido Estados Unidos para ayudar a Venezuela tras los terremotos?
El presidente Donald Trump comprometió 150 millones de dólares en asistencia humanitaria para Venezuela tras los devastadores terremotos. Esta ayuda se distribuye en acuerdos bilaterales directos con organizaciones presentes en el país y a través de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU.
Publicidad
¿Qué tipo de asistencia está proporcionando EE.UU. a Venezuela?
Estados Unidos ha desplegado equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria. Entre los equipos enviados se encuentran expertos en catástrofes, bomberos, médicos e ingenieros estructurales. Además, EE.UU. está proporcionando imágenes satelitales para ayudar en la evaluación de daños.
Publicidad
¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades venezolanas a la ayuda de EE.UU.?
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, agradeció públicamente al presidente Donald Trump y a su administración por el apoyo brindado. Rodríguez destacó la rápida respuesta y la solidaridad ofrecida por el gobierno estadounidense, en un gesto que subraya el nuevo contexto diplomático entre ambos países.
Publicidad
¿Cómo ha afectado el terremoto a la infraestructura en Venezuela?
El Aeropuerto Internacional de Maiquetía sufrió daños estructurales graves, complicando la logística del ingreso de suministros. Además, varias zonas del país, especialmente La Guaira, han sido declaradas zonas de desastre debido al colapso de edificios e infraestructuras.
Publicidad
¿Qué cambios diplomáticos recientes han facilitado la ayuda de EE.UU. a Venezuela?
La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero de 2026 y la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta encargada han transformado las relaciones diplomáticas. EE.UU. reabrió su embajada en Caracas en marzo de 2026, facilitando una respuesta rápida y coordinada a la crisis actual.
Publicidad
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.