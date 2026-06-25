Cubano es acusado de facilitar ciudadanías en EE.UU. con certificados médicos fraudulentos

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Un cubano de Miami enfrenta cargos federales por hacerse pasar por médico y usar las credenciales de un neurólogo fallecido para ayudar a 14 personas a obtener la ciudadanía estadounidense sin cumplir los requisitos obligatorios de inglés y educación cívica.

Eduardo Javier Ibarra Arrowsmith, de 61 años, fue acusado este jueves mediante denuncia penal de fraude y uso indebido de documentos migratorios, así como de robo de identidad agravado, según el comunicado del Departamento de Justicia del Distrito Sur de Florida.

Ibarra, descrito por las autoridades como un delincuente convicto que se presentaba como médico con licencia, usurpó la identidad de un neurólogo fallecido del condado Miami-Dade.

Con el nombre, el Número de Identificación Nacional de Proveedor y el número de licencia médica de Florida del médico muerto, Ibarra completó y firmó fraudulentamente al menos 34 formularios USCIS N-648, el documento que certifica discapacidades para eximir a solicitantes de naturalización del examen de inglés y civismo.

El esquema operó entre febrero de 2023 y noviembre de 2025, período durante el cual 14 solicitantes lograron obtener la ciudadanía estadounidense sin pasar por las pruebas requeridas.

El formulario N-648 es un mecanismo legítimo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) que permite a personas con discapacidades físicas o mentales documentadas quedar exentas de esos requisitos.

El abuso de este formulario mediante certificaciones médicas falsas ha sido una vulnerabilidad conocida del sistema. El USCIS endureció los controles en junio de 2025, exigiendo que los médicos expliquen específicamente cómo la discapacidad impide cumplir los requisitos, pero el esquema de Ibarra ya llevaba más de dos años en operación para entonces.

El caso de Ibarra forma parte del Operativo Nacional contra el Fraude en el Sistema de Salud 2026 del Departamento de Justicia, que resultó en cargos contra 455 acusados en todo el país, incluyendo 90 médicos y otros profesionales de la salud con licencia, por más de 6,500 millones de dólares en reclamaciones falsas.

Solo en el Distrito Sur de Florida se presentaron cargos contra 12 acusados por esquemas que suman más de 4,000 millones de dólares en reclamaciones fraudulentas a Medicare, Medicaid y otros programas.

El fiscal federal Jason A. Reding Quiñones fue contundente al anunciar el operativo: «Si decides explotar nuestro sistema de salud para beneficio personal, espera perder tu dinero, tus bienes y tu libertad».

Las agencias que investigan el caso de Ibarra incluyen la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos, el FBI, Investigaciones de Seguridad Nacional y el propio USCIS.

El caso es procesado por el fiscal federal auxiliar Noah P. Dorman del Distrito Sur de Florida. Este tipo de fraude migratorio no es nuevo en el sur de Florida: casos anteriores de cubanos condenados por fraude al Medicare con suplantación de identidad médica han resultado en penas de varios años de prisión.

El operativo nacional, que el Departamento de Justicia califica como el mayor esfuerzo coordinado de este tipo en la historia de la institución, abarcó 56 distritos federales, 45 estados y territorios, y derivó en la incautación de más de 182 millones de dólares en efectivo, vehículos de lujo, joyas y otros activos.