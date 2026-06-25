Trump moviliza un gigantesco operativo de ayuda y 150 millones de dólares para Venezuela tras terremotos

El presidente Donald Trump autorizó este jueves un operativo de respuesta a gran escala tras los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela la noche del miércoles, comprometiendo 150 millones de dólares en asistencia humanitaria y desplegando equipos militares y de rescate, según anunció el Departamento de Estado en un comunicado oficial.

Los fondos se distribuyen en dos vías: 50 millones de dólares en acuerdos bilaterales directos con organizaciones ya presentes en Venezuela —entre ellas World Vision, Samaritan's Purse, Catholic Relief Services, el Cuerpo Médico Internacional, la Organización Internacional para las Migraciones y el Programa Mundial de Alimentos— y 100 millones de dólares adicionales canalizados al fondo mancomunado de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) para Venezuela.

El secretario de Estado Marco Rubio subrayó la urgencia del momento: «Ya estamos desplegando equipos de búsqueda y rescate del condado de Fairfax, Virginia, y de Los Ángeles. Habrá otros que sumaremos». Rubio fijó una ventana crítica de 48 a 72 horas para localizar sobrevivientes bajo los escombros.

El Departamento de Estado activó un equipo regional DART (Equipo de Respuesta a Desastres) integrado por expertos en catástrofes, diplomáticos y personal consular.

Los dos equipos de búsqueda y rescate urbano —procedentes de los cuerpos de bomberos del condado de Fairfax (Virginia) y del condado de Los Ángeles (California)— cuentan con bomberos, médicos, ingenieros estructurales y especialistas con perros de rastreo.

Ambas unidades ya habían operado en Jamaica durante el Huracán Melissa en octubre de 2025.

Paralelamente, el Departamento de Guerra aporta aeronaves de ala fija y de rotor para garantizar la movilidad logística, mientras el Comando Sur (SOUTHCOM) coordina sobre el terreno con el DART.

Rubio también confirmó que Washington proporciona imágenes satelitales de zonas costeras donde las autoridades venezolanas carecen de visibilidad completa sobre los daños.

«Tenemos una respuesta de todo el gobierno. Será grande, rápida y efectiva», declaró Rubio.

El operativo se produce en un contexto diplomático sin precedentes. Tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero de 2026, Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada de Venezuela.

EE.UU. reconoció su gobierno y reabrió su embajada en Caracas el 30 de marzo de 2026, lo que explica la rapidez y la magnitud de la respuesta estadounidense.

Rodríguez agradeció públicamente la ayuda en términos que habrían sido impensables bajo el gobierno de Maduro: «Quiero agradecer al presidente Donald Trump y a su gobierno que ha estado en contacto permanente con el gobierno venezolano, brindando apoyo, solidaridad, y en las primeras horas estaremos recibiendo rescatistas».

Los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 golpearon el norte de Venezuela la noche del miércoles con apenas 39 segundos de diferencia.

El balance oficial actualizado asciende a 188 muertos, 1.520 heridos, 157 desaparecidos y 200 personas atrapadas bajo escombros, con el estado La Guaira como la zona más devastada.

El Aeropuerto Internacional de Maiquetía sufrió daños estructurales graves con al menos una pista agrietada, lo que complica el ingreso de suministros y obliga a depender de los activos militares estadounidenses para garantizar la logística del operativo.

El Departamento de Estado precisó que continuará explorando vías adicionales de asistencia y que su prioridad inmediata es asegurar la cadena logística para el movimiento de personal de rescate y bienes de primera necesidad hacia las zonas afectadas.